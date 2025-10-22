Rau mọc bờ bụi giờ thành đặc sản miền Tây: Giá đắt hơn thịt, 120.000 đồng/kg vẫn nườm nượp người mua

Miền Tây vốn được thiên nhiên ưu đãi với hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt và những cánh đồng bát ngát quanh năm trĩu nước. Ở nơi ấy, nhiều loài cây tưởng chừng chỉ mọc hoang dại ven ruộng, ven bờ, nay lại trở thành đặc sản được săn lùng. Một trong số đó phải kể đến năn bộp - loại rau dân dã gắn bó với tuổi thơ của nhiều người miền Tây, nay "lên đời" với giá bán đắt đỏ từ 80.000 - 120.000 đồng/kg.

Năn bộp là gì?

Năn bộp (còn gọi là năng bộp, năn tươi) là loài thực vật thân cỏ, mọc nhiều ở vùng trũng, ruộng nước hoặc ven bờ sông. Thân cây tròn, rỗng ruột, cao khoảng 30-60 cm, khi bẻ có tiếng "bộp" vui tai nên người dân gọi là năn bộp. Loại cây này từng được xem là cỏ dại, mọc lan khắp đồng ruộng mỗi khi mùa nước lên. Nhưng chính cái vị ngọt thanh, giòn mát đặc trưng lại khiến năn bộp trở thành món ăn được nhiều người miền Tây yêu thích.

Điểm đặc biệt của năn bộp là chỉ có phần non, khoảng 10-15 cm tính từ gốc - mới dùng được. Phần này mềm, có màu xanh nhạt, khi bẻ ra vẫn còn đọng nước và tỏa hương ngai ngái đặc trưng của đồng ruộng. Năn bộp mọc tự nhiên, không cần phân bón hay thuốc bảo vệ thực vật, nên được xem là thực phẩm sạch đúng nghĩa.

Món dân dã mà đắt giá

Trước kia, năn bộp xuất hiện nhiều vào mùa mưa, thường được nông dân hái mang về nấu canh, xào tép hoặc ăn kèm cá kho. Giờ đây, khi đời sống khá hơn, những món ăn gắn liền với đồng ruộng như năn bộp lại được người thành thị tìm mua để tìm lại hương vị quê nhà. Chính vì vậy mà loại rau dại này trở thành hàng hiếm, được thương lái săn lùng và bán ra thị trường với giá cao gấp nhiều lần so với các loại rau thông thường.

Ở các chợ đặc sản miền Tây như Cần Thơ, Sóc Trăng hay Hậu Giang, năn bộp tươi thường được bán với giá từ 80.000 - 120.000 đồng/kg, tùy thời điểm và độ non của rau. Vào mùa khan hiếm, giá có thể nhích cao hơn do việc thu hái hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên. Dù giá cao nhưng năn bộp vẫn được nhiều người sẵn sàng chi tiền vì độ ngon lạ miệng và cảm giác dân dã khó tìm thấy ở các loại rau trồng công nghiệp.

Chế biến đơn giản

Năn bộp có thể chế biến thành nhiều món khác nhau, nhưng ngon nhất vẫn là xào tép, