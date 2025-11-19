Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quy tụ gần 45.000 chuyên gia nước ngoài và quản lý cấp cao, khu vực này đang thiếu căn hộ cao cấp cho thuê

19-11-2025 - 09:59 AM | Bất động sản

Việc các dự án hạ tầng trọng điểm hoàn thành sẽ cải thiện kết nối, thúc đẩy giãn dân và tạo lực đẩy cho thị trường căn hộ ở – cho thuê tại khu vực Đông Bắc TP.HCM.

Người trẻ tham gia thị trường căn hộ cho thuê

Bên cạnh nhóm khách mua để ở, lực lượng nhà đầu tư trẻ và gia đình trẻ tham gia thị trường căn hộ cho thuê ngày càng đông. Nếu trước đây nhà đầu tư chủ yếu ở độ tuổi trung niên, thì hiện nay nhóm 27–39 tuổi chiếm tỷ trọng lớn trong giao dịch, đặc biệt ở phân khúc căn hộ tầm trung.

Chị Nghĩa (36 tuổi, TP.HCM) hiện sở hữu hai căn hộ cho thuê tại Bình Dương (nay thuộc TP.HCM). Gần đây, vợ chồng chị tiếp tục tìm hiểu một dự án tại phường Bình Hoà để đầu tư. Khi biết tháp Risa by La Pura (thuộc dự án La Pura) trên mặt tiền Quốc lộ 13 sắp ra thị trường, vợ chồng chị quan tâm nhờ chính sách thanh toán ban đầu chỉ từ khoảng 250 triệu đồng, ân hạn gốc 3 năm và hỗ trợ lãi suất 2 năm, phù hợp với kế hoạch dòng tiền của gia đình.

Căn hộ hơn 50 m² tại phường Dĩ An mà chị đang cho thuê vẫn còn dư nợ ngân hàng khoảng 700 triệu đồng. Khoản cho thuê hơn 10 triệu đồng/tháng được dùng để trả gốc và lãi, giúp gia đình vừa tích lũy tài sản vừa hưởng lợi từ việc căn hộ tăng giá theo thời gian.

Tương tự, vợ chồng chị Ngọc Linh (33 tuổi) mới "xuống tiền" một căn hộ tại phường Lái Thiêu giá 3,5 tỷ đồng, trong đó vay ngân hàng 1,7 tỷ đồng. Căn hộ được xác định làm tài sản cho thuê khi bàn giao vào cuối năm 2027. Theo chị Linh, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất và cho phép thanh toán theo tiến độ, giúp bài toán tài chính trở nên dễ dàng hơn bởi vợ chồng chị vẫn đang sống cùng bố mẹ.

Người trẻ, gia đình trẻ đầu tư căn hộ cho thuê ngày càng nhiều. Ảnh minh hoạ

Thực tế, nhu cầu đầu tư căn hộ cho thuê tại TP.HCM và vùng lân cận duy trì tăng trưởng ổn định. Dù tỷ suất lợi nhuận không còn cao như trước, căn hộ vẫn là kênh tích sản được ưa chuộng, nhất là các dự án có giá trên dưới 3 tỷ đồng, thu hút mạnh người mua trẻ sau giai đoạn thị trường hạ nhiệt.

Nhiều người trẻ 25–30 tuổi đã có nhà riêng và tiếp tục mua thêm căn hộ để cho thuê. Đại diện Avison Young cho biết, thế hệ gen Z đang dần trở thành nhóm có ảnh hưởng lớn trên thị trường bất động sản nhờ thu nhập tăng từ kinh doanh trực tuyến. Nhiều người trẻ độc thân 25–27 tuổi đã sở hữu vài bất động sản cho thuê.

Bên cạnh mục tiêu tích sản, người trẻ còn chú trọng đến phong cách sống, ưu tiên các dự án thiết kế có "gu", hiện đại, không gian tiện nghi và tính thanh khoản tốt.

Lượng khách thuê đến từ đâu?

Nhu cầu và dư địa khai thác căn hộ cho thuê tại khu vực Đông Bắc TP.HCM (trước đây là Bình Dương) vẫn rất lớn, nhất là sau khi địa giới được điều chỉnh sáp nhập.

Khu vực này hiện là trung tâm công nghiệp - công nghệ cao của phía Nam, tập trung gần 45.000 chuyên gia và kỹ sư nước ngoài. Nhóm khách này có yêu cầu cao về môi trường sống. Theo Batdongsan.com.vn, căn hộ giá từ 50 triệu đồng/m² với tiêu chuẩn bàn giao cao cấp ghi nhận tỷ lệ lấp đầy 80–90%, phù hợp với chuyên gia, quản lý cấp cao và người lao động thu nhập tốt.

Tuy nhiên, nguồn cung căn hộ cao cấp khan hiếm nhiều năm qua, không đáp ứng kịp nhu cầu. Nhiều chuyên gia chia sẻ việc tìm căn hộ gần nơi làm việc, đầy đủ tiện ích như hồ bơi, gym, khu vui chơi trẻ em, mảng xanh và an ninh tốt là không dễ.

Đơn vị nghiên cứu nhận định, làn sóng di dân về Đông Bắc TP.HCM sẽ tiếp tục mạnh mẽ thời gian tới nhờ nhiều dự án hạ tầng trọng điểm như nâng cấp Quốc lộ 13 lên 60 m, metro số 1 (TP mới Bình Dương – Suối Tiên) và metro số 2 (Thủ Dầu Một – Hiệp Bình Phước) dự kiến đầu tư. Khi hoàn thành, các công trình này sẽ cải thiện kết nối, thúc đẩy giãn dân và tạo lực đẩy cho thị trường căn hộ ở – cho thuê.

Hiện, mặt bằng giá và lợi suất cho thuê tại khu vực khá ổn định, tối đa lên đến 7,5%. Một căn hộ cao cấp (giá mua 45–50 triệu đồng/m²) có thể cho thuê khoảng 12 triệu đồng/tháng (1PN), 15–16 triệu (2PN) và 18–20 triệu (3PN).

Theo các chuyên gia, Đông Bắc TP.HCM dẫn đầu về khả năng thu hút và giữ chân dân cư, đồng thời là điểm đến của dòng vốn FDI, các dự án công nghiệp và nhóm lao động có thu nhập cao – những yếu tố cốt lõi giúp duy trì nhu cầu thuê và giá trị gia tăng của bất động sản.

Theo Mai Nguyễn

An ninh tiền tệ

