Quyết định quan trọng của Phương Mỹ Chi sau đám cưới 8.9 triệu views

Sau đám cưới gây bão trong MV Thiên Đường Với Người Thương, Phương Mỹ Chi công bố quyết định quan trọng về chặng đường âm nhạc tiếp theo. Tối 20/8, nữ ca sĩ tung poster mới, đồng thời xác nhận sẽ ra mắt album phòng thu thứ hai trong thời gian tới. Poster được xây dựng với tông đen chủ đạo, tạo cảm giác bí ẩn và đậm màu sắc cổ phong. Phương Mỹ Chi xuất hiện trong góc chụp từ phía sau, nổi bật với mái tóc đen búi cao, cài nhiều trâm vàng mang họa tiết chạm khắc tinh xảo. Nữ ca sĩ diện trang phục truyền thống màu trắng ngà, phía sau áo được điểm xuyết những hình bướm ren tạo hiệu ứng nổi bật.

Poster hé lộ dòng chữ “THE NEXT ALBUM” cùng thời gian COMING SOON 20:00 - 27.08.2026. Đây được xem là động thái xác nhận chính thức cho dự án album phòng thu thứ hai của Phương Mỹ Chi, sau thời gian nữ ca sĩ liên tục tạo dấu ấn với những sản phẩm khai thác chất liệu văn hóa Việt Nam.

Phương Mỹ Chi tung poster giới thiệu album mới

Thông tin Phương Mỹ Chi chuẩn bị phát hành album mới không nằm ngoài dự đoán của giới yêu nhạc. Trước đó, MV Thiên Đường Với Người Thương được xem là sản phẩm mở đường cho dự án phòng thu thứ hai, tiếp nối thành công của album Vũ Trụ Cò Bay phát hành năm 2023.

Phương Mỹ Chi - Thiên Đường Với Người Thương

Sản phẩm đánh dấu màn tái xuất đáng chú ý của Phương Mỹ Chi khi cô tiếp tục hợp tác cùng DTAP, đồng thời mở rộng cách tiếp cận văn hóa truyền thống thông qua câu chuyện tình yêu và đời sống của cộng đồng Khmer Nam Bộ. Một trong những chi tiết gây chú ý nhất trong MV là phân cảnh đám cưới với diễn viên Bảo Định. Sau hơn 13 năm hoạt động nghệ thuật, Phương Mỹ Chi lần đầu thực hiện một MV trực tiếp khai thác câu chuyện tình yêu đôi lứa. MV kể hành trình từ hai đứa trẻ cùng lớn lên trong phum sóc, trưởng thành, kết hôn và đồng hành với nhau đến khi về già.

Không gian văn hóa và đám cưới trong MV còn được phục dựng dựa trên nghi lễ truyền thống của người Khmer. Đặc biệt, nghi thức buộc chỉ đỏ cầu may được thực hiện với sự tham gia của Achar Sơn Tịch, góp phần tăng tính chân thực và giá trị văn hóa cho tác phẩm.

Không gian đám cưới đậm chất Khmer Nam Bộ trong MV gây sốt của Phương Mỹ Chi:

Thiên Đường Với Người Thương tiếp tục cho thấy định hướng âm nhạc nhất quán của Phương Mỹ Chi: đưa chất liệu truyền thống đến gần khán giả trẻ bằng cách kể chuyện hiện đại. Bản phối của ca khúc kết hợp giai điệu dân ca, nhịp điệu đặc trưng Khmer Nam Bộ cùng các nhạc cụ truyền thống. Phần hình ảnh cũng được đầu tư với nhiều chất liệu văn hóa đặc trưng, từ các điệu múa cổ truyền như Rom Vong, Robam, hình ảnh mặt nạ Chằn cho đến những sinh hoạt cộng đồng.

Phương Mỹ Chi tạo nên xu hướng tìm hiểu văn hóa Khmer Nam Bộ và khiến các điểm quay MV trở thành địa điểm du lịch được săn đón

Ê-kíp lựa chọn nhiều địa điểm tại Trà Vinh và An Giang để thực hiện MV, trong đó có chùa Vàm Ray, chùa Cò, ao Bà Om, rừng tràm Trà Sư và những cánh đồng thốt nốt. Để đảm bảo tính chính xác trong quá trình tái hiện văn hóa Khmer Nam Bộ, ê-kíp còn phối hợp cùng các cố vấn văn hóa đến từ Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn, Đại học Trà Vinh. Nhờ cách tiếp cận này, MV không đơn thuần kể một câu chuyện tình yêu mà còn đưa những nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng Khmer Nam Bộ trở thành một phần quan trọng trong sản phẩm âm nhạc đại chúng.

Sau một tuần phát hành, Thiên Đường Với Người Thương hiện thu về 8,9 triệu lượt xem và giữ vị trí #1 trên YouTube Charts Việt Nam (tính đến 20 giờ ngày 20/8)

Sau một tuần phát hành, Thiên Đường Với Người Thương hiện thu về 8,9 triệu lượt xem và giữ vị trí #1 trên YouTube Charts Việt Nam (tính đến 20 giờ ngày 20/8). Sản phẩm tạo hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội với loạt nội dung biến hình, check-in lấy cảm hứng từ văn hóa Khmer Nam Bộ. Đáng chú ý, sức lan tỏa của MV không chỉ nằm ở thành tích lượt xem. Nhiều khán giả trẻ chủ động tìm hiểu thêm về các nghi lễ, trang phục, âm nhạc, kiến trúc và văn hóa Khmer Nam Bộ sau khi tiếp cận sản phẩm. Đây là một trong những hiệu ứng đáng kể mà Phương Mỹ Chi theo đuổi trong chuỗi dự án khai thác văn hóa truyền thống.

Từ Vũ Trụ Cò Bay đến Thiên Đường Với Người Thương, Phương Mỹ Chi đang từng bước xây dựng hướng đi nhất quán: lấy văn hóa Việt Nam làm chất liệu, kể lại bằng ngôn ngữ phù hợp với thế hệ khán giả trẻ

Từ Vũ Trụ Cò Bay đến Thiên Đường Với Người Thương, Phương Mỹ Chi đang từng bước xây dựng hướng đi nhất quán: lấy văn hóa Việt Nam làm chất liệu, kể lại bằng ngôn ngữ phù hợp với thế hệ khán giả trẻ. Thành tích của Thiên Đường Với Người Thương cùng sức nóng trên mạng xã hội đang tạo một bệ phóng thuận lợi cho album phòng thu thứ hai. Với poster mới được công bố, mọi sự chú ý hiện đổ dồn vào ngày 27/8. Nếu Thiên Đường Với Người Thương là bước mở màn, album sắp tới được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng thế giới âm nhạc mà Phương Mỹ Chi đang xây dựng, đồng thời trở thành một trong những dự án đáng chú ý của nữ ca sĩ trong năm 2026.