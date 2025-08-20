Quỹ thuộc Dragon Capital dự chi hơn 1.134 tỷ đồng ‘gom’ hơn 113 triệu cổ phiếu HCM

Mới đây, Dragon Capital Markets Limited (DC) - thành viên của nhóm quỹ Dragon Capital vừa có văn bản thông báo về thực hiện quyền mua cổ phiếu HCM của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC, MCK: HCM).

Theo đó, Dragon Capital Markets Limited đã đăng ký thực hiện giao dịch quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán gần 360 triệu cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền mua của HSC. Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được mua 1 cổ phiếu mới.

Như vậy, với hơn 226,8 triệu cổ phiếu đang sở hữu, quỹ ngoại này được quyền mua thêm hơn 113,4 triệu cổ phiếu mới. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 22/8/2025 đến ngày 12/9/2025.

Ảnh minh họa

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính quỹ ngoại này sẽ phải chi khoảng gần 1.134,2 tỷ đồng để có thể mua vào số lượng cổ phiếu đã đăng ký nêu trên.

Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu HCM do Dragon Capital Markets Limited nắm giữ sẽ tăng từ hơn 226,8 triệu cổ phiếu lên gần 340,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 31,51% vốn tại HSC.

Được biết, ông Lê Anh Minh- Phó Chủ tịch HĐQT của HSC hiện đang là Giám đốc và Người đại diện vốn của Dragon Capital Markets Limited tại HSC. Ngoài ra, ông Lê Hoàng Anh- Thành viên HĐQT cũng đang là Người đại diện vốn của quỹ ngoại này tại HSC.

Liên quan đến quyền mua cổ phiếu HCM, mới đây Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) mới đây đã có thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và HSC về giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, HFIC muốn chào bán hơn 121,6 triệu quyền mua (tương đương hơn 60,8 triệu cổ phiếu) cổ phiếu HCM với giá khởi điểm 6.875 đồng/quyền mua. Giá trị chuyển nhượng dự kiến gần 836,3 tỷ đồng.

Phương thức giao dịch là bán đấu giá thông qua HoSE. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 12/8/2025 đến ngày 18/8/2025.

Trước đó, ngày 23/7/2025, HFIC cũng có thông báo bán đấu giá toàn bộ hơn 121,6 triệu quyền mua cổ phiếu HCM với giá khởi điểm như trên. Thời gian nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền đặt cọc là từ ngày 24/7/2025 đến 16h ngày 4/8/2025.

Hiện, HFIC đang sở hữu hơn 121,6 triệu cổ phiếu HCM, tương ứng 16,88% vốn điều lệ của HSC. Ngoài là cổ đông lớn, HFIC cũng là tổ chức có liên quan đến người nội bộ của HSC.

Cụ thể, ông Trần Quốc Tú- Thành viên HĐQT HSC, hiện đang là Trưởng phòng Pháp chế HFIC, người đại diện hơn 57,6 triệu cổ phiếu HCM (8% vốn) của HFIC tại HSC.

Ngoài ra, bà Phan Quỳnh Anh- Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán HFIC, hiện cũng đang đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT HSC. Ngoài ra, bà cũng là người đại diện phần vốn hơn 43,2 triệu cổ phiếu HCM (tương ứng tỷ lệ 6% vốn điều lệ) của HFIC tại HSC.