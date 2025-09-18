Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quyết định của Fed khiến các thị trường chia rẽ

18-09-2025 - 22:26 PM | Tài chính quốc tế

Các thị trường chứng khoán châu Á biến động trong phiên 18/9, khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất.

Thị trường chứng khoán Nhật Bản đóng cửa trong sắc xanh - Ảnh: AFP

Các thị trường chứng khoán châu Á biến động trong phiên 18/9, khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất nhưng các nhà đầu tư chưa rõ liệu sẽ có thêm bao nhiêu đợt cắt giảm, dù Chủ tịch Fed Jerome Powell cảnh báo thị trường việc làm đang gặp khó khăn.

Thị trường chứng khoán Nhật Bản đóng cửa trong sắc xanh, khi quyết định của Fed thúc đẩy đồng USD tăng giá so với đồng yen và những đồng tiền khác, điều sẽ có lợi cho các nhà xuất khẩu Nhật Bản. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản chốt phiên tăng 1,2%, lên 45.303,43 điểm. Thị trường chứng khoán Hàn Quốc đóng cửa ở mức cao kỷ lục. Động lực của thị trường đến từ sự tăng vọt của giá cổ phiếu công nghệ do Samsung Electronics và nhà sản xuất chip SK Hynix dẫn đầu, với mức tăng gần 6%, sau thông tin Trung Quốc cấm các công ty công nghệ của nước này mua chip Nvidia. Chỉ số Kospi tăng 47,9 điểm, hay 1,4%, lên 3.461,3 điểm.

Trong khi đó, thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) ban đầu dao động, nhưng cuối cùng giảm điểm vào cuối ngày. Chỉ số Shanghai Composite của thị trường này giảm 1,2%, xuống 3.831,66 điểm. Cũng tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,4%, xuống 26.544,85 điểm.

Sau các báo cáo gần đây cho thấy tăng trưởng việc làm yếu hơn, Fed đã hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp trong hai ngày 16-17/9, lần giảm đầu tiên kể từ tháng 12/2024. Quyết định cắt giảm lãi suất của Fed được đưa ra ngay cả khi lạm phát vượt xa mục tiêu 2%, nhưng các nhà phân tích cho biết trọng tâm chính là việc làm. Trong tuyên bố sau cuộc họp, Fed cho biết "rủi ro đối với việc làm đã gia tăng", trong khi lạm phát đã tăng và "vẫn ở mức cao".

Trong cuộc họp báo sau cuộc họp, ông Powell cho biết việc giá tiêu dùng tăng do thuế quan diễn ra chậm hơn và hạn chế hơn dự kiến. Nhu cầu lao động đã giảm bớt, và tốc độ tạo việc làm gần đây dường như đang thấp hơn mức cần thiết để duy trì tỷ lệ thất nghiệp ổn định. Ông Powell vẫn thận trọng, cho biết các nhà hoạch định chính sách đang tiếp cận vấn đề lãi suất "qua từng cuộc họp".

Nhà phân tích Michael Pearce thuộc công ty tư vấn kinh tế Oxford Economics cho rằng động thái của Fed vào tháng 10/2025 có thể phụ thuộc vào số liệu việc làm.

Các nhà kinh tế tại ngân hàng Bank of America nhận định hoạt động bán tháo sau cuộc họp báo cho thấy các nhà đầu tư đang trông đợi ông Powell sẽ quyết liệt hơn nhằm ổn định việc làm. Sau bình luận của ông Powell rằng việc cắt giảm lãi suất "không chỉ là một hành động", đang gia tăng khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 10/2025 và có khả năng sẽ có đợt cắt giảm thứ ba vào tháng 12/2025.

Nhà phân tích Jack McIntyre tại công ty tư vấn đầu tư Brandywine Global, một bộ phận của tập đoàn quản lý tài sản Franklin Templeton, nhận thấy Fed đang "tập trung hơn vào sự suy yếu của thị trường lao động". Việc dự kiến sẽ có thêm nhiều đợt cắt giảm lãi suất là điều dễ hiểu vì chính sách tiền tệ có độ trễ. Thị trường lao động suy yếu sẽ có tác động bất lợi đến lạm phát, vì vậy Fed sẵn sàng chờ đợi lạm phát ổn định.

