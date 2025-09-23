Quy định rõ việc "ngừng" và "chấm dứt" hoạt động của dự án đầu tư

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 (phiên thứ hai).

Một nội dung đáng chú ý là Chính phủ cơ bản thống nhất về sự cần thiết xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư (sửa đổi).

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì hoàn thiện dự án luật bảo đảm một số yêu cầu. Thứ nhất, nội dung phân cấp, phân quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án từ Quốc hội cho Thủ tướng Chính phủ, từ Thủ tướng Chính phủ về UBND cấp tỉnh là phù hợp với các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, cần nghiên cứu theo hướng cần có giải pháp đột phá, thay đổi cách tiếp cận về vấn đề chấp thuận chủ trương đầu tư (không chỉ nội dung mà cả hình thức); cần đơn giản hóa các nội dung tại văn bản chấp thuận/điều chỉnh chủ trương đầu tư; để bước quyết định chủ trương đầu tư dự án chỉ là sự đồng ý về nguyên tắc của cấp có thẩm quyền. Việc lập và triển khai thực hiện dự án là bước cụ thể hóa nội dung dự án (quy mô, mục tiêu, vốn đầu tư, tiến độ, hiệu quả, công nghệ kỹ thuật, tác động môi trường...)

Thứ hai, đối với các dự án có quy mô, tính chất đặc biệt cần nghiên cứu có quy định thời gian hoạt động khả thi, hiệu quả và khả năng thu hồi vốn (thời gian thu hồi vốn có thể hơn 70 năm), cần bảo đảm phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng như chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thu hút, khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia những dự án, nhất là những hạ tầng lớn, quan trọng, thiết yếu thuộc lĩnh vực đặc thù có chi phí đầu tư, quản lý vận hành rất lớn như đường sắt, hàng không, cảng biển...

Thứ ba, về việc "ngừng" và "chấm dứt" hoạt động của dự án đầu tư, Chính phủ nêu rõ, hiện nay, còn nhiều dự án đầu tư có sử dụng đất bị bỏ hoang, dừng hoạt động qua nhiều năm, gây lãng phí kéo dài do gặp phải vướng mắc, khó khăn tồn đọng (như các dự án điện, các dự án khu đô thị, dự án mỏ sắt Thạch Khê, dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên...). Do vậy, cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu để quy định rõ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, tiêu chí, hồ sơ để quyết định "ngừng/chấm dứt hoạt động dự án" để xử lý triệt để các dự án nêu trên, tránh lãng phí nguồn lực của nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Cùng với đó, Chính phủ yêu cầu tiếp tục rà soát, cắt giảm tối đa ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm…