Khối ngoại có tuần đầu tháng 6 bán ròng đột biến gần 7.200 tỷ đồng, cổ phiếu nào là tâm điểm?

Trong tuần đầu tháng 6, thị trường đối mặt với áp lực bán ròng mạnh ngay từ phiên mở cửa, nhanh chóng đánh mất mốc 1.870 điểm. Áp lực bán diễn ra trên diện rộng và lực cầu suy yếu đã đẩy chỉ số chung tiếp tục lao dốc và có lúc xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ 1.800 điểm. Tuy nhiên, dòng tiền bắt đáy trở lại ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và nhóm Vingroup trong hai phiên cuối tuần đã giúp thị trường hồi phục mạnh mẽ. Kết tuần, VN-Index giảm 24,59 điểm (-1,23%) so với tuần trước đó và đóng cửa tại 1.838,9 điểm.

Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ lớn khi áp lực bán chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đáng chú ý nhất là phiên thứ Năm khi bán ròng đột biến gần 5.800 tỷ, chủ yếu qua thoả thuận. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 7.192 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 7.342 tỷ đồng trên HoSE, mua ròng 100 tỷ đồng trên HNX và mua ròng 51 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê theo các mã chứng khoán, VIC bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lên tới 4.820 tỷ đồng, áp đảo toàn bộ phần còn lại. Đứng thứ hai là ACB với mức bán ròng 455 tỷ đồng, tiếp đến là VPB (363 tỷ đồng), VHM (274 tỷ đồng) và TCB (273 tỷ đồng). Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng chịu áp lực rút vốn đáng kể như CTG (258 tỷ đồng), VCK (245 tỷ đồng), HPG (200 tỷ đồng), MSN (169 tỷ đồng) và TCX (146 tỷ đồng).﻿

Ở chiều ngược lại, FPT là tâm điểm được mua ròng mạnh nhất với giá trị 1.501 tỷ đồng, vượt xa các mã còn lại. Theo sau là SHB với giá trị mua ròng 165 tỷ đồng, VIX (81 tỷ đồng) và NVL (63 tỷ đồng). Các cổ phiếu SAB, PLX, DBC, CTD, MWG và KDH cũng ghi nhận lực mua ròng, với giá trị dao động từ 10-31 tỷ đồng.