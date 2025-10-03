Ramond Urbaniz Hải Phòng khai mở nhịp sống đô thị - Chuyển dòng thịnh vượng

Điểm sáng mới của thị trường bất động sản Hải Phòng

Theo báo cáo của Sở Tài chính thành phố Hải Phòng, với chiến lược quy hoạch hiệu quả, thu hút đầu tư mạnh mẽ, Hải Phòng hiện nằm trong nhóm 5 địa phương có quy mô kinh tế dẫn đầu cả nước, cùng với TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai. Nổi lên là điểm đến chiến lược khi hội tụ đầy đủ những chuyển động lớn sáp nhập, đầu tư và hạ tầng; thành phố cảng đang bước vào "thập kỷ vàng" bứt phá, sẵn sàng cất cánh trở thành "Singapore thứ 2 ở Đông Nam Á".

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, Hải Phòng thu hút hơn 905 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Sau cú hích sáp nhập Hải Phòng – Hải Dương, một siêu đô thị ven biển gần 5 triệu dân đang vươn mình mạnh mẽ tạo thế và lực mới đưa Hải Phòng trở thành tâm điểm mới của miền Bắc – một trung tâm logistics, công nghiệp và dịch vụ biển quy mô khu vực. Thành phố đang tăng tốc thành "thủ phủ FDI" của miền Bắc.

Sự thăng hạng này còn được bảo chứng bởi đột phá trong phát triển hạ tầng giao thông. Thành phố Hải Phòng có vị trí địa kinh tế chiến lược, hội tụ 5 phương thức hạ tầng vận tải là đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển và đường hàng không.

Trong đó, trục đường bộ ghi dấu với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, quốc lộ 5, 10, 18 cùng các cây cầu Bạch Đằng, Lại Xuân, Nguyễn Trãi, Hoàng Gia và sẽ tiếp tục bứt phá với 12 dự án lớn giai đoạn 2026–2030. Trục đường sắt được bổ sung tuyến cao tốc Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng tốc độ thiết kế 160km/h, tổng vốn 8,3 tỷ USD, dự kiến khởi công ngày 19/12/2025 sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ ga Đông Anh Hà Nội tới ga Nam Hải Phòng chỉ khoảng 40 phút.

Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng quy mô 20.000ha bao gồm Khu công nghiệp Tân Trào, khu cảng nước sâu Nam Đồ Sơn và khu vực 1 của Khu thương mại tự do được xem là "trái tim" của toàn khu. Sau khi thành lập sẽ là đầu mối giao thông quốc gia và quốc tế, trở thành đầu tàu, động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng. Trong tương lai, khu kinh tế ven biển phía Nam có thêm sân bay quốc tế Tiên Lãng được đề xuất quy hoạch là cảng hàng không quốc tế thứ 2 trong vùng kinh tế Hải Phòng và thay thế cho Cát Bi do sân bay này không thể mở rộng.

Cảng hàng không quốc tế Tiên Lãng sẽ phục vụ nhu cầu vận chuyển hành khách quốc tế đồng thời thúc đẩy thương mại, du lịch, hợp tác quốc tế, hình thành "song cảng" hàng không – biển độc đáo.

Ramond Urbaniz Hải Phòng cách 15 phút di chuyển tới Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, hưởng trọn lợi thế từ hạ tầng hiện đại và làn sóng đầu tư bứt phá

Tại tâm điểm hội tụ những chuyển động mạnh mẽ từ sáp nhập, đầu tư, hạ tầng Hải Phòng nói chung, phía Nam nói riêng; khu đô thị Ramond Urbaniz Hải Phòng xuất hiện đã tạo dấu ấn mới trên bản đồ bất động sản thành phố cảng.

Ramond Urbaniz – Đô thị tiên phong tại những vùng đất đang chuyển mình

Trên hành trình đồng hành cùng những công dân tinh tuyển kiến tạo phong cách sống riêng biệt, Nhà phát triển Bất động sản Ramond Holdings không chỉ hợp tác cùng các Chủ đầu tư lớn tư vấn phát triển, phân phối các dự án mà còn phát triển hệ sinh thái sống chọn lọc, được định hình bởi 3 dòng sản phẩm chủ lực: Ramond Hyper Luxury – Dấu ấn của di sản cá nhân, Ramond Greenera – Xanh từ lõi - Bền từ tâm và Ramond Urbaniz – Đô thị tiên phong tại những vùng đất đang chuyển mình.

Trong đó, Ramond Urbaniz là dòng sản phẩm dành cho các khu vực đang bước vào chu kỳ đô thị hóa – nơi hạ tầng, dân cư, dòng tiền đang hình thành, điểm khởi đầu cho một vùng sống chọn lọc, mang đậm bản sắc. Kết hợp cùng triết lý phát triển bền vững, dòng sản phẩm này được định vị là mũi nhọn của Ramond Holdings trong 3 năm tới, bắt đầu từ dự án tiên phong tại Hải Phòng.

Khu đô thị Ramond Urbaniz Hải Phòng mang đến chất sống đặc trưng cùng sản phẩm đầu tư bền vững - tiếp nối giá trị đã định hình thương hiệu Ramond Holdings (ảnh định hướng)

Tọa lạc tại Kiến Minh, Ramond Urbaniz Hải Phòng có quy mô 11,8 ha gồm 3 phân khu và 1 công viên trung tâm 3ha, cung cấp 50 căn biệt thự và 269 căn liền kề. Khác với tư duy mở rộng theo hướng đại đô thị, Ramond Urbaniz Hải Phòng được phát triển theo hướng khu đô thị quy mô gọn gàng, khép kín, đề cao chiều sâu trải nghiệm và sự tinh tế trong thiết kế kiến trúc.

Dự án dành riêng 3ha cho công viên trung tâm, tích hợp hơn 20 tiện ích đặc trưng như khu vui chơi trẻ em, clubhouse, bể bơi, khu BBQ và cắm trại, sân pickleball, tennis, bóng rổ… Trong tương lai, công viên này sẽ trở thành không gian gắn kết cộng đồng, mang đến trải nghiệm sinh hoạt, thể thao và thư giãn trọn vẹn cho cư dân.

Từ thành phố biển năng động, những chuyển động đầu tiên cất lên, hòa vào dòng chảy thời đại. Ramond Urbaniz Hải Phòng đã sẵn sàng lan tỏa tinh thần đô thị chọn lọc qua sự kiện "The United Waves – Sóng Hợp Lực", diễn ra ngày 07/10/2025 tại khách sạn Pullman, đường Trần Phú, trung tâm thành phố Hải Phòng. Sự kiện hứa hẹn khai mở một làn sóng đầu tư mới, đồng thời kiến tạo không gian an cư thăng hoa./.