Quy mô thị trường được dự báo sẽ đạt mốc 31 tỷ USD vào năm 2027, Việt Nam sắp có triển lãm bán dẫn quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Phát biểu tại sự kiện, ông KL Bock, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách hoạt động back-end, Tập đoàn Sandisk, Chủ tịch, Hội Đồng Cố Vấn Khu Vực, Hiệp hội bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA) cho biết, lĩnh vực công nghệ đang đứng trước một ngã rẽ. Tương lai công nghệ đang diễn ra rất nhanh chóng, được dẫn dắt bởi những biến động về tài nguyên, kinh tế, văn hóa và phát triển quốc tế. Đồng thời, các đột phá trong trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và sản xuất tiên tiến đang gia tăng với tốc độ chóng mặt.

"Chúng ta hoạt động trong một thế giới đa cực, nơi quyền lực và tài nguyên không còn tập trung ở một khu vực duy nhất, mà trải rộng trên nhiều quốc gia. Thực tế này tạo ra những cơ hội to lớn, nhưng cũng mang đến nhiều sự phức tạp và bất ổn", ông KL Bock cho hay.

Tuy nhiên, vị lãnh đạo SEMI SEA cho biết, giữa bối cảnh phức tạp, triển vọng ngành công nghiệp bán dẫn vẫn vô cùng hứa hẹn. Ngành này không còn là công nghiệp bình thường, mà đã trở thành xương sống của kinh tế toàn cầu. Mọi lĩnh vực – từ điện tử tiêu dùng, nhà máy thông minh, chăm sóc sức khỏe đến các sản phẩm di động thông minh – đều phụ thuộc vào chip.

Năm 2024, doanh thu ngành bán dẫn toàn cầu đã vượt 600 tỷ USD và đang trên đà đạt 1.000 tỷ USD vào năm 2030. Riêng đối với Việt Nam, ngành công nghiệp bán dẫn được dự đoán tăng trưởng ấn tượng – trên 11% mỗi năm trong giai đoạn 2023–2027, đạt hơn 31 tỷ USD vào năm 2027.

"Đất nước đang nổi lên như một trung tâm sản xuất chip mới của Đông Nam Á. Việt Nam đã có hạ tầng thiết kế vi mạch sôi động, cũng như vị thế mạnh mẽ trong lắp ráp, hoàn thiện và đóng gói. Đồng thời, Việt Nam cũng trở thành điểm đến của hàng loạt doanh nghiệp lớn trong hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu như NVIDIA, Intel...", ông KL Bock phát biểu.

Ông KL Bock, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách hoạt động back-end, Tập đoàn Sandisk, Chủ tịch, Hội Đồng Cố Vấn Khu Vực, Hiệp hội bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA)

Về phía Việt Nam, ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cho biết, Chính phủ Việt Nam thể hiện quyết tâm mạnh mẽ, thúc đẩy mô hình hợp tác 3 Nhà giữa nhà nước, nhà trường và nhà doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu tự chủ trong thiết kế, sản xuất và kiểm thử chip vào năm 2027.

Hiện cả nước đã thu hút gần 170 dự án FDI công nghệ cao từ các nền kinh tế phát triển như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, châu Âu, đồng thời mở rộng hợp tác chiến lược về phát triển nguồn nhân lực với Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc). Những sáng kiến mới như khoảng 20 phòng thí nghiệm bán dẫn cấp quốc gia và cấp cơ sở, cùng phòng thí nghiệm đóng gói tiên tiến trị giá 69 triệu USD tại Đà Nẵng đang đặt nền móng vững chắc cho một hệ sinh thái cạnh tranh, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Việt Nam sắp có triển lãm về bán dẫn lớn nhất từ trước đến nay

Ông Võ Xuân Hoài thông tin, tiếp nối thành công của SEMIExpo Việt Nam 2024, trong hai ngày 07 - 8/11/2025, dưới sự chủ trì của Bộ Tài chính, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp cùng Hiệp hội Bán dẫn Toàn cầu (SEMI) sẽ tổ chức “Triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2025 (SEMIEXPO Việt Nam 2025)” tại VinPalace Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội, với chủ đề “Thúc đẩy khát vọng bán dẫn Việt Nam”.

