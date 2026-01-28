Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ra giá gần 4.900 tỷ đồng/năm, người trúng giá thuê đất ven sông Hàn xin rút hồ sơ

28-01-2026 - 20:56 PM | Bất động sản

Trả giá gần 4.900 tỷ đồng/năm thuê khu đất ven sông Hàn - Đà Nẵng nhưng người trúng giá đã xin rút hồ sơ ngay trong ngày công bố kết quả.

Ra giá gần 4.900 tỷ đồng/năm, người trúng giá thuê đất ven sông Hàn xin rút hồ sơ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày 26/1/2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Đà Nẵng thông báo hủy kết quả cho thuê đất ngắn hạn đối với khu đất HH1, mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải. Nguyên nhân là do người trúng thuê có văn bản xin hủy hồ sơ tham gia và không phát sinh trường hợp đủ điều kiện lựa chọn thay thế.

Theo thông báo kết quả ngày 15/1, một phụ nữ ở xã Thượng Đức (TP.Đà Nẵng) là người trả đơn giá thuê cao nhất, với 1,512 tỷ đồng/m2/năm. Với diện tích khu đất 3.215 m2, tổng tiền thuê ước tính khoảng 4.861 tỷ đồng/năm.

Tuy nhiên, ngay trong ngày công bố kết quả, bà đã nộp đơn xin rút hồ sơ tham gia thuê đất.

Quy định về cho thuê quỹ đất ngắn hạn của TP.Đà Nẵng nêu rõ, trong trường hợp người trúng thuê không ký hợp đồng hoặc không thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng hạn, cơ quan quản lý có thể xem xét lựa chọn người có mức giá liền kề cao nhất.

Điều kiện là mức giá này không thấp hơn giá khởi điểm và chênh lệch không vượt quá 20% so với giá cao nhất.

Vì vậy, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Đà Nẵng quyết định hủy kết quả cho thuê đất ngắn hạn đối với khu đất nói trên và sẽ tổ chức lựa chọn lại đơn vị thuê theo đúng trình tự.

Khu đất HH1 có diện tích 3.215 m², nằm trên trục đường Trần Hưng Đạo - tuyến đường ven sông Hàn có giá trị thương mại cao. Khu đất này được đưa ra cho thuê ngắn hạn trong đợt 2 theo thông báo số 110 ngày 11/12/2025 của Trung tâm Phát triển quỹ đất.


Theo PV

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Liệu thị trường bất động sản năm 2026 có xảy ra hiện tượng "đứt gãy"?

Liệu thị trường bất động sản năm 2026 có xảy ra hiện tượng "đứt gãy"? Nổi bật

So găng sân bay Long Thành với Tân Sơn Nhất, ga Thủ Thiêm và ga Sài Gòn: 'Tân binh' cửa ngõ bứt phá ngoạn mục

So găng sân bay Long Thành với Tân Sơn Nhất, ga Thủ Thiêm và ga Sài Gòn: 'Tân binh' cửa ngõ bứt phá ngoạn mục Nổi bật

Nam Nha Trang: Đích đến mới khi giới tinh hoa “bỏ phố về biển”

Nam Nha Trang: Đích đến mới khi giới tinh hoa “bỏ phố về biển”

19:30 , 28/01/2026
Dự án 30.000 tỷ 'đại chỉnh trang' Hồ Tây: Dự kiến cần hơn 291 ha trả cho nhà đầu tư BT

Dự án 30.000 tỷ 'đại chỉnh trang' Hồ Tây: Dự kiến cần hơn 291 ha trả cho nhà đầu tư BT

19:15 , 28/01/2026
Cận cảnh Quốc lộ 1A trước khi được mở rộng lên 90m

Cận cảnh Quốc lộ 1A trước khi được mở rộng lên 90m

17:35 , 28/01/2026
Giải mã sức hút của ROX Living Đức Thọ

Giải mã sức hút của ROX Living Đức Thọ

17:30 , 28/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên