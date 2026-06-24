Quỹ vàng khổng lồ đảo chiều "xả hàng" giữa lúc giá lao dốc

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust trở lại bán ròng 4,6 tấn vàng trong phiên 23/6, ngắt chuỗi 3 phiên mua ròng liên tiếp. Hiện tại, lượng vàng nắm giữ đạt khoảng 1.017,6 tấn.

Động thái bán ròng trở lại của SPDR diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Theo dữ liệu từ Kitco, chốt phiên 23/6, giá vàng quay lại kiểm nghiệm vùng 4.100 USD/ounce, có thời điểm trong phiên về thủng mốc hỗ trợ này. Tính trong vòng 5 phiên gần nhất, vàng ghi nhận tới 4 phiên giảm mạnh, qua đó về vùng giá thấp nhất từ cuối tháng 11/2025.

Tới phiên sáng 24/5, giá vàng tiếp tục giao dịch ảm đạm dưới mốc 4.100 USD/oz.

Theo một nhà quản lý danh mục đầu tư, đợt điều chỉnh gần đây của vàng đã tạo ra điểm vào lệnh hấp dẫn cho các nhà đầu tư, ngay cả khi những khó khăn ngắn hạn tiếp tục gây áp lực lên giá cả.

Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, Jerry Prior, giám đốc điều hành kiêm quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại quỹ ETF KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy (NYSE: KMLM) , cho biết các yếu tố thúc đẩy thị trường tăng giá dài hạn của vàng vẫn vững chắc, đặc biệt là sự dịch chuyển toàn cầu ngày càng tăng khỏi đồng đô la Mỹ với vai trò là tài sản dự trữ chủ đạo.

“Tôi nghĩ, với việc giá vàng đang được điều chỉnh lại, đây có lẽ là một điểm vào lệnh khá tốt, có một xu hướng giảm đô la hóa dài hạn mang tính cấu trúc, và tôi nghĩ nó sẽ còn tiếp diễn,” Prior nói trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News.

Vàng đã phải đối mặt với áp lực bán đáng kể trong những tuần gần đây khi các nhà giao dịch phản ứng với lập trường chính sách cứng rắn hơn từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, Kevin Warsh và những lo ngại ngày càng giảm bớt xung đột ở Trung Đông.

Prior lưu ý rằng các nhà đầu tư, đầu cơ, người mua thuộc chính phủ và các quỹ theo dõi xu hướng có hệ thống đều góp phần vào sự sụt giảm gần đây. Ông nói thêm rằng, với sự thay đổi cực đoan trong vị thế đầu cơ, phần lớn rủi ro giảm giá đã được phản ánh vào thị trường.

“Vàng có thể giá sẽ giảm xuống dưới 4.000 USD một ounce, nhưng một khi dầu bắt đầu được khai thác trở lại, chúng ta sẽ thấy một số chính phủ mua vàng khi các ngân hàng trung ương xây dựng lại dự trữ của họ,” ông nói.