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Quyết định bắt tạm giam Trần Thị Tuyết Nhi SN 1990

| | Xã hội

Nhi thuê người khác làm giả các bản hợp đồng vay ngân hàng, rồi chụp ảnh hợp đồng gửi nạn nhân hỏi vay tiền để đáo hạn ngân hàng.

Công an tỉnh Vĩnh Long ngày 8/6/2026 cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Tuyết Nhi (SN 1990, trú xã Tiểu Cần, Vĩnh Long), để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thông tin trên CAND cho hay, theo kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2024, Nhi nợ khoảng 6,3 tỷ đồng nhưng không còn khả năng trả, nên nảy sinh ý định lừa đảo để có tiền trả nợ.

Sau đó, Nhi thuê người khác làm giả các bản hợp đồng vay ngân hàng, rồi chụp ảnh hợp đồng gửi nạn nhân hỏi vay tiền để đáo hạn ngân hàng.

Quyết định bắt tạm giam Trần Thị Tuyết Nhi SN 1990- Ảnh 1.

Công an thi hành các quyết định - Ảnh: Tiền Phong

Cơ quan điều tra xác định bằng thủ đoạn trên Nhi đã vay tiền của bà N.T.D.T. (ngụ xã Song Lộc, Vĩnh Long) và bà T.T.S.D. (ngụ phường Trà Vinh, Vĩnh Long) với tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng, rồi chiếm đoạt.

Đến thời hạn trả tiền, Nhi không thực hiện như cam kết. Hai nạn nhân nghi ngờ bị lừa đảo đã tố cáo đến cơ quan Công an.
Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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