Chứng khoán tuần qua: Vietjet “cất cánh”, KSF và THD quay đầu “lao dốc”, khối ngoại bán ròng gần 7.200 tỷ đồng

Thị trường rung lắc mạnh

Trong tuần đầu tháng 6, thị trường đối mặt với áp lực bán ròng mạnh ngay từ phiên mở cửa, nhanh chóng đánh mất mốc 1.870 điểm. Áp lực bán diễn ra trên diện rộng và lực cầu suy yếu đã đẩy chỉ số chung tiếp tục lao dốc và có lúc xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ 1.800 điểm. Tuy nhiên, dòng tiền bắt đáy trở lại ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và nhóm Vingroup trong hai phiên cuối tuần đã giúp thị trường hồi phục mạnh mẽ. Kết tuần, VN-Index giảm 24,59 điểm (-1,23%) so với tuần trước đó và đóng cửa tại 1.838,9 điểm.

Kết phiên cuối tuần 05/6, VN-Index tích lũy thêm 7,35 điểm, đạt 1.838,90 điểm; Ngược lại, HNX-Index mất điểm mạnh giảm 11,07 điểm, xuống 293,79 điểm; tương tự UPCoM-Index giảm 0,77 điểm, dừng tại 125,09 điểm.

Vietjet “cất cánh” thẳng đứng

Phiên giao dịch cuối tuần (5/6) chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của cổ phiếu VJC (Vietjet). Sau phần lớn thời gian giao dịch giằng co quanh mốc tham chiếu, VJC bất ngờ đón lực cầu mạnh ngay trước phiên ATC. Thị giá tăng tốt và nhanh chóng được đẩy lên mức giá trần 184.600 đồng/cp vào cuối phiên ATC, đóng cửa trong sắc tím, qua đó trở thành tâm điểm chú ý giữa lúc nhiều nhóm cổ phiếu khác lình xình.

Nền tảng cho những kế hoạch cất cánh trên là kết quả kinh doanh quý 1/2026 tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể, trong quý 1/2026, doanh thu hợp nhất của Vietjet đạt 21.021 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, Vietjet vừa thông qua phương án phát hành 177,48 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 30% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 30 cổ phiếu mới). Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến tăng từ 5.916 tỷ đồng lên gần 7.691 tỷ đồng.

Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn bị bắt, PC1 đón cổ đông lớn mới

CTCP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (mã CK: CII) vừa báo cáo giao dịch về việc trở thành cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn PC1 (mã CK: PC1).

Cụ thể, Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư CII đã mua gần 3,9 triệu cổ phiếu PC1 trong ngày 2/6, nâng số lượng cổ phiếu lên gần 6,4 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 1,55%).

Cùng với 17,35 triệu cổ phiếu PC1 mà CII đang nắm giữ, tổng số cổ phần nhóm CII sở hữu tại PC1 là hơn 23,7 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 5,77%), qua đó chính thức trở thành cổ đông lớn tại PC1.

Khối ngoại có tuần đầu tháng 6 bán ròng đột biến gần 7.200 tỷ đồng, cổ phiếu nào là tâm điểm?

Tuần qua, khối ngoại tiếp tục là điểm trừ lớn khi áp lực bán chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đáng chú ý nhất là phiên thứ Năm khi bán ròng đột biến gần 5.800 tỷ, chủ yếu qua thoả thuận. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 7.192 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 7.342 tỷ đồng trên HoSE, mua ròng 100 tỷ đồng trên HNX và mua ròng 51 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê theo các mã chứng khoán, VIC bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lên tới 4.820 tỷ đồng, áp đảo toàn bộ phần còn lại. Đứng thứ hai là ACB với mức bán ròng 455 tỷ đồng, tiếp đến là VPB (363 tỷ đồng), VHM (274 tỷ đồng) và TCB (273 tỷ đồng). Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng chịu áp lực rút vốn đáng kể như CTG (258 tỷ đồng), VCK (245 tỷ đồng), HPG (200 tỷ đồng), MSN (169 tỷ đồng) và TCX (146 tỷ đồng).﻿

Cổ phiếu KSF và THD quay đầu “lao dốc”

Sau chuỗi tăng điểm bứt phá, trong những phiên giao dịch cuối tuần qua bộ đôi cổ phiếu KSF của Sunshine và cổ phiếu THD của Thaiholdings gây bất ngờ lớn khi “lao dốc” thẳng đứng.

Kết phiên 05/6, giá cổ phiếu KSF giảm 9,03% xuống 83.600 đồng/cổ phiếu, thanh khoản đạt 504 nghìn đơn vị. Đây là phiên giảm điểm mạnh thứ 3 liên tiếp của mã cổ phiếu này, thị giá giảm hơn 26% kéo vốn hóa thị trường của Sunshine “bốc hơi” hơn 25.000 tỷ đồng chỉ sau 3 phiên.

Tương tự, kết phiên cuối tuần (05/6), giá cổ phiếu THD giảm 10%, xuống 130.500 đồng/cổ phiếu, thanh khoản đạt 38,8 nghìn đơn vị. Đây là phiên giảm điểm mạnh thứ 2 liên tiếp của mã cổ phiếu này, thị giá giảm 18,44%, vốn hóa thị trường của Thaiholdings “bốc hơi” hơn 11.357 tỷ đồng chỉ sau 2 phiên.

Lãnh đạo Hòa Phát muốn bán 6,6 triệu cổ phiếu HPG giữa lúc thị giá về đáy từ đầu năm

Theo thông tin công bố ngày 4/6, ông Nguyễn Ngọc Quang – Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) đã đăng ký bán 6,6 triệu cổ phiếu HPG nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 11/6 đến ngày 10/7.

Trước giao dịch, ông Quang đang sở hữu gần 125,5 triệu cổ phiếu HPG, tương đương 1,63% vốn điều lệ của Hòa Phát. Nếu hoàn tất bán ra toàn bộ số cổ phiếu đăng ký, tỷ lệ sở hữu của vị lãnh đạo này sẽ giảm xuống còn gần 118,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,55% vốn.

Đáng chú ý, động thái đăng ký bán cổ phiếu của lãnh đạo công ty diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu HPG đang rơi về vùng giá thấp nhất kể từ đầu năm.