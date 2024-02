Ra Tết, một cổ phiếu ngân hàng sẽ chuyển sàn lên HoSE

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank – UPCoM: NAB) vừa có Nghị quyết thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và ngày giao dịch đầu tiên dự kiến tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HoSE).

Cụ thể, ngân hàng sẽ hủy niêm yết hơn 1 tỷ cổ phiếu NAB trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày 29/2/2024, tương ứng với ngày giao dịch cuối cùng là 28/2. Cổ phiếu NAB dự kiến sẽ lên sàn HoSE với ngày giao dịch đầu tiên là 8/3/2024.

Trước đó, NamABank đã được Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu.

Hiện giá cổ phiếu NAB giao dịch trên UPCoM ở quanh mức 15.500 đồng/cp, có xu hướng đi ngang kể từ đầu năm 2024 đến nay. Vốn hóa ngân hàng đạt hơn 16.500 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của NAB đạt hơn 210.000 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với đầu năm, nằm trong nhóm 20 ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất hệ thống. Huy động vốn đạt gần 165.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với đầu năm, dư nợ cho vay đạt gần 142.000 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với đầu năm.

Thu nhập lãi thuần ngân hàng đạt hơn 6.600 tỷ đồng (tăng hơn 30%), lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt gần 600 tỷ đồng (tăng 116%), lãi thuần từ hoạt động khác đạt hơn 330 tỷ đồng (tăng 10,1%)… Từ đó, giúp lợi nhuận trước thuế năm 2023 của Ngân hàng đạt hơn 3.300 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2022.