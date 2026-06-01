Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn bị bắt, PC1 đón cổ đông lớn mới

CTCP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (mã CK: CII) vừa báo cáo giao dịch về việc trở thành cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn PC1 (mã CK: PC1).

Cụ thể, Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư CII đã mua gần 3,9 triệu cổ phiếu PC1 trong ngày 2/6, nâng số lượng cổ phiếu lên gần 6,4 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 1,55%).

Cùng với 17,35 triệu cổ phiếu PC1 mà CII đang nắm giữ, tổng số cổ phần nhóm CII sở hữu tại PC1 là hơn 23,7 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 5,77%), qua đó chính thức trở thành cổ đông lớn tại PC1.﻿

Phía CII cho biết, quyết định đầu tư vào PC1 dựa trên cơ sở doanh nghiệp điện này đang sở hữu danh mục các dự án năng lượng hiện hữu bao gồm các dự án năng lượng mặt trời được hưởng theo giá FIT và các dự án sẽ đưa vào vận hành trong tương lai gần.

CII cho rằng đây là mảng hạ tầng thiết yếu, phù hợp với xu hướng phát triển năng lượng và nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng tăng của nền kinh tế. Đồng thời, đây cũng là mảng hạ tầng mà CII đang thiếu và mong muốn đầu tư trong các năm qua.

CII cũng khẳng định khoản đầu tư vào PC1 đơn thuần là một khoản đầu tư tài chính và không có chủ trương tham gia vào các hoạt động của PC1, bao gồm nhưng không hạn chế: đề cử, ứng cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát của PC1.﻿

Ước tính theo giá đóng cửa cùng phiên giao dịch của cổ phiếu PC1, số tiền ﻿công Ty con của CII đã chi ra vào khoảng 74 tỷ đồng.

PC1 được biết đến là một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xây lắp điện tại Việt Nam. Theo báo cáo thường niên 2025, doanh nghiệp đang tham gia thi công nhiều dự án truyền tải điện quốc gia, từ vai trò tổng thầu EPC, PC, các công trình cấp điện áp 500kV cho tới loạt dự án có tính đặc thù cao như trạm GIS, dự án cấp điện ra đảo và các dự án cáp ngầm.

PC1 đón nhóm cổ đông lớn mới trong bối cảnh cổ phiếu vẫn trong quãng giảm mạnh. Tính từ vùng đầu tháng 3 tới nay, cổ phiếu PC1 đã giảm hơn 40% sau biến cố liên quan đến dàn lãnh đạo cấp cao.

Như đã thông tin, Chủ tịch PC1 Trịnh Văn Tuấn cùng 6 lãnh đạo khác bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra các hành vi “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “tham ô tài sản”.

PC1 sau đó đã có văn bản trấn an cổ đông và nhà đầu tư về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được phát đi. Trong văn bản giải trình mới nhất, PC1 khẳng định việc các lãnh đạo bị khởi tố, bắt tạm giam không ảnh hưởng đến quá trình quản trị, vận hành cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo PC1, trên tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW, doanh nghiệp đã được tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục quản trị và vận hành doanh nghiệp thông qua cơ chế ủy quyền toàn bộ từ các cá nhân vi phạm. Công ty nhấn mạnh hệ thống quản trị và vận hành các mảng kinh doanh chính được xây dựng độc lập nên không bị ảnh hưởng trong hoạt động.

“Các hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn đang được triển khai bình thường tại các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, vận hành nhà máy cùng các dự án trong nước và quốc tế. Các công trình, dự án, nhà máy và hệ thống vận hành của PC1 tiếp tục duy trì trạng thái an toàn, ổn định; các nghĩa vụ với khách hàng, đối tác, ngân hàng, nhà đầu tư và người lao động vẫn được thực hiện theo đúng cam kết” , thông cáo báo chí của doanh nghiệp nêu rõ.

Song song với đó, ban lãnh đạo PC1 cho biết đang chủ động triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm tính liên tục trong công tác điều hành, tăng cường quản trị rủi ro và ổn định tâm lý người lao động trên tinh thần trách nhiệm, chuyên nghiệp và minh bạch. Doanh nghiệp cũng cam kết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin công khai theo đúng quy định đối với công ty niêm yết.

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2026, doanh thu thuần của PC1 đạt 2.168 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, doanh thu tài chính tăng gấp 5 lần lên 184 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt gần 270 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ năm 2025.