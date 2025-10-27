Ra mắt Ngọc Long Plaza - Tâm điểm giao thương mới của Hưng Yên

Tọa lạc tại vị trí chiến lược – tâm điểm giao thương của Yên Mỹ, Ngọc Long Plaza vươn mình trở thành biểu tượng mới của sự thịnh vượng tại Hưng Yên. Trên diện tích 1,4ha được quy hoạch hiện đại, nơi đây không chỉ mang đến trải nghiệm mua sắm sôi động, mà còn kiến tạo một trung tâm văn hóa – kinh tế năng động, góp phần thúc đẩy giao thương, du lịch và tăng trưởng kinh tế địa phương.

Sở hữu 98 căn shophouse 2 tầng 1 tum, 298 sạp chợ cùng tòa thương mại dịch vụ 3 tầng hiện đại, Ngọc Long Plaza mang đến một tổ hợp giao thương đa chức năng – nơi tinh hoa giữa chợ truyền thống và trung tâm thương mại hiện đại giao hòa. Hiện dự án đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, sẵn sàng khai mở không gian mua sắm – đầu tư sầm uất bậc nhất Yên Mỹ, là điểm đến kết nối cung cầu giao thương cho tiểu thương và nhân dân của Yên Mỹ nói chung và các vùng lân cận Hà Nội nói riêng.

Chợ được thiết kế theo mô hình trung tâm thương mại kết hợp với hệ thống tiện tích thiết kế theo phong cách Hàn Quốc với các hoạt động như: chợ đêm, hội chợ nông sản, điểm đến hội thảo, workshop, vui chơi, trung tâm mua sắm ….hứa hẹn là một điểm đến hấp dẫn, kết nối giao thương và đầu tư tiềm năng của Yên Mỹ.

Đặc biệt, Ngọc Long Plaza nằm ở vị trí đắc địa trên trục đường chín, ngay cạnh Khu công nghiệp Phố Nối A và Phố Nối B – hai trung tâm công nghiệp lớn nhất tỉnh Hưng Yên, nơi tập trung hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư và công nhân sinh sống, làm việc. Sự hiện diện của dự án tại vị trí giao thoa giữa khu dân cư và khu công nghiệp không chỉ mở ra tiềm năng giao thương bền vững, mà còn đảm bảo nguồn khách hàng ổn định, nhu cầu mua sắm – dịch vụ phong phú quanh năm, tạo lực đẩy mạnh mẽ cho kinh tế địa phương. Bên cạnh đó, với hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là tuyến đường Nguyễn Văn Linh mới – trục giao thông huyết mạch kết nối trực tiếp Yên Mỹ với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, mở ra cơ hội bứt phá mạnh mẽ cho phát triển thương mại, dịch vụ và bất động sản.

Dự án đang được chủ đầu tư đẩy mạnh tiến độ để sớm đưa vào hoạt động

Newhome Việt Nam: Đối tác chiến lược phát triển kinh doanh Ngọc Long Plaza

Trong vai trò đơn vị phát triển kinh doanh dự án, với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối và phát triển bất động sản, Newhome Việt Nam đồng hành cùng chủ đầu tư trong việc hoạch định chiến lược khai thác, vận hành và hướng tới mục tiêu đưa Ngọc Long Plaza thành tâm điểm giao thương, kinh doanh thịnh vượng.

Bên cạnh đó, với mong muốn mang đến cơ hội tiếp cận và sở hữu các sản phẩm tiềm năng tại dự án, Newhome Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện mở bán tập trung định kỳ vào thứ Bảy hằng tuần, tạo điều kiện cho khách hàng, nhà đầu tư và tiểu thương trực tiếp trải nghiệm không gian dự án, tìm hiểu chính sách và nắm bắt cơ hội đầu tư sớm nhất.

Newhome Việt Nam tổ chức sự kiện mở bán vào Thứ Bảy, ngày 1/11/2025, tại khuôn viên dự án Ngọc Long Plaza.

Sự kết hợp giữa tầm nhìn chiến lược của chủ đầu tư và năng lực triển khai chuyên nghiệp của Newhome Việt Nam hứa hẹn sẽ đưa Ngọc Long Plaza trở thành trái tim giao thương mới của Yên Mỹ, góp phần nâng tầm diện mạo Hưng Yên và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững.

Thông tin dự án

Ngọc Long Plaza (Chợ Ngọc Long)

Vị trí: Cạnh UNBD, Trung tâm xã Nguyễn Văn Linh mới, tỉnh Hưng Yên

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư chợ Ngọc Long

Đơn vị phát triển dự án: Công ty cổ phần bất động sản NewHome Việt Nam

Hotline: 094.688.9191

Thông tin sự kiện mở bán:Thứ Bảy, ngày 1/11/2025, tại khuôn viên dự án Ngọc Long Plaza.