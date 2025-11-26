Ra mắt ứng dụng Sun PhuQuoc Airways với ưu đãi 20% giá vé mọi chặng bay

Sự kiện đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số của Sun PhuQuoc Airways, nhằm tối ưu hóa trải nghiệm từ khâu đặt vé cho đến khi hành khách đặt chân xuống đảo ngọc Phú Quốc, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng đang tăng trưởng mạnh mẽ .

Giải pháp đặt vé máy bay trực tuyến nhanh, tiện, tối ưu giá

Sun PhuQuoc Airways app sở hữu giao diện trực quan, thao tác đơn giản, cho phép người dùng đặt vé máy bay trực tuyến chỉ trong vài bước. Hệ thống cập nhật giá theo thời gian thực, giúp hành khách dễ dàng chọn mức giá phù hợp nhất. Hiện tại, hành khách có thể dễ dàng đặt vé trên các chặng bay: Hà Nội - Phú Quốc, TP. Hồ Chí Minh - Phú Quốc và Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, thấu hiểu nhu cầu của những khách hàng bận rộn, ứng dụng cung cấp tính năng giữ chỗ và thanh toán sau tối đa 6 giờ. Tiện ích này giúp khách hàng có thêm thời gian cân nhắc lịch trình mà không lo mất vé giá tốt . Hệ thống thanh toán đa dạng, bảo mật tuyệt đối với các phương thức phổ biến như: thẻ tín dụng, VNPay và VietQR, giúp quá trình giao dịch diễn ra nhanh chóng.

Check-in trực tuyến – nhận thẻ lên tàu bay qua Apple Wallet

Ứng dụng Sun PhuQuoc Airways mang đến trải nghiệm sân bay "không chạm" và hiện đại bậc nhất với tính năng check-in trực tuyến mở trước 24 giờ khởi hành.

Điểm nhấn công nghệ khác biệt của ứng dụng là khả năng lưu thẻ lên máy bay điện tử trực tiếp vào Apple Wallet. Đây là tiện ích mà ít ứng dụng đặt vé máy bay nội địa hiện nay hỗ trợ tối ưu, giúp giảm thao tác giấy tờ và đẩy nhanh quá trình soi chiếu an ninh tại sân bay.

Tích hợp đặt vé vui chơi Sun World trên ứng dụng

Kết nối hệ sinh thái Sun Group – mua vé Sun World ngay trên ứng dụng

Không chỉ dừng lại ở một ứng dụng hàng không thuần túy, ứng dụng Sun PhuQuoc Airways hướng tới mô hình "All-in-one" (Tất cả trong một) bằng việc kết nối sâu rộng với hệ sinh thái Sun Group. Hiện tại, hành khách có thể mua vé Sun World theo định danh ngay trên ứng dụng, giúp việc lên kế hoạch vui chơi tại Hòn Thơm hay trong tương lai là các khu giải trí trong hệ sinh thái trở nên nhanh chóng và liền mạch hơn. Việc đồng bộ hóa dữ liệu hành khách bay và vé vui chơi giúp tối ưu quy trình kiểm soát vào cửa, hạn chế xếp hàng, mang đến hành trình "Bay - Vui chơi - Nghỉ dưỡng" liền mạch và trọn vẹn.

Quản lý chuyến bay thông minh và định hướng tương lai

Ứng dụng Sun PhuQuoc Airways cho phép hành khách chủ động theo dõi tình trạng chuyến bay, cổng ra máy bay, và các thông báo thay đổi giờ khởi hành theo thời gian thực. Tính năng này giúp người dùng chủ động sắp xếp lịch trình, đặc biệt trong các các mùa cao điểm du lịch hoặc khi thời tiết có biến động.

Bên cạnh đó, các tính năng như mua thêm hành lý, suất ăn hay chọn chỗ ngồi trước giờ bay, đều được tích hợp đầy đủ để hành khách dễ dàng chủ động thao tác.

Trong lộ trình phát triển sắp tới, Sun PhuQuoc Airways app sẽ tích hợp thêm các tính năng mới như đăng nhập bằng số điện thoại, check-in bằng khuôn mặt (VNeID), đổi vé trực tiếp trên app và mở rộng các phương thức thanh toán. Tất cả nhằm hướng tới một ứng dụng "all-in-one" hoàn chỉnh, đồng hành cùng hành khách trong toàn bộ hành trình bay – nghỉ dưỡng – giải trí.

Hiện ứng dụng đã có mặt trên hai nền tảng phổ biến nhất là App Store và Google Play. Nhân dịp ra mắt ứng dụng, Sun PhuQuoc Airways triển khai chương trình ưu đãi "App xịn – Quà xinh" dành riêng cho khách đặt vé trên Sun PhuQuoc App từ ngày 26/11 đến 08/12/2025. Hành khách chỉ cần nhập mã APPMOI khi đặt vé để nhận ưu đãi 20% giá vé cơ bản cho tất cả các đường bay của hãng (áp dụng cho hạng Economy Lite và Economy Classic, giai đoạn bay đến 20/5/2026, ngoại trừ cao điểm Lễ – Tết – Hè 2026).