"Rần rần" tiến đến mùa lễ hội mua sắm lớn nhất năm

Ngày 11/11 tại Trung Quốc ban đầu là một ngày lễ để ăn mừng tình trạng độc thân - đối nghịch với Lễ Tình nhân Valentine. Lễ Độc thân hiện nay đã phát triển thành một lễ hội mua sắm trực tuyến kéo dài nhiều tuần, và lan rộng ra nhiều ngành nghề, lĩnh vực, với quy mô toàn thế giới chứ không chỉ giới hạn ở Trung Quốc. Vào 11/11, các sàn thương mại điện tử, cùng với các thương hiệu lớn, nhỏ tại nhiều quốc gia, ào ạt tung ra các chương trình giảm giá lớn.

Tại Việt Nam, vào dịp này, các sàn thương mại điện tử cũng tung ra loạt ưu đãi cực mạnh như: mã giảm giá, freeship, voucher, flash-sale theo khung giờ.

Để săn được ''deal'' tốt trong ngày 11/11, người tiêu dùng cần theo dõi các chương trình ngay từ đầu tháng. Nhiều chương trình khởi động từ vài ngày liền trước để người dùng “gom voucher”, “cho vào giỏ hàng”, chuẩn bị sẵn.

Ngoài ra, cần chú ý ''chốt đơn'' vào đúng khung giờ vàng. Các sàn thương mại điện tử thường mở các khung giờ 0h, 9h, 12h, 18h, 20h… giảm sâu hoặc có voucher đặc biệt.

Lazada mới đây đã công bố khởi động chương trình mùa sale lớn nhất năm nay. Sàn này quyết định “chơi lớn” bằng khoản đầu tư gần 700 tỷ đồng (tương đương 25 triệu USD) để ưu đãi cho người dùng trong chiến dịch này.

Chương trình sẽ khai màn với "Lễ Hội Thương Hiệu Quốc Tế" từ 1-14/11, diễn ra song song với sự kiện "Sale Đếm Ngược 11.11" và bùng nổ với đỉnh cao mua sắm ngập tràn khuyến mãi tại "Sale Siêu Đỉnh 11.11" từ 20 giờ ngày 10-13/11. Người tiêu dùng sẽ được đắm mình trong không khí mua sắm náo nhiệt với loạt hoạt động hấp dẫn, ưu đãi chưa từng có và trải nghiệm mua sắm các thương hiệu quốc tế chính hãng ngay tại Việt Nam.

Tâm điểm của lễ hội năm nay là danh mục hàng quốc tế chính hãng lớn chưa từng có, quy tụ hàng triệu sản phẩm từ các thương hiệu đình đám đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản cùng hàng loạt quốc gia Âu Mỹ khác.

Giờ đây, người tiêu dùng Việt không cần "đỏ mắt” săn hàng xách tay hay thấp thỏm chờ đợi trung gian - chỉ cần mở Lazada là có thể sắm ngay hàng nội địa Hàn từ Gmarket hay các sản phẩm nội địa Trung từ Tmall (gian hàng chính hãng của Taobao). Từ mỹ phẩm, thời trang, phụ kiện điện thoại, đồ gia dụng cho tới các thiết kế độc lạ chỉ có ở nước ngoài, mọi xu hướng quốc tế đều trong tầm tay người Việt, freeship, giá tốt và đến tay nhanh chóng.

Từ 1-14/11, "Lễ Hội Thương Hiệu Quốc Tế" giảm giá hàng ngàn sản phẩm lên tới 50%, kèm theo voucher lên tới 1 triệu đồng, freeship, giao hàng nhanh chỉ trong 7 ngày và tùy ý đổi trả trong vòng 30 ngày.

Từ lúc chốt đơn đến khi nhận hàng, mọi khâu đều được Lazada tối ưu để khách hàng an tâm tuyệt đối, mua sắm thảnh thơi và tận hưởng niềm vui trọn vẹn trong mùa siêu sale. Đại diện Lazada cho biết: “Với sự đầu tư mạnh tay cùng chiến lược đa dạng hóa nguồn cung toàn cầu, Lazada đang khẳng định vị thế là nền tảng mua sắm hàng đầu khu vực, nơi người tiêu dùng có thể trải nghiệm hàng hiệu quốc tế với giá ưu đãi địa phương dễ dàng và an tâm".

Từ ngày 1-9/11, người dùng bước vào chuỗi sự kiện "Sale Đếm ngược D11" cùng loạt thương hiệu đình đám trong nước tung ưu đãi “khủng" như mua 2 tặng 1, voucher thương hiệu đến 40%, giảm thêm 10% khi thanh toán bằng xu. Hàng trăm thương hiệu lớn cùng tham gia "đại tiệc" này, nổi bật là các ông lớn ngành hàng sữa, điện tử gia dụng và thời trang.

Từ 20 giờ ngày 10-13/11, đại tiệc "Sale Siêu Đỉnh 11.11" lớn nhất năm chính thức bắt đầu. Lazada mang đến một mùa sale bùng nổ với loạt ưu đãi đỉnh cao như trợ giá lên đến 11 triệu đồng; hàng ngàn deal chớp nhoáng mỗi ngày giảm khủng chỉ còn 11k; voucher thương hiệu giảm đến 15%, săn các sản phẩm giảm đến 50% tại trang Xu hay các deal giảm đến 25% trên LazLive.

Song song đó, Lazada cũng phối hợp cùng các ngân hàng đối tác như VIB, Techcombank, UOB… tung ra các gói ưu đãi cực hấp dẫn như voucher giảm đến 1 triệu đồng toàn sàn, riêng iPhone 17 giảm đến 3 triệu đồng.

Cùng với đó, thông qua việc hợp tác với chương trình tiếp thị liên kết YouTube Shopping, người mua sắm có thể mua trực tiếp các sản phẩm của Lazada được giới thiệu trong các video trên YouTube.

Nhằm tôn vinh những nhà sáng tạo không ngừng truyền cảm hứng, Lazada tăng gấp đôi phí hoa hồng tiếp thị liên kết trong thời gian siêu sale từ ngày 1-15/11, khuyến khích những chia sẻ review chân thực, gợi ý sản phẩm đang "hot", giúp người tiêu dùng tìm đúng sản phẩm hợp gu, hợp ví và biến mua sắm trở thành một trải nghiệm đầy cảm hứng và niềm vui.

"Siêu sale 11.11 luôn là sự kiện lớn nhất năm của Lazada, nơi chúng tôi cam kết mang đến trải nghiệm mua sắm vượt trội nhất cho người tiêu dùng. Năm nay, Lazada tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, dịch vụ và các hoạt động tương tác thương hiệu, khẳng định định hướng brand-led commerce, nơi thương hiệu và trải nghiệm người mua cùng tỏa sáng”, đại diện Lazada nhấn mạnh.