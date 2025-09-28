Quý ông độc thân Hứa Vĩ Văn tiết lộ về 1 mối duyên bất ngờ

Sau cơn sốt phim Mưa đỏ, diễn viên Hứa Vĩ Văn gây chú ý khi góp mặt tại cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam trong vai trò ban giám khảo. Sao nam 7X sẽ cùng với nhà báo Ngô Bá Lục, NSƯT Bùi Như Lai, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, người mẫu Vũ Linh… đồng hành với các thí sinh qua từng vòng thi, từ đó tìm kiếm cô gái hội tụ đủ các yếu tố như Sắc đẹp – Trí tuệ – Bản lĩnh – Giàu lòng nhân ái. Từ đó góp phần lan tỏa thông điệp về hòa bình, khẳng định vai trò của sinh viên là lực lượng trẻ kiến tạo tương lai, hội nhập và phát triển.

Các thành viên BGK chấm thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025

Hứa Vĩ Văn cho biết việc anh nhận lời tham gia chấm thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 là một mối duyên bất ngờ. Trong quãng thời gian gần đây, nam diễn viên từng chia sẻ về việc yêu thích nguồn năng lượng của các bạn trẻ. Vì vậy, sao phim Mưa đỏ hy vọng được tiếp nhận sự tươi mới đó, song cũng muốn lan tỏa cho các thế hệ đàn em về giá trị của truyền thống văn hóa và gìn giữ tinh thần dân tộc.

“Tôi hy vọng mình như một người kết nối, nhắc cho các bạn biết rằng mình không được quên sự hy sinh của cha ông cho đất nước để gìn giữ hòa bình. Tôi mong rằng thế hệ tiếp nối sẽ có lòng trắc ẩn”, anh bày tỏ. Từ những suy nghĩ đó, khi ban tổ chức Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam ngỏ lời mời, Hứa Vĩ Văn cho rằng đây là “tín hiệu vũ trụ” nên quyết định nhận lời tham gia, với mong muốn được thực hiện những điều bản thân từng trăn trở trước đây.

Làm giám khảo một cuộc thi nhan sắc dành cho sinh viên, Hứa Vĩ Văn khẳng định bản thân không áp lực, thậm chí càng thích thú. Bởi anh tin mình sẽ được lan tỏa những nguồn năng lượng tích cực từ các bạn trẻ. “Hơn nữa, trong cương vị người cầm cân nảy mực, tôi cùng ban tổ chức tìm kiếm cái đẹp, những điều hay nhất của các bạn sinh viên. “Cái nôi” giúp tôi bén duyên với nghề đến từ Nhà văn hóa Thanh Niên với câu lạc bộ người mẫu Hoa học đường. Tôi cũng từng là sinh viên, từng sinh hoạt ở nhà văn hóa nên càng hiểu hơn về các bạn khi chấm thi”, anh bày tỏ.

Đối với Hứa Vĩ Văn, yếu tố “hòa bình” là điều quan trọng trong cuộc thi lần này. Theo nam giám khảo, cuộc thi là nơi hội ngộ các bạn sinh viên - những tri thức tương lai của đất nước. “Bên cạnh đó, bản thân các bạn phải là những “chiến sĩ” gìn giữ hòa bình cho đất nước Việt Nam bằng cách thể hiện tài năng, tiếng nói, sứ mệnh của các bạn”, anh nhắn nhủ.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn

Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam với thông điệp “Sinh viên Việt Nam viết tiếp câu chuyện hòa bình”, do Công ty TNHH Truyền thông Giải trí TPA Entertainment tổ chức. Cuộc thi với nhiều điểm nhấn thú vị khi mang thông điệp về hòa bình xuyên suốt, từ đó góp phần khẳng định vai trò của sinh viên là lực lượng trẻ kiến tạo tương lai, hội nhập và phát triển.

Theo công bố tại họp báo, cô gái giành chiến thắng sẽ nhận được tổng giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, vương miện, gói học bổng du học, quà tặng từ nhãn hàng, gói truyền thông… Ngoài danh hiệu cao nhất cùng 4 giải á hậu, ban tổ chức còn trao các giải phụ như Người đẹp thân thiện, Người đẹp mặc trang phục truyền thống đẹp nhất, Người đẹp được khán giả yêu thích nhất, Người đẹp ảnh, Người đẹp phong cách, Đại sứ khởi nghiệp sáng tạo, Đại sứ sinh viên tài năng, Đại sứ sinh viên nhân ái.

Đêm chung kết toàn quốc diễn ra vào tối 28-12 tại Cung thể thao Tiên Sơn (TP Đà Nẵng).