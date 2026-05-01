Quỹ từ thiện của Bill Gates bán sạch cổ phiếu Microsoft nhưng vẫn đổ tiền vào chứng khoán Việt Nam

Theo hồ sơ 13F nộp lên Uỷ ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Gates Foundation Trust – Quỹ từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới do tỷ phú Bill Gates và vợ cũ (Melinda) sáng lập, đã bán toàn bộ gần 7,7 triệu cổ phiếu Microsoft còn lại trong quý 1/2026, với giá trị khoảng 3,2 tỷ USD.

Nguồn: Dataroma

Gates Foundation Trust cho biết việc bán sạch cổ phiếu không phải do đánh giá tiêu cực về triển vọng của Microsoft, mà nhằm lấy nguồn tiền mặt khổng lồ phục vụ cho các khoản tài trợ từ thiện lên tới 9 tỷ USD/năm và kế hoạch đóng cửa, giải ngân toàn bộ quỹ trong 20 năm tới. Tuy nhiên, việc quỹ bán sạch cổ phiếu Microsoft ở thời điểm này vẫn gây bất ngờ.

Đáng chú ý, Quỹ từ thiện của Bill Gates vẫn còn giữ nhiều khoản đầu tư khác, trong đó có nhiều cổ phiếu Việt Nam. Thực tế, Gates Foundation Trust đã gián tiếp đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam từ lâu thông qua Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) - quỹ đầu tư lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam do Dragon Capital quản lý.

Tính đến cuối năm 2025, Gates Foundation Trust vẫn là cổ đông lớn nhất của VEIL, với tỷ lệ 15% cổ phần. Theo cập nhật tại ngày 30/4, VEIL hiện có tổng giá trị tài sản ròng hơn 1,6 tỷ USD. Quỹ ngoại này nổi tiếng với phong cách đầu tư dài hạn và ưa thích các doanh nghiệp đầu ngành, có nền tảng quản trị tốt và tiềm năng tăng trưởng bền vững, có thể kể đến như MWG, VIC, BID, VHM,…

Cơ cấu cổ đông của VEIL cuối năm 2025. Nguồn: Báo cáo thường niên 2025 của VEIL

Top 10 khoản đầu tư lớn nhất danh mục của VEIL tại thời điểm cuối tháng 4/2026

Ngoài ra, Gates Foundation Trust còn là cổ đông trực tiếp nắm giữ nhiều cổ phiếu Bluechips Việt Nam như Thế Giới Di Động (MWG), Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Masan Consumer (MCH),… Các báo cáo sở hữu của quỹ từ thiện này được xếp chung với nhóm uỷ thác cho Dragon Capital quản lý.

Tại chương trình Fund Insider do Fmarket tổ chức mới đây, ông Võ Nguyễn Khoa Tuấn – Giám đốc Nghiệp vụ cấp cao lĩnh vực Chứng khoán tại Dragon Capital, cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước những thay đổi mang tính cấu trúc, mở ra những cơ hội tăng trưởng chiến lược trong nhiều năm tới.

Động lực đầu tiên đến từ câu chuyện nâng hạng thị trường. Theo ông Tuấn, FTSE Russell đưa Việt Nam vào nhóm thị trường mới nổi (Emerging Market) trong thời gian tới là một bước tiến đáng ghi nhận. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Mục tiêu xa hơn và quan trọng hơn của Việt Nam là tiến tới việc gia nhập rổ chỉ số MSCI Emerging Markets trong vòng 2–3 năm tới.

“Khi gia nhập MSCI, thị trường tài chính Việt Nam mới chính thức bước vào một sân chơi lớn hơn của thế giới. Dòng vốn ngoại thu hút được từ hệ thống MSCI có thể lớn hơn gấp 5–6 lần so với dòng vốn từ đợt nâng hạng của FTSE lần này”, chuyên gia Dragon Capital nhận định.﻿ Quan trọng hơn, hành trình hướng tới các tiêu chuẩn khắt khe của MSCI sẽ tạo ra áp lực tích cực, buộc thị trường trong nước phải tiếp tục cải cách, nâng cao chất lượng một cách thực chất và minh bạch hơn để thu hút các định chế tài chính toàn cầu.

Động lực thứ hai nằm ở nội lực vĩ mô và sự quyết tâm của các nhà quản lý, điều hành chính sách. Chính phủ và các ban ngành đang thể hiện tinh thần quyết liệt trong việc giữ vững ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, đồng thời tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn tồn đọng của nền kinh tế.

Trong nhiều năm qua, Việt Nam luôn duy trì vị thế là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế tốt nhất khu vực châu Á. Sự quyết tâm từ Chính phủ và các cơ quan điều hành được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa thay vì hài lòng với kết quả hiện tại.

Động lực cấu trúc thứ ba là làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và xu hướng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Thực tế trong giai đoạn 2024–2025 đã chứng minh, dù bối cảnh quốc tế đối mặt với nhiều rủi ro về địa chính trị và rào cản thuế quan, dòng vốn FDI chảy vào Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng đều đặn và mạnh mẽ. Điều này khẳng định vị thế chiến lược của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu dài hạn.

“Ba động lực này có thể mở ra những cơ hội tăng trưởng rất lớn cho thị trường trong vài năm tới. Tuy nhiên, cơ hội sẽ không trải đều” , ông Tuấn nhấn mạnh. Điều quan trọng là phải tìm được những doanh nghiệp thực sự có năng lực hưởng lợi từ quá trình tăng trưởng, sở hữu lợi thế cạnh tranh tốt và nền tảng vận hành đủ mạnh. Những doanh nghiệp như vậy không chỉ có khả năng tăng trưởng lợi nhuận mà quy mô vốn hóa cũng có thể tiếp tục mở rộng mạnh mẽ trong tương lai.