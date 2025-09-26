Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quy định cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho đất không có giấy tờ

26-09-2025 - 09:38 AM | Bất động sản

Đất của gia đình ông Võ Thanh Hưng (Nghệ An) được hình thành từ năm 1960 do ông nội của ông khai hoang. Thời gian vừa qua, do không nắm rõ chính sách nên gia đình ông Hưng chưa chuyển đất vườn sang đất ở, xin cấp Giấy chứng nhận.

Đất ở tại địa phương ông Hưng có hạn mức 300 m 2 , theo quy định, đất trước năm 1980 thì gia đình ông được chuyển không quá 5 lần hạn mức có nghĩa là gia đình ông được công nhận đất ở 1.500 m 2 .

Ông Hưng hỏi, gia đình ông có được chuyển đất vườn sang đất ở, cấp Giấy chứng nhận khi không có các loại giấy tờ theo Điều 100 Luật Đất đai 2013 hay không? Nếu được ông chuẩn bị hồ sơ, thủ tục như thế nào?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung phản ánh của ông không rõ thủ tục, không đầy đủ các thông tin, hồ sơ và căn cứ quy định của pháp luật về đất đai năm 2013 (đã hết hiệu lực thi hành), do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường không có cơ sở để trả lời cụ thể.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin một số nội dung để ông nghiên cứu, tham khảo trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về đất đai như sau:

Pháp luật về đất đai hiện hành, đang có hiệu lực thi hành: Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành (Nghị định số 101/2024/NĐ-CP , Nghị định số 102/2024/NĐ-CP , Nghị định số 151/2025/NĐ-CP …).

Đối với việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 137 Luật Đất đai, không vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại Điều 139 Luật Đất đai, không thuộc trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền quy định tại Điều 140 Luật Đất đai thì được thực hiện theo quy định tại Điều 138 Luật Đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ông nghiên cứu các quy định nêu trên và liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được giải quyết.


Chinhphu.vn

Báo Chính Phủ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quá nhanh: Dự án vừa về tay Sunshine đã được thi công thần tốc, chưa mở bán đã gây sốt, giá chỉ từ hơn 40 triệu đồng/m2

Quá nhanh: Dự án vừa về tay Sunshine đã được thi công thần tốc, chưa mở bán đã gây sốt, giá chỉ từ hơn 40 triệu đồng/m2 Nổi bật

Chủ tịch Bamboo Airways: Quyết định chuyển giao quyền điều hành lại cho nhà đầu tư sáng lập FLC là bước đi đã được cân nhắc rất kĩ lưỡng

Chủ tịch Bamboo Airways: Quyết định chuyển giao quyền điều hành lại cho nhà đầu tư sáng lập FLC là bước đi đã được cân nhắc rất kĩ lưỡng Nổi bật

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu 3 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu 3 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm

09:00 , 26/09/2025
Loạt doanh nghiệp muốn đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm

Loạt doanh nghiệp muốn đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm

08:49 , 26/09/2025
Phó Thủ tướng: Triển khai chính sách cho thuê nhà ở là thiết thực

Phó Thủ tướng: Triển khai chính sách cho thuê nhà ở là thiết thực

08:19 , 26/09/2025
Đập thông hai căn hộ tạo nên không gian 260m2 rộng mở

Đập thông hai căn hộ tạo nên không gian 260m2 rộng mở

08:17 , 26/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên