Quỹ ngoại tỷ USD thắng lớn với nhóm ngân hàng, chứng khoán, hé lộ lý do “ôm” lượng cổ phiếu VIX trị giá gần 2.000 tỷ

Theo báo cáo mới công bố, trong tháng 7/2025, Pyn Elite Fund đạt hiệu suất 13,25% – cao nhất trong vòng 55 tháng, kể từ tháng 1/2021. Kết quả này vượt trội so với mức tăng 9,2% của VN-Index dù chỉ số đã lập đỉnh lịch sử mới 1.557 điểm vào ngày 28/7. Động lực chính giúp quỹ ngoại này chiến thắng thị trường đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán.

Pyn Elite Fund cho biết, từ đầu năm, quỹ đã tăng gấp đôi tỷ trọng cổ phiếu chứng khoán lên 14% bằng cách bổ sung VIX và SHS. Trong tháng 7, cổ phiếu này lần lượt tăng tới 114% và 78%, đóng góp lớn vào hiệu suấy vượt trội của quỹ. Đáng chú ý, VIX là khoản đầu tư lớn thứ 4 trong danh mục của quỹ với tỷ trọng 7,3% tính đến cuối tháng 7.

Với quy mô danh mục quản lý lên đến hơn 912,5 triệu EUR (27.000 tỷ đồng ~ 1 tỷ USD) vào cuối tháng 7, khoản đầu tư vào VIX của Pyn Elite Fund có giá trị thị trường ước tính vào khoảng 66,6 triệu EUR (~2.000 tỷ đồng).

Cổ phiếu VIX là một trong những khoản đầu tư ưa thích của Pyn Elite Fund. Quỹ từng là cổ đông lớn của công ty chứng khoán này từ khi còn tên cũ là Chứng khoán IB hồi 2016. Đến tháng 10/2018, quỹ ngoại này đã chốt lãi toàn bộ số cổ phiếu VIX nắm giữ. VIX bất ngờ trở lại top 10 khoản đầu tư của quỹ từ tháng 5 năm nay và được duy trì ít nhất cho đến cuối tháng 7 vừa qua.

Theo Pyn Elite Fund, VIX hiện là công ty môi giới lớn thứ 5 xét theo tổng vốn chủ sở hữu. Với các hoạt động kinh doanh cốt lõi là giao dịch tự doanh và cho vay ký quỹ, VIX mang lại ROE trung bình 5 năm là 19%. Đặc biệt, lợi nhuận ròng quý 2 vừa qua của VIX đã tăng vọt gấp 10,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái lên 1.302 tỷ đồng, cao nhất nhóm công ty chứng khoán niêm yết.

Đà tăng trưởng lợi nhuận của VIX được thúc đẩy bởi hoạt động tự doanh, với các vị thế quan trọng sẵn sàng duy trì đà tăng trưởng trong nửa cuối năm 2025. Pyn Elite Fund cho biết quỹ đã tích lũy được 4,7% cổ phần vào tháng 3 khi cổ phiếu được giao dịch ở mức chiết khấu P/B 40% so với các công ty cùng ngành và vị thế này đã tạo ra lợi nhuận 127% trong khoảng thời gian 4 tháng.

Về thị trường chung, Pyn Elite Fund đánh giá tâm lý được củng cố nhờ loạt thông tin tích cực từ vĩ mô như GDP quý 2 tăng 7,96% so với cùng kỳ – vượt mọi dự báo. Chính phủ nâng mục tiêu GDP năm 2025 lên 8,3-8,5%, để tạo lực và nền tảng tăng trưởng trên 10% trong giai đoạn 2026–2030.

Chỉ số PMI đạt 52,4 điểm – cao nhất 11 tháng; xuất khẩu tăng 16% so với cùng kỳ; bán lẻ tăng 9,2%; giải ngân đầu tư công tăng 25,4%. Lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp trong danh mục đầu tư cốt lõi của quỹ tăng 32% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, tháng 7 còn ghi dấu hàng loạt cột mốc với các quyết sách mang tính bước ngoặt, thể hiện sự ủng hộ doanh nghiệp và quyết tâm cải cách mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ: Quốc hội thông qua Nghị quyết 222 về thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng với các ưu đãi đột phá; đề xuất sửa đổi lớn Luật Đất đai nhằm tháo gỡ nút thắt cho thị trường bất động sản; và cải cách Luật Thuế Thu nhập cá nhân để giảm gánh nặng thuế, kích thích tiêu dùng. Một cuộc cải tổ hành chính quy mô lớn cũng đã hoàn tất, giảm số tỉnh từ 63 xuống còn 34.

Ngoài ra, cơ quan quản lý đề xuất kéo dài thời gian giao dịch qua buổi trưa từ quý 1/2026 và công bố lộ trình triển khai cơ chế CCP vào quý 1/2027 - bước quan trọng mở đường cho giao dịch trong ngày. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng tái khẳng định sự tự tin vào khả năng Việt Nam được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 10, dựa trên phản hồi tích cực về cải thiện quy định và hạ tầng kỹ thuật.