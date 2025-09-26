Quy định cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho đất không có giấy tờ

Đất ở tại địa phương ông Hưng có hạn mức 300 m 2 , theo quy định, đất trước năm 1980 thì gia đình ông được chuyển không quá 5 lần hạn mức có nghĩa là gia đình ông được công nhận đất ở 1.500 m 2 .

Ông Hưng hỏi, gia đình ông có được chuyển đất vườn sang đất ở, cấp Giấy chứng nhận khi không có các loại giấy tờ theo Điều 100 Luật Đất đai 2013 hay không? Nếu được ông chuẩn bị hồ sơ, thủ tục như thế nào?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung phản ánh của ông không rõ thủ tục, không đầy đủ các thông tin, hồ sơ và căn cứ quy định của pháp luật về đất đai năm 2013 (đã hết hiệu lực thi hành), do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường không có cơ sở để trả lời cụ thể.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin một số nội dung để ông nghiên cứu, tham khảo trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về đất đai như sau:

Pháp luật về đất đai hiện hành, đang có hiệu lực thi hành: Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành (Nghị định số 101/2024/NĐ-CP , Nghị định số 102/2024/NĐ-CP , Nghị định số 151/2025/NĐ-CP …).

Đối với việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 137 Luật Đất đai, không vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại Điều 139 Luật Đất đai, không thuộc trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền quy định tại Điều 140 Luật Đất đai thì được thực hiện theo quy định tại Điều 138 Luật Đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ông nghiên cứu các quy định nêu trên và liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được giải quyết.



