Quỹ vàng lớn nhất thế giới quay đầu "xả" hàng tấn vàng

Theo cập nhật từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã quay đầu bán ròng 2,57 tấn vàng trong phiên 15/7, xóa toàn bộ lượng mua của phiên trước đó, qua đó hạ lượng nắm giữ xuống khoảng 1.001 tấn. Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá vàng vẫn giữ ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce, kết phiên 15/7 tăng nhẹ lên khoảng 4.061 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý tiếp tục mua ròng nhẹ 0,2 tấn trong phiên 15/7, nâng lượng nắm giữ lên khoảng 14.960 tấn, bất chấp giá bạc giảm hơn 1,5% về quanh 57 USD/ounce.

Dù vàng chưa thể chinh phục ngưỡng kháng cự 4.100 USD/ounce, giới phân tích cho rằng việc kim loại quý vẫn giữ vững trên mốc 4.000 USD trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang là một tín hiệu tích cực.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định vàng đang cho thấy sức chống chịu khá tốt trước áp lực từ giá dầu Brent quay trở lại trên 80 USD/thùng. Theo ông, điều này phản ánh nhà đầu tư không còn vội vàng bán vàng chỉ vì lo ngại lạm phát, mà bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến tác động dài hạn của cú sốc năng lượng đối với tăng trưởng kinh tế - yếu tố có thể củng cố vai trò trú ẩn của kim loại quý.

Ngoài ra, các số liệu lạm phát Mỹ hạ nhiệt cũng tiếp tục hỗ trợ giá vàng. CPI tháng 6 giảm 0,4% so với tháng trước, đưa lạm phát toàn phần xuống còn 3,5%, trong khi lạm phát lõi giảm về 2,6%. Ông Hansen vẫn giữ quan điểm Fed sẽ không tăng lãi suất trong năm nay, song cho rằng giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong vùng 3.950-4.200 USD/ounce khi thị trường chờ thêm tín hiệu mới.

Trong khi đó, bạc tiếp tục diễn biến kém tích cực hơn vàng. Theo Kitco, dù hưởng lợi từ việc đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, bạc vẫn chịu áp lực do động lượng suy yếu và dòng tiền tiếp tục ưu tiên vàng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị. Kim loại này hiện vẫn chưa thể vượt vùng kháng cự 60-62 USD/ounce sau khi đánh mất mốc 58 USD trong những phiên gần đây.