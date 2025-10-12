Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với giám đốc tài chính Trần Thị Mỹ Hoàng

12-10-2025 - 08:30 AM | Xã hội

Trần Thị Mỹ Hoàng và anh trai bị cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo hàng trăm nghìn người dân trên cả nước số tiền khoảng 80 tỷ đồng.

Mới đây, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Đăk Lăk triệt phá đường dây tội phạm do Trần Thế Huy, 33 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Huy Hoàng FN, cầm đầu.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đăk Lăk đã khởi tố Huy và giám đốc tài chính của công ty là Trần Thị Mỹ Hoàng, 31 tuổi (em gái Huy) để điều tra tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với giám đốc tài chính Trần Thị Mỹ Hoàng- Ảnh 1.

Trần Thế Huy (bên trái) - đối tượng sử dụng mạng máy tính chiếm đoạt tiền của nhiều người dân (Ảnh: Báo Đăk Lăk).

Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với giám đốc tài chính Trần Thị Mỹ Hoàng- Ảnh 2.

Công an khám xét, làm việc với các đối tượng và tang vật liên quan (Ảnh: Tiền phong)

Hé lộ thủ đoạn của các đối tượng 

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2022, Huy thành lập 9 chi nhánh tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi và TP.HCM, sau đó ký hợp đồng với một số công ty tài chính, ngân hàng để liên kết tư vấn mở thẻ tín dụng vay tiền mặt nhằm hưởng hoa hồng.

Để có nguồn khách hàng, Huy và Hoàng đã mua hàng chục nghìn dữ liệu cá nhân rồi chỉ đạo nhân viên giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện tư vấn, dụ dỗ người dân mở thẻ tín dụng và rút tiền.

Khi khách hàng mở thẻ thành công, nhân viên công ty hướng dẫn kích hoạt và lôi kéo họ rút tiền mặt thông qua hình thức lập khống hóa đơn mua hàng để thanh toán trên các ứng dụng Ngân lượng, MPOS, VNPay. Mỗi lần rút tiền, công ty của Huy thu phí từ 5-10% số tiền rút của chủ thẻ.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, đường dây này đã chiếm đoạt khoảng 80 tỷ đồng của hàng trăm nghìn người dân trên cả nước thông qua việc mở 200.000 thẻ tín dụng.

Clip: Công an lấy lời khai của Trần Thế Huy (Nguồn: Công an Đắk Lắk).

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thế Huy và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Mỹ Hoàng do đối tượng này đang mang thai.

 

Theo Duy Anh

Đời sống & pháp luật