Theo Phó Giám đốc NIC, sự trở lại của SEMIEXPO Việt Nam năm thứ hai đã phản ánh cam kết mạnh mẽ trong việc xây dựng hệ sinh thái bán dẫn đẳng cấp thế giới. Với cơ chế chính sách quyết liệt, hợp tác quốc tế sâu rộng và các dự án đầu tư mới vào R&D cũng như phát triển nguồn nhân lực, Việt Nam đang kiến tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng dài hạn.

"SEMIEXPO Việt Nam không chỉ là triển lãm, mà còn là chất xúc tác để thúc đẩy hội nhập và khẳng định vai trò của Việt Nam trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, hướng tới mục tiêu trở thành mắt xích trọng yếu của ngành công nghiệp này vào năm 2050", ông Hoài nhấn mạnh.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC)

Triển lãm dự kiến thu hút hơn 5.000 đại biểu trong nước và quốc tế, trong đó đặc biệt có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn công nghệ hàng đầu, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia ở trong và ngoài nước. Sự hiện diện đông đảo và đa dạng này thể hiện quyết tâm chung của toàn bộ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, mở ra cơ hội hợp tác công tư, hợp tác liên ngành và hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững cho ngành công nghiệp bán dẫn.

Thông tin thêm về SEMIEXPO Việt Nam năm nay, bà Linda Tan, Chủ tịch SEMI Đông Nam Á, chia sẻ, đây là triển lãm về bán dẫn ở Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của các tên tuổi lớn trong và ngoài nước như Intel, ASML Viettel…

"Việc tham gia của các đơn vị này cũng cho thấy sự lớn mạnh của hệ sinh thái bán dẫn của Việt Nam, đồng thời, thể hiện sự lớn mạnh của công nghiệp bán dẫn Việt Nam trong tương lai", Chủ tịch SEMI Đông Nam Á cho biết.

Sự kiện sẽ bao gồm các phiên đối thoại cùng Lãnh đạo Chính phủ và các bộ ngành liên quan; các diễn đàn chuyên đề như "Mở khóa cơ hội cho chuỗi cung ứng thiết bị bán dẫn nội địa" và "AI: Thúc đẩy hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao của Việt Nam".

Đáng chú ý, trong khuôn khổ hợp tác với Đại sứ quán Hà Lan và Bộ Công Thương, SEMIEXPO Việt Nam 2025 sẽ có Chương trình Kết nối Nhà cung cấp (Suppliers Sourcing Program), quy tụ các buyers (nhà mua hàng) lớn nhất.

"Lần đầu tiên, sẽ có 4 công ty lớn sẽ đến Việt Nam với hy vọng có thể tìm được nguồn cung ứng của mình. Đây sẽ là chương trình tìm nguồn cung ứng lớn nhất trong tất cả các giai đoạn của Triển lãm Bán dẫn tại Việt Nam, mang đến nhiều nguồn cung ứng toàn cầu hơn, thúc đẩy tăng trưởng và củng cố chuỗi cung ứng nội địa của Việt Nam", bà Linda Tan thông tin.

Ngoài ra, Triển lãm & NextGen Hub về Đổi mới sáng tạo & cơ hội nghề nghiệp sẽ trưng bày về thiết kế chip, sản xuất, lắp ráp, kiểm thử, đóng gói và thiết bị; giới thiệu đặc biệt về startup, chuyên gia tiên phong và trường đại học có các giải pháp AI, tự động hóa, phát triển bền vững và sản xuất thông minh; nền tảng kết nối doanh nghiệp - trường học để cùng định hướng nghề nghiệp cho các nhân tài bán dẫn.

"Chúng tôi tin rằng SEMIEXPO Vietnam 2025 sẽ trở thành bệ phóng quan trọng để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ươm mầm nhân lực chất lượng cao và khẳng định vai trò chiến lược của Việt Nam trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu”, Chủ tịch SEMI Đông Nam Á khẳng định.