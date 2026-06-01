Một công ty chứng khoán mới lên sàn vừa lọt rổ FTSE Vietnam ETF trong kỳ cơ cấu tháng 6

Trong đợt review quý 2/2026 vào ngày 5/6, FTSE Russell đã thêm mới cổ phiếu Chứng khoán VPS (VCK) vào rổ chỉ số FTSE Vietnam Index, ngược lại loại 3 mã DIG - DIC Corp, DGC - Đức Giang và GAS ra khỏi rổ chỉ số này.

Đồng thời, cổ phiếu GEL, REE và VCK cũng được thêm mới vào FTSE Vietnam All-Share Index, ngược lại DIG, DGC và GAS là 3 cổ phiếu bị loại khỏi rổ chỉ số.

Danh mục mới sẽ có hiệu lực sau giờ đóng cửa phiên giao dịch thứ Sáu (19/6) và chính thức được giao dịch từ thứ Hai tuần sau đó (22/6).

Tuy nhiên, hiện không còn quỹ nào tham chiếu theo chỉ số FTSE Vietnam Index sau khi quỹ Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF (hay còn gọi là FTSE Vietnam ETF) thay đổi tên và chỉ số tham chiếu vào tháng 9 vừa qua. Hiện, quỹ FTSE Vietnam ETF đã chính thức đổi tên thành Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF và thay đổi chỉ số cơ sở sang STOXX Vietnam Total Market Liquid.

Do đó, việc cơ cấu danh mục kỳ quý 4 của chỉ số FTSE Vietnam Index không còn nhiều ý nghĩa với thị trường chứng khoán Việt Nam khi không còn quỹ tham chiếu.

Tới ngày 12/06 tới đây rổ chỉ số MarketVector Vietnam Local Index - chỉ sổ tham chiếu của quỹ VanEck Vietnam ETF (VNM ETF) sẽ công bố kết quả danh mục. Quỹ VNM ETF sẽ hoàn tất cơ cấu sau đó một tuần với hạn chót là ngày 19/6/2026 và danh mục mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ phiên thứ Hai, 22/06/2026.