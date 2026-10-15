Quyết định khởi tố Nguyễn Thị Hiền SN 1993 liên quan “Ngọc Rambo”

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Ngọc (tức "Ngọc Rambo"), sinh năm 1989, trú tại phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh cùng 05 đối tượng khác để điều tra, xử lý về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" dưới hình thức mua bán số lô, số đề

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng xác định: Trong tháng 9/2026, Lê Thanh Ngọc và các đối tượng Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1993, trú tại phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh; Nguyễn Văn Hương, sinh năm 1977, (quê quán: phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh), trú tại phường Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Công Hải, sinh năm 1994, (quê quán: phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh), trú tại xã Tân Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh; Lài Thành Viên, sinh năm 1993 (quê quán: phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh) và Phạm Thanh Đức, sinh năm 1986, (quê quán: xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình),đều trú tại phường Bình Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh đã có hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" dưới hình thức mua, bán số lô, số đề với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Quá trình điều tra đã thu giữ: 08 Điện thoại di động, 02 Laptop và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Đáng chú ý,Lê Thanh Ngọc (tức "Ngọc Rambo") - là đối tượng Giang hồ mạng, đã có 01 tiền án về tội "Bắt giữ người trái pháp luật" và 02 tiền sự về các hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tệ nạn xã hội, đánh bạc". Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đối tượng Lê Thanh Ngọc. Ảnh: CA Bắc Ninh

Nguyễn Văn Hương. Ảnh: CA Bắc Ninh

Lài Thành Viên. Ảnh: CA Bắc Ninh

Nguyễn Thị Hiền. Ảnh: CA Bắc Ninh

Nguyễn Công Hải. Ảnh: CA Bắc Ninh

Phạm Thanh Đức. Ảnh: CA Bắc Ninh

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