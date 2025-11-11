Ra mắt giỏ hàng shophouse 2 mặt tiền, Anlac Green Symphony thu hút nhà đầu tư

Khởi động bứt phá – sức hút từ sự kiện kick-off

Tại chương trình, sự hiện diện của Ban lãnh đạo Anlac Group, Đất Xanh Miền Bắc và AHS Property cùng hàng trăm chiến binh kinh doanh đã tạo nên một bầu không khí ấn tượng. Những chia sẻ truyền cảm hứng từ Ban lãnh đạo về tầm nhìn, định hướng sản phẩm và chiến lược chinh phục thị trường đã thực sự "truyền lửa", mở ra hành trình mới cho toàn bộ đội ngũ kinh doanh và nhà đầu tư.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Từ Bách Chiến – Tổng giám đốc Anlac Group nhấn mạnh: "Anlac Green Symphony không chỉ là một khu đô thị sống xanh đẳng cấp, mà là biểu tượng của sự chuyển mình mạnh mẽ khu vực phía Tây Hà Nội. Mỗi sản phẩm tại đây đều được chúng tôi kiến tạo với triết lý "Giá trị thật – Tiềm năng thật", mang đến cơ hội đầu tư bền vững, an toàn và sinh lời vượt trội."

Không chỉ là buổi đào tạo thông tin, sự kiện Kick-off Anlac Green Symphony còn là điểm hội tụ của niềm tin và khát vọng – nơi các "chiến binh kinh doanh" sẵn sàng bứt phá, lan tỏa năng lượng tích cực để đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng.

Sự kiện quy tụ đông đảo chiến binh kinh doanh từ hai đơn vị phân phối Đất Xanh Miền Bắc và AHS Property

Ngay tại sự kiện, giỏ hàng Shophouse hai mặt tiền chính thức ra mắt và trở thành tâm điểm chú ý. Nằm tại vị trí lõi trung tâm khu đô thị, liền kề trục Vành đai 3.5 và các tuyến huyết mạch, Shophouse Anlac Green Symphony được đánh giá là sự kết hợp giữa vị trí hiếm có và giá trị thương mại cao.

Chỉ trong ít ngày mở giỏ hàng, dự án đã ghi nhận lượng booking ấn tượng, minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của thị trường cũng như độ hấp dẫn của sản phẩm. Giới đầu tư nhanh nhạy đều nhận định: Shophouse 2 mặt tiền tại Anlac Green Symphony chính là cơ hội giữa thời điểm thị trường đang dần phục hồi và tái khởi sắc mạnh mẽ.

Shophouse hai mặt tiền – "Kép" cả về vị trí lẫn giá trị sinh lời

Nằm tại trung tâm phân khu thương mại Măng Cầm, liền kề vành đai 3.5 và tiếp giáp khu cao tầng hiện đại, dòng sản phẩm Shophouse hai mặt tiền tại Anlac Green Symphony sở hữu vị trí chiến lược bậc nhất trong toàn khu đô thị. Từ đây, cư dân và khách hàng dễ dàng kết nối trực tiếp ra Đại lộ Ánh Trăng 58m – trục giao thông huyết mạch được ví như "xương sống" của toàn dự án, đồng thời liên thông với các tuyến đường nội khu sầm uất và chuỗi tiện ích trọng điểm như khu nhà để xe nổi, khu thể thao, công viên ven sông. Chính vị trí này mang lại nguồn khách vãng lai dồi dào, mở ra tiềm năng kinh doanh và khai thác thương mại vượt trội cho chủ sở hữu.

Đặc biệt, toàn bộ sản phẩm shophouse đều được thiết kế có hầm, giúp gia tăng không gian sử dụng và tối ưu hiệu quả khai thác. Mỗi căn shophouse được thiết kế hai mặt tiền thông thoáng, một mặt hướng phố thương mại, một mặt tiếp giáp không gian tiện ích nội khu, tạo nên "lợi thế kép" về công năng sử dụng và giá trị đầu tư. Với diện tích linh hoạt từ 90 – 144m2, mặt tiền rộng từ 5 – 8m, các sản phẩm shophouse tại đây dễ dàng đáp ứng nhu cầu đa dạng: vừa có thể kinh doanh, cho thuê, vừa đảm bảo không gian sống riêng tư, tiện nghi. Thiết kế thông minh cùng vị trí đắc địa giúp dòng sản phẩm này trở thành "điểm vàng thương mại" tại khu Tây Hà Nội, mang lại giá trị sinh lời bền vững trong dài hạn.

Shophouse hai mặt tiền Anlac Green Symphony hứa hẹn tiềm năng sinh lời

Trong bối cảnh nguồn cung shophouse khu Tây ngày càng khan hiếm, giỏ hàng giới hạn lần này của Anlac Green Symphony được nhiều nhà đầu tư săn đón. Không chỉ bởi vị trí đắc địa, mà còn nhờ chính sách bán hàng linh hoạt, chiết khấu hấp dẫn và giá bán cạnh tranh hơn so với mặt bằng chung của khu vực.

Theo đó, khách hàng mua sản phẩm shophouse tại Anlac Green Symphony sẽ được hưởng ưu đãi chiết khấu lên tới 9% khi thanh toán sớm. Với phương án thanh toán tiêu chuẩn, khách hàng vẫn nhận chiết khấu 2%. Đặc biệt, ngân hàng hỗ trợ vay tới 65% giá trị sản phẩm, đồng thời miễn lãi suất trong 18 tháng kể từ ngày giải ngân đợt 1, giúp khách hàng chủ động dòng tiền và tối ưu kế hoạch tài chính.

Không chỉ dừng lại ở ưu đãi tài chính, chủ đầu tư còn gửi tặng khách hàng những phần quà hấp dẫn: gói tập thể thao trị giá 38 triệu đồng, voucher du lịch châu Âu cho 2 người trị giá 180 triệu đồng, cùng cơ hội bốc thăm trúng ô tô trị giá 1 tỷ đồng, những phần quà giá trị thể hiện sự tri ân sâu sắc từ chủ đầu tư dành cho khách hàng lựa chọn Anlac Green Symphony.

Bên cạnh sản phẩm, khu đô thị Anlac Green Symphony đã hoàn thiện toàn bộ hệ sinh thái tiện ích cao cấp: 3 công viên nội khu, 2 hồ điều hòa, công viên ven sông, trường liên cấp Đoàn Thị Điểm, khu thể thao, hồ bơi… Tất cả tạo nên môi trường sống văn minh, đồng thời đảm bảo khả năng khai thác thương mại vượt trội cho sản phẩm shophouse.

Chính vì vậy, ngay sau khi ra mắt, dòng sản phẩm shophouse hai mặt tiền tại Anlac Green Symphony đã được giới đầu tư nhận định là "mảnh ghép" hoàn thiện bức tranh toàn diện của dự án, nơi hội tụ đủ yếu tố để trở thành tâm điểm đầu tư tại khu Tây Hà Nội.

