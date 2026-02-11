Quỹ vàng lớn nhất thế giới bán hơn 3 tạ vàng phiên 10/2

Theo dữ liệu thống kê mới nhất từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã quay đầu bán ra 0,34 tấn vàng (55 triệu USD) trong phiên 10/2, sau khi vừa gom thêm trong phiên trước đó. Hiện tại, SPDR Gold Trust còn nắm giữ khoảng 1.079,3 tấn vàng.

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn

SPDR do State Street Global Advisors quản lý – tổ chức chuyên cung cấp các dịch vụ quản lý đầu tư tổ chức tập trung vào chỉ số vốn cổ phần và tiền mặt. Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản quản lý (AUM) của tổ chức này lên đến hơn 4.100 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Động thái bán ra của SPDR diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới biến động đáng chú ý. Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên 10/2 tại thị trường Mỹ ở quanh mức 5.023,9 USD/ounce, giảm mạnh 35,4 USD/ounce so với chốt phiên hôm trước đó.

Theo các chuyên gia, nhịp điều chỉnh này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư quốc tế trong việc chốt lời ngắn hạn và chờ đợi các dữ liệu kinh tế mới từ thị trường Mỹ. Cùng với đó, thị trường đang tiếp tục đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ dưới thời Kevin Warsh, người được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử làm chủ tịch Fed tiếp theo sau khi nhiệm kỳ của Jerome Powell kết thúc vào tháng 5.

Các nhà phân tích tại Heraeus cho rằng cả vàng và bạc hiện không còn được coi là tài sản trú ẩn an toàn mà thay vào đó đã chuyển sang giai đoạn biến động cao.

“Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm giá đã được kích hoạt từ đợt tăng giá trước đó, đối với một tài sản được cho là có độ biến động thấp và được coi là tài sản trú ẩn an toàn,” Heraeus cho hay. Giá vàng đã tăng gấp 5 lần trong 10 năm nhưng chỉ số USD vẫn ở mức tương đương năm 2015.

Còn theo báo cáo mới của UOB (Singapore), dù giá vàng đang biến động mạnh trong ngắn hạn, kim loại quý này vẫn duy trì vai trò là tài sản trú ẩn quan trọng trong bối cảnh rủi ro toàn cầu gia tăng. Thị trường cần thêm thời gian để hoạt động đầu cơ hạ nhiệt, qua đó giúp giá vàng ổn định và hình thành mặt bằng mới.

UOB cho rằng xu hướng phi đô la hóa, lo ngại về sức mạnh của đồng USD cùng căng thẳng địa chính trị và áp lực tài khóa toàn cầu tiếp tục là các yếu tố hỗ trợ nhu cầu vàng, đặc biệt từ khối nhà đầu tư tổ chức và các ngân hàng trung ương.