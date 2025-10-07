Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Rapper Bình ‘Gold’ bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng 21 ngày

07-10-2025 - 06:08 AM | Xã hội

Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với nam rapper Bình Gold.

Chiều 6/10, Bộ Công an tổ chức Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác Công an quý III năm 2025.

Theo thông tin trên báo Lao động, tại Họp báo, Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội - đã thông tin về tiến trình điều tra vụ án nam Rapper Bình Gold có hành vi cướp tài sản.

Rapper Bình ‘Gold’ bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng 21 ngày- Ảnh 1.

Rapper Bình "Gold" tại cơ quan điều tra

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, Bình bị bắt tạm giam 3 tháng 21 ngày trong quá trình điều tra. Thời điểm bị bắt, cảnh sát xác định Bình dương tính với ma túy ketamine và cần sa. Quá trình làm việc với công an, Bình vẫn có biểu hiện "ngáo đá".

Công an TP Hà Nội đang làm rõ vụ án để xử lý rapper Bình Gold theo quy định.

Theo thông tin trên báo Vietnamnet, bước đầu xác định, sáng 26/7, Bình muốn bắt xe từ Hà Nội về Quảng Ninh nên đã thuê anh B. (tài xế taxi) chở về.

Lúc trên xe, Bình có hành vi chửi bới, bóp cổ, đạp vào ghế lái của anh B., yêu cầu tài xế đi theo sự chỉ đạo của mình.

Đến 10h sáng cùng ngày, do bị tắc đường, Bình bắt anh B. đi vào làn khẩn cấp nhưng bị tài xế taxi từ chối rồi chạy thoát thân khỏi xe. Đối tượng đã chiếm đoạt xe taxi và ví tiền của anh B. rồi di chuyển về hướng cầu Thanh Trì, xuống đường đê và sử dụng tiền của anh B. để mua thuốc lá, hút trong xe.

Sau khi nhận thông tin về vụ cướp xe taxi, cơ quan Công an đã nhanh chóng truy vết và bắt giữ Vũ Xuân Bình.

Trong quá trình làm việc với cán bộ điều tra, Vũ Xuân Bình có biểu hiện "ngáo đá". Xét nghiệm ma túy cho thấy Bình dương tính với cần sa và ketamine.

Theo Nằm An

Đời sống và pháp luật

