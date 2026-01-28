Ra giá gần 4.900 tỷ đồng/năm, người trúng giá thuê đất ven sông Hàn xin rút hồ sơ

Ảnh minh họa: Internet

Ngày 26/1/2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Đà Nẵng thông báo hủy kết quả cho thuê đất ngắn hạn đối với khu đất HH1, mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải. Nguyên nhân là do người trúng thuê có văn bản xin hủy hồ sơ tham gia và không phát sinh trường hợp đủ điều kiện lựa chọn thay thế.

Theo thông báo kết quả ngày 15/1, một phụ nữ ở xã Thượng Đức (TP.Đà Nẵng) là người trả đơn giá thuê cao nhất, với 1,512 tỷ đồng/m2/năm. Với diện tích khu đất 3.215 m2, tổng tiền thuê ước tính khoảng 4.861 tỷ đồng/năm.

Tuy nhiên, ngay trong ngày công bố kết quả, bà đã nộp đơn xin rút hồ sơ tham gia thuê đất.

Quy định về cho thuê quỹ đất ngắn hạn của TP.Đà Nẵng nêu rõ, trong trường hợp người trúng thuê không ký hợp đồng hoặc không thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng hạn, cơ quan quản lý có thể xem xét lựa chọn người có mức giá liền kề cao nhất.

Điều kiện là mức giá này không thấp hơn giá khởi điểm và chênh lệch không vượt quá 20% so với giá cao nhất.

Vì vậy, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Đà Nẵng quyết định hủy kết quả cho thuê đất ngắn hạn đối với khu đất nói trên và sẽ tổ chức lựa chọn lại đơn vị thuê theo đúng trình tự.

Khu đất HH1 có diện tích 3.215 m², nằm trên trục đường Trần Hưng Đạo - tuyến đường ven sông Hàn có giá trị thương mại cao. Khu đất này được đưa ra cho thuê ngắn hạn trong đợt 2 theo thông báo số 110 ngày 11/12/2025 của Trung tâm Phát triển quỹ đất.



