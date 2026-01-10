Quyết định bắt tạm giam trưởng bộ phận an ninh Võ Ngọc Tường Duy

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng ngày 10/1 cho biết vừa ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Ngọc Tường Duy (sinh năm 1984), trú phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị N.T.H (sinh năm 1990), trú phường An Hải, thành phố Đà Nẵng về việc bị Võ Ngọc Tường Duy lợi dụng quan hệ tình cảm để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã phân công CBCS khẩn trương xác minh, làm rõ.

Qua điều tra, cơ quan CSĐT xác định khoảng tháng 9/2019, trong thời gian làm việc tại Trung tâm thương mại tại Đà Nẵng, chị N.T.H quen biết Võ Ngọc Tường Duy, khi đó là Trưởng bộ phận An ninh tại Trung tâm thương mại này và nảy sinh quan hệ tình cảm. Đến tháng 6/2020, Duy được điều chuyển công tác về Trung tâm thương mại có chi nhánh tại thành phố Cần Thơ và tiếp tục duy trì mối quan hệ với chị H.

Công an tống đạt quyết định đối với Võ Ngọc Tường Duy - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Lợi dụng tình cảm và sự tin tưởng của bị hại, Võ Ngọc Tường Duy đã đưa ra thông tin gian dối và rủ người yêu góp vốn đầu tư mua đất tại khu vực Cần Thơ và Tây Ninh nhằm kinh doanh, xây dựng tương lai lâu dài.

Tin lời đối tượng, trong thời gian từ ngày 11/8/2020 đến ngày 16/11/2020, chị N.T.H đã 08 lần chuyển khoản cho Võ Ngọc Tường Duy với tổng số tiền 1.997.300.000 đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện việc đầu tư như đã cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền trên để trả nợ và phục vụ mục đích cá nhân.

Tại Cơ quan Công an, Võ Ngọc Tường Duy đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.