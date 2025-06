Quỹ ngoại hé lộ lý do chi 700 tỷ mua thêm hàng chục triệu cổ phiếu MBB

Theo báo cáo tháng 5 mới công bố, Pyn Elite Fund ghi nhận hiệu suất tăng 5,4% nhờ sự khởi sắc của HVN, GEX và các cổphiếu chứng khoán. Tính đến cuối tháng 5, quy mô danh mục của quỹ ngoại này lên đến gần 770 triệu EUR (~23.000 tỷ đồng). Cổ phiếu ngân hàng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với mức phân bổ là 47%, dù đã bán bớt cổ phiếu TPB.

Ngược lại, quỹ đã phân bổ một tỷ trọng đáng kể cho ngân hàng VIB và tăng tỷ trọng của mình vào MBB. Pyn Elite Fund hé lộ rằng đã phân bổ thêm khoảng 3% danh mục vào MBB để nâng tỷ trọng cổ phiếu này lên 12,4% (chỉ sau STB). Ước tính quỹ ngoại này đã rót thêm 23 triệu EUR (~700 tỷ đồng) để mua thêm khoảng 26 triệu cổ phiếu MBB.

Pyn Elite Fund cho rằng cổ phiếu MBB bắt đầu năm không được ưa chuộng do lo ngại về chất lượng tài sản và phần nào hạn chế tiếp cận với nhà đầu tư. Mặc dù có kết quả kinh doanh khả quan nhưng MBB không có nhiều phản ứng khi các nhà đầu tư chờ đợi những dấu hiệu rõ ràng hơn về sự cải thiện chất lượng tài sản.

Vào tháng 5, Novaland - một trong những khách hàng chính của MBB, đã nhận được sự chấp thuận để giải quyết các vấn đề tại Aqua City và có kế hoạch tiếp tục bán hàng vào quý 3. Trong khi đó, Chính phủ đã tăng giá điện bán lẻ và ban hành Kế hoạch Phát triển Điện 8 để giúp thúc đẩy ngành điện. Quỹ ngoại đánh giá, những diễn biến này cải thiện danh mục cho vay tái tạo của MBB, vốn đang phải đối mặt với tình trạng pháp lý và chậm thanh toán.

Với ngành ngân hàng nói chung, Pyn Elite Fund đánh giá 2024 là một năm khó khăn với mức tăng trưởng thu nhập chậm hơn bình thường. Các lý do bao gồm các vấn đề của thị trường trái phiếu doanh nghiệp vào quý 3/2022 và các tác động chuyển tiếp của chúng đối với thị trường bất động sản và niềm tin của người tiêu dùng.

Quỹ ngoại này cho rằng nhu cầu chung về các khoản dự phòng cho vay năm nay sẽ giảm đáng kể và thu nhập sẽ được thúc đẩy tương ứng. Ngoài ra, Pyn Elite Fund còn kỳ vọng Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết 42 vào tháng 6, cho phép các ngân hàng thực hiện tài sản thế chấp nhanh hơn nhiều và dẫn đến việc ghi nhận đáng kể thu nhập bổ sung.

Nền kinh tế tiếp tục phục hồi

Đánh giá về thị trường chung, Pyn Elite Fund cho rằng VN-Index tăng 8,7% trong tháng 5, với 40% mức tăng đến từ Vingroup và Vinhomes, được thúc đẩy bởi sự tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu tư cá nhân sau tin tức về đường sắt cao tốc và các chính sách thuận lợi của Chính phủ. Tâm lý thị trường chứng khoán được cải thiện khi Việt Nam có cuộc đàm phán thương mại thứ hai với Hoa Kỳ vào tháng 5 và bắt đầu cuộc đàm phán thứ ba vào tháng 6.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 154, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% vào năm 2025 và 8,2% cho quý 2 (quý 1: 6,9%). Nghị quyết này hỗ trợ chi tiêu cho cơ sở hạ tầng, nhằm mục đích thúc đẩy khu vực tư nhân. Pyn Elite Fund cho rằng, các phê duyệt theo quy định đang được đẩy nhanh, đặc biệt là trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo và bất động sản.

Về vĩ mô, điểm nổi bật đáng chú ý nhất trong tháng 5 là đầu tư công, với giải ngân đạt 2,7 tỷ USD, gấp đôi mức trung bình 5 năm, qua đó nâng tổng giải ngân lên 7,7 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2025 (+38,8% so với cùng kỳ năm trước). Điều này phù hợp với định hướng của Chính phủ đối với phát triển cơ sở hạ tầng và nhấn mạnh vào việc phê duyệt nhanh chóng.

Nền kinh tế nói chung tiếp tục phục hồi, doanh số bán lẻ tăng trưởng 10,2% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 5 (+9,7% trong 5 tháng đầu năm 2025), trong khi IIP tăng tốc lên +9,4% so với cùng kỳ năm trước (+8,8% trong 5 tháng đầu năm). Động lực FDI mạnh lên, với FDI đã đăng ký tích lũy đạt 18,4 tỷ USD (+51,1% so với cùng kỳ năm trước trong 5 tháng đầu năm). Xuất khẩu tăng tăng 17% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 5, một phần do hoạt động tải trước.