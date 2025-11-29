Ra quyết định bắt tạm giam Dương Quang Hải

Ngày 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Thế Duy (sinh năm 1981), trú xã Hoà Tiến; Dương Quang Hải (sinh năm 1985), trú phường Hòa Khánh; Nguyễn Phạm Phú Thỏa (sinh năm 1984) và Dương Thanh Kỷ (sinh năm 1985), cùng trú phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 290 Bộ luật hình sự.

Các đối tượng vừa bị khởi tố (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ cuối năm 2020 đến nay, qua tìm hiểu thông tin trên không gian mạng, các đối tượng biết được một chuỗi siêu thị của nước ngoài sẽ ra mắt dự án tiền điện tử nên Nguyễn Thế Duy, Nguyễn Phạm Phú Thỏa nảy ra ý tưởng xây dựng dự án "ma" phát hành đồng tiền mã hóa tên "TOSI" để lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư bằng hình thức đa cấp (lấy tiền đầu tư của người tham gia sau trả tiền hoa hồng, tiền thưởng cho người tham gia trước, số còn lại sẽ chiếm đoạt).

Duy và Thỏa thuê Dương Quang Hải xây dựng và vận hành toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Đặc biệt, các đối tượng lập trình chức năng gắn ví điện tử cá nhân vào hệ thống, khi người dùng thực hiện giao dịch, tiền được chuyển thẳng vào ví của các đối tượng thay vì ví chung hay sàn giao dịch.

Để mở rộng quy mô, Duy và Thỏa liên kết với Dương Thanh Kỷ thiết lập kênh YouTube "TOSI VIETNAM", sau đó sản xuất video quảng bá sai sự thật, livestream trên mạng xã hội, tổ chức hội thảo, tour gặp mặt nhà đầu tư tại nhiều tỉnh, thành.

Song song đó, chúng tuyển các Leader tại nhiều địa phương để lôi kéo người tham gia, hình thành hệ thống đa cấp rộng khắp.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định với 4 đối tượng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định các đối tượng trên đã chiếm đoạt của ông N.T.P và bà H.T.T.V (trú phường Liên Chiểu, thành phố ĐàNẵng) với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra và khám xét, lực lượng Công an thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động các loại; hơn 20GB dữ liệu mã nguồn các dự án và khoảng 1.000 trang tài liệu liên quan.

Hiên vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ.