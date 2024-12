Quỹ Leadvisors nâng sở hữu lên 10,8% vốn Vận tải và Xếp dỡ Hải An

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Leadvisors mới đây đã báo cáo về việc mua thêm 1,91 triệu cổ phiếu HAH của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An. Sau giao dịch, quỹ này nâng sở hữu 11,25 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 9,27%), lên 13,16 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 10,85% vốn điều lệ), giao dịch được thực hiện ngày 4/12.



Kể từ khi trở thành cổ đông lớn, Quỹ Leadvisors liên tục mua vào cổ phiếu để tăng sở hữu tại Vận tải và Xếp dỡ Hải An.

Trước đó, ngày 6/11, Quỹ Leadvisors vừa mua thêm 260.100 cổ phiếu HAH; ngày 13/11, mua thêm 3.413.800 cổ phiếu HAH; ngày 26/11, mua thêm 547.500 cổ phiếu HAH. Mục đích của các giao dịch này đều là tăng tỷ lệ sở hữu.

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Leadvisors được thành lập ngày 28/12/2006; địa chỉ tại tầng 25, toà nhà Ladevisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; đại diện pháp luật là ông Trịnh Quốc Bình; và hoạt động chính là quản lý quỹ.

Đây là công ty quản lý quỹ trực thuộc Tập đoàn Leadvisors Capital - công ty mẹ của IDS Equity Holdings. Ngoài HAH, từ năm 2022, IDS Equity Holdings cùng các nhà đầu tư đã rót vốn vào một số đơn vị khác như OGC và OCH.

Tại thời điểm 30/9/2024, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Leadvisors đang có tổng tài sản là 36,9 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu nắm giữ 680.300 cổ phiếu OCH, tương ứng gần 8,9 tỷ đồng; nắm giữ hơn 2,3 triệu cổ phiếu PVR, tương ứng hơn 8,1 tỷ đồng; nắm giữ 254.348 cổ phiếu ANT, tương ứng đầu tư hơn 2,26 tỷ đồng; nắm giữ 76.408 cổ phiếu EVE, tương ứng hơn 1,2 tỷ đồng; đầu tư 42.000 cổ phiếu PVI, tương ứng hơn 1,9 tỷ đồng; đầu tư 6.980 cổ phiếu FBT, tương ứng đầu tư hơn 0,3 tỷ đồng …

Về tình hình kinh doanh của Vận tải và Xếp dỡ Hải An, trong quý III/2024, HAH mang về gần 1.129 tỷ đồng doanh thu, tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 199 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình, HAH cho biết, lợi nhuận tăng trong quý III do Công ty tăng tàu đưa vào khai thác thêm 3 tàu (HA Alfa, HA Beta và HA Opus), cùng với sản lượng vận tải và giá cước vận tải trong quý III tăng dẫn đến doanh thu và lợi nhuận khai thác tàu tăng mạnh. Cùng với đó, hoạt động khai thác tàu Zim Hải An bắt đầu có lãi từ quý II/2024 và tăng mạnh trong quý III/2024.

Luỹ kế trong 9 tháng năm 2024, HAH mang về doanh thu 2.781 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. Do các loại chi phí tăng mạnh khiến lợi nhuận sau thuế HAH giảm 15%, xuống 370 tỷ đồng và thực hiện 82% kế hoạch năm.