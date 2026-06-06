Một tổ chức liên quan đến Chứng khoán SSI trở thành cổ đông lớn PAN Group

Công ty CP Đầu tư Đường Mặt trời (Đường Mặt trời) vừa báo cáo kết quả mua vào cổ phiếu qua đó trở thành cổ đông lớn của Công ty CP Tập đoàn PAN (PAN Group, mã: PAN, sàn HoSE).



Cụ thể, ngày 20/4 vừa qua, Đường Mặt trời mua vào 206.000 cổ phiếu PAN và mua tiếp 2,06 triệu cổ phiếu trong phiên 27/5.

Sau 2 giao dịch trên, tổ chức này nâng sở hữu từ 10,24 triệu cổ phiếu chiếm 4,9% lên mức 12,66 triệu cô phiếu chiếm 6,06% vốn, qua đó trở thành cổ đông lớn của PAN.

Bên cạnh đó, nhóm cổ đông liên quan đến Đường Mặt trời là Chứng khoán SSI và 5 cá nhân khác đang nắm giữ tổng cộng 27,2 triệu cổ phiếu, chiếm 13,04% vốn PAN. Tổng cộng nhóm này đàn nắm giữ 39,9 triệu cổ phiếu, tương đương 19,1% vốn PAN.

Nguồn: PAN

Ngày 1/6 vừa qua, PAN Group đã chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành gần 41,8 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:20, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn được lấy từ thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2025 của PAN Group. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phân bổ quyền là 1/6.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của PAN Group sẽ tăng từ gần 2.163 tỷ đồng lên mức gần 2.581 tỷ đồng.

Ngày 1/6, PAN Group cũng chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2026 với tỷ lệ 30%, tương đương cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 3.000 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 18/7/2026. Đây là tỷ lệ cổ tức tiền mặt cao nhất của PAN từ trước đến nay.

Về hoạt động kinh doanh quý I/2026, PAN Group đã mang về doanh thu thuần hơn 3.767,2 tỷ đồng, giảm 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 670 tỷ đồng.

Năm 2026, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần năm nay ở mức 18.000 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 1.780 tỷ đồng, tăng 53%.

Kế hoạch kinh doanh nêu trên đã bao gồm phần lợi nhuận ghi nhận từ giao dịch chuyển nhượng CTCP Bibica theo tiến độ hoàn tất giao dịch và nguyên tắc ghi nhận theo quy định kế toán, kiểm toán áp dụng, ước tính khoảng 500 tỷ đồng trên báo cáo hợp nhất. Trên báo cáo riêng của công ty mẹ, tổng lợi nhuận và cổ tức nhận được từ Bibica dự kiến trên 1.100 tỷ đồng.

Kết thúc quý đầu năm, PAN Group đã hoàn thành được 20,9% kế hoạch doanh thu thuần và 37,6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của PAN Group giảm 380,7 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn hơn 15.214,2 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 3.374,4 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức gần 5.580,4 tỷ đồng, giảm 14,4% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 2.755 tỷ đồng.