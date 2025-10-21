Những con số phấn khởi năm 2025: tăng trưởng GDP dự kiến trên 8%; quy mô nền kinh tế đạt 510 tỉ USD, lên vị trí 32 thế giới; GDP bình quân đầu người ước đạt 5.000 USD

Ngày 20-10, trình bày báo cáo của Chính phủ về kết quả phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2025 và 5 năm 2021-2025; dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2026 tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề vượt dự báo, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, chúng ta đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu KT-XH chủ yếu, trong đó vượt toàn bộ chỉ tiêu về xã hội, an sinh xã hội.



Chịu được các cú sốc bên ngoài

Kinh tế Việt Nam khẳng định đủ sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới. GDP năm 2025 dự kiến tăng trên 8%; bình quân giai đoạn 2021 - 2025 tăng 6,3%, cao hơn nhiệm kỳ trước (6,2%). Đáng chú ý, quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỉ USD năm 2020 lên 510 tỉ USD năm 2025, tăng 5 bậc, lên vị trí 32 thế giới; GDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt khoảng 5.000 USD, gấp 1,4 lần năm 2020, vào nhóm thu nhập trung bình cao.

Thủ tướng nhấn mạnh 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực được triển khai mạnh mẽ. Đến hết năm 2025, Việt Nam dự kiến hoàn thành 3.245 km đường cao tốc, 1.711 km đường ven biển, cơ bản xong giai đoạn 1 sân bay Long Thành. Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Trung tâm Dữ liệu quốc gia đi vào hoạt động; chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam xếp thứ 44 thế giới; chỉ số phát triển Chính phủ điện tử tăng 15 bậc so với năm 2020.

Theo kế hoạch phát triển KT-XH năm 2026, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 10% trở lên, GDP bình quân đầu người 5.400 - 5.500 USD, CPI bình quân khoảng 4,5%, năng suất lao động tăng 8% và tỉ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 1% - 1,5%. Chính phủ sẽ kiểm soát nợ công trong giới hạn, tăng chi đầu tư phát triển lên 40% tổng chi ngân sách và cắt giảm 10% chi thường xuyên để dành nguồn lực cho an sinh xã hội.

Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và giáo dục, Chính phủ đặt mục tiêu đào tạo 100.000 kỹ sư trong lĩnh vực chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI); đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai và dạy AI trong chương trình phổ thông. Chính phủ sẽ phát triển các đại học quốc gia, cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao và triển khai 11 nhóm công nghệ chiến lược. Đồng thời, xây dựng đề án xử lý ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông tại Hà Nội và TP HCM, đẩy mạnh công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng hiện đại, tự chủ, lưỡng dụng, đồng thời triển khai các chương trình ứng phó biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung, Tây Nguyên và miền Bắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày báo cáo của Chính phủ về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021 - 2025. Ảnh: LÂM HIỂN

Quản lý hiệu quả thị trường vàng, khơi thông dòng vốn

Trình bày báo cáo thẩm tra nội dung này, ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, đánh giá Việt Nam đã nỗ lực vượt bậc, đạt kết quả toàn diện, ấn tượng trên hầu hết các lĩnh vực. Trong đó, năm 2025 đạt kết quả nổi bật, tăng trưởng ước đạt 8%, thuộc nhóm cao nhất khu vực. Trong 2 năm cuối nhiệm kỳ, đặc biệt năm 2025, đã chứng kiến những quyết sách mang tính lịch sử. Sự chuyển đổi sâu rộng về thể chế, việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cải cách mạnh về pháp luật, phát triển hạ tầng chiến lược và kinh tế tư nhân đã tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.

Cùng với những thành tựu đạt được, cơ quan thẩm tra đánh giá tình hình KT-XH nước ta còn đối diện một số khó khăn, thách thức. Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị Chính phủ lưu ý mục tiêu tăng trưởng đang chịu nhiều sức ép trong bối cảnh các động lực chính như xuất khẩu, tiêu dùng và đầu tư chưa thực sự tạo xung lực đủ mạnh. Quy mô đầu tư công lớn nhưng tiến độ và hiệu quả giải ngân chưa tương xứng, đến hết tháng 9-2025 đạt khoảng 50% kế hoạch, gây áp lực lớn cho những tháng cuối năm.

Kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong đó, điều hành tỉ giá gặp nhiều thách thức, thị trường trái phiếu doanh nghiệp chưa phục hồi, thị trường vàng diễn biến phức tạp, làm hạn chế khả năng huy động vốn trung và dài hạn. Theo ông Phan Văn Mãi, thị trường bất động sản cần được đánh giá đúng thực chất, tín dụng vào lĩnh vực này đến cuối tháng 8-2025 tăng gần 19,7%, trong khi vốn cho sản xuất - kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn; trong 21 ngành kinh tế, ngành xây dựng có tỉ lệ nợ xấu ở mức 11,33%.

Đối với doanh nghiệp, cơ quan thẩm tra đánh giá doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chịu nhiều sức ép khi đầu tư tư nhân chưa được khơi thông, tín dụng toàn hệ thống tăng 12,04% nhưng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ đạt 9,62%. Thủ tục hành chính vẫn còn khâu trung gian, chi phí tuân thủ cao, số hóa thiếu đồng bộ. Báo cáo thẩm tra cũng cho thấy việc sắp xếp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn một số vướng mắc về công tác tổ chức, nhân sự.

Để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục kiên định ổn định kinh tế vĩ mô, điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, phát huy vai trò chủ đạo của tài khóa mở rộng có trọng tâm. Cần điều hành linh hoạt, chủ động, thận trọng trong chính sách tài khóa, tiền tệ; bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh tài chính quốc gia; quản lý hiệu quả thị trường vàng. Tiếp tục khơi thông dòng vốn, hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Hôm nay (21-10), Quốc hội thảo luận ở tổ về các báo cáo KT-XH năm 2025, giai đoạn 2021 - 2025; các báo cáo về tài chính - ngân sách; các báo cáo nhiệm kỳ 2021 - 2026 của: Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội; TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước.

Chi 1,1 triệu tỉ đồng cho an sinh Theo người đứng đầu Chính phủ, nhiệm kỳ này đã chi 1,1 triệu tỉ đồng cho an sinh, hỗ trợ gần 700.000 tấn gạo cho người dân khó khăn, giảm tỉ lệ hộ nghèo đa chiều từ 4,4% xuống 1,3%. Thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 5,5 triệu lên 8,3 triệu đồng/tháng. Từ năm học 2025-2026, học sinh mầm non đến phổ thông được miễn, hỗ trợ học phí, 248 trường nội trú vùng biên giới được đầu tư xây dựng. Chính phủ cũng sắp xếp, tinh gọn bộ máy, triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, giảm 145.000 biên chế, tiết kiệm 39.000 tỉ đồng chi thường xuyên mỗi năm. Lĩnh vực đối ngoại cũng có bước tiến khi Việt Nam tái đắc cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028, thiết lập quan hệ đối tác với 38 quốc gia, trong đó có 5 Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an. Các sự kiện lớn như 80 năm Quốc khánh, 50 năm Giải phóng miền Nam, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức thành công, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc.

Đầu tư mạnh cho hạ tầng Năm 2026, Chính phủ sẽ triển khai đồng bộ các công trình hạ tầng chiến lược như tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, hệ thống cao tốc xuyên vùng, các cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Liên Chiểu, Hòn Khoai và sân bay Long Thành giai đoạn 2. Hạ tầng số, 5G, internet vệ tinh và trung tâm dữ liệu sẽ được đầu tư mạnh để phục vụ chuyển đổi số quốc gia, hướng tới nền kinh tế xanh, tuần hoàn và chia sẻ.



