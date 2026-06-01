Nam Tân Uyên lên kế hoạch kinh doanh ‘đi lùi’ trong năm 2026

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (MCK: NTC, sàn HoSE) vừa công bố tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) dự kiến diễn ra ngày 26/6/2026 tới đây.

Theo đó, Nam Tân Uyên sẽ trình cổ đông thông qua cơ cấu nhân sự và danh sách ứng cử bầu Thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2026 - 2031.

Đồng thời, doanh nghiệp còn trình cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu dự kiến đạt 545,8 tỷ đồng, giảm 37% so với kết quả đã thực hiện được trong năm 2025; lợi nhuận sau thuế ước đạt hơn 226,4 tỷ đồng, giảm 29,6%.

Nguồn: NTC

Về kế hoạch đầu tư, Nam Tân Uyên ước tính sẽ chi hơn 490,8 tỷ đồng để triển khai dự án khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn II (NTC-3) và một số hạng mục khác.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn dự kiến nộp ngân sách Nhà nước tổng số tiền gần 330 tỷ đồng, tăng 141,6% so với năm 2025. Trong đó gồm thuế giá trị gia tăng gần 281,9 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 45,1 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân 3 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2026, Nam Tân Uyên mang về tổng doanh thu hơn 94,4 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 39,1 tỷ đồng, giảm 43,3%.

Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, Nam Tân Uyên đã hoàn thành được 17,3% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Nam Tân Uyên tăng 6,9% so với đầu năm, lên mức hơn 6.385,8 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản, khoản chi phí chờ phân bổ dài hạn chiếm 67,4% tổng tài sản, ở mức hơn 4.303 tỷ đồng.

Trong đó, tiền thuê đất ghi nhận gần 3.515,7 tỷ đồng, chi phí tiền đền bù hỗ trợ thiệt hại cho Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa hơn 648 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 5.061,5 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, doanh thu chờ phân bổ dài hạn hơn 4.674,1 tỷ đồng, chiếm 92,3% tổng nợ.



