Tin vui cho Novaland: Trái chủ đồng ý miễn trừ các khoản thanh toán chưa thực hiện của lô trái phiếu 300 triệu USD

Ngày 5/6, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – mã NVL) công bố kết quả lấy ý kiến người sở hữu lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế đang lưu hành có lãi suất 5,25%/năm, đáo hạn vào năm 2027.

Theo đó, các trái chủ đại diện cho gần 262,2 triệu USD giá trị trái phiếu, tương đương 85,66% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành, đã chấp thuận đề xuất của Novaland về sửa đổi một số điều khoản trong hợp đồng trái phiếu, đồng thời xin miễn trừ liên quan đến một số đợt thanh toán đã và sẽ không thực hiện được.

Tỷ lệ đồng thuận này vượt ngưỡng yêu cầu tối thiểu 66% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành theo quy định trước đó. Điều này cho phép Novaland triển khai các nội dung sửa đổi và miễn trừ đã đề xuất. Sau khi nhận được sự chấp thuận từ các trái chủ đại diện cho 85,66% giá trị trái phiếu đang lưu hành, Novaland cho biết sẽ cùng đơn vị đại diện trái chủ ký kết một hợp đồng ủy thác sửa đổi.

Các thay đổi này sẽ có hiệu lực đối với tất cả trái chủ, kể cả các trường hợp không tham gia biểu quyết hoặc không tán thành. Theo lộ trình dự kiến, các thủ tục cần thiết phải được hoàn tất trước ngày 4/9/2026, trừ khi các trái chủ đồng ý kéo dài thời hạn này.

Lô trái phiếu chuyển đổi này được Novaland phát hành từ ngày 16/7/2021 với tổng giá trị 300 triệu USD, kỳ hạn đến ngày 30/06/2027 và lãi suất 5,25%/năm. Nguồn vốn thu về được doanh nghiệp sử dụng để bổ sung cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và các nhu cầu tài chính khác.

Đầu tháng 4 năm nay, Novaland báo cáo kết quả chuyển đổi một phần trái phiếu quốc tế thành cổ phiếu. Theo đó, có 15 trái phiếu với tổng giá trị chuyển đổi gần 3,38 triệu USD, tương đương hơn 84 tỷ đồng (áp dụng theo mức tỷ giá cố định 24.960 đồng/USD), được hoán đổi thành gần 2,48 triệu cổ phiếu phổ thông. Giá chuyển đổi được xác định là 34.000 đồng/cp. Trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi trong đợt này là BNP Paribas Financial Markets.

Trước đó, vào cuối năm 2025, 4 nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện chuyển đổi tổng cộng 133 trái phiếu, tương đương 747 tỷ đồng, sang gần 20,8 triệu cổ phiếu NVL.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu NVL đã giảm 34% sau hơn 1 tháng kể từ đỉnh 3 năm xác nhận hồi cuối tháng 4. Vốn hóa thị trường﻿ của Novaland tương ứng còn khoảng 30.000 tỷ đồng.