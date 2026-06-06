Vàng bay sạch thành quả tăng giá từ đầu năm, một thế lực không ngừng "xả hàng"

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng 5,22 tấn vàng trong phiên 5/6, kéo lượng nắm giữ xuống còn 1.020 tấn. Đáng chú ý, đây đã là phiên bán ròng thứ 6 liên tiếp của quỹ này, cho thấy xu hướng rút bớt vị thế vẫn chưa dừng lại.

Động thái bán ra diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới chịu áp lực giảm mạnh. Theo dữ liệu từ Kitco, giá vàng trong phiên 5/6 lao dốc về mức 4.328 USD/ounce, tương ứng giảm 3,3% so với phiên trước. Đây là vùng giá đóng cửa thấp nhất kể từ đầu năm, qua đó xóa sạch toàn bộ thành quả tăng của vàng trong năm 2026. Mức giảm 3,3% cũng là nhịp giảm mạnh nhất trong một phiên kể từ tháng 3.

Nguyên nhân chính đến từ báo cáo việc làm Mỹ mạnh hơn nhiều so với dự kiến, gần như dập tắt kỳ vọng Fed có thể sớm cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn. Dữ liệu này cũng đẩy đồng USD tăng mạnh trở lại, tạo thêm áp lực lên vàng – tài sản không sinh lãi và thường chịu bất lợi khi đồng bạc xanh cũng như lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên.

Yếu tố thúc đẩy chính là báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 5 được Bộ Lao động công bố, cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 172.000 việc làm trong tháng trước, gần gấp đôi so với dự báo 88.000 việc làm của các nhà kinh tế được Bloomberg khảo sát. Tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định ở mức 4,3%. Thêm vào đó, số liệu việc làm tháng 4 đã được điều chỉnh tăng lên 179.000 từ con số 115.000 được báo cáo trước đó, bản thân con số này cũng đã vượt kỳ vọng. Tháng 3 cũng được nâng cấp tương tự lên 214.000 – tháng đầu tiên vượt mốc 200.000 việc làm kể từ đầu năm 2024.

Những dữ liệu này đã tác động mạnh mẽ đến thị trường lãi suất. Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp trong khoảng 12 ngày tới đã tăng lên 96%, điều này gần như loại trừ bất kỳ sự thay đổi chính sách nào sắp xảy ra, vốn đã tạo động lực tích cực cho giá vàng trong những tuần gần đây.

Việc điều chỉnh giá đã tác động mạnh mẽ đến thị trường tiền tệ, làm trầm trọng thêm đà giảm giá của vàng. Chỉ số đô la Mỹ (USD) tăng 0,63% lên mức 100,08, lần đầu tiên vượt qua mốc 100 kể từ tháng 3. Vì vàng được định giá bằng USD, đồng USD mạnh hơn khiến kim loại này trở nên đắt hơn đối với người mua quốc tế và thường ảnh hưởng đến nhu cầu.

Theo Kevin Grady, Chủ tịch của Phoenix Futures and Options, trong cuộc phỏng vấn với Kitco News nhận định rằng những báo cáo về sự suy thoái kinh tế đã bị phóng đại quá mức, và giá vàng còn có thể giảm thêm trước khi phục hồi.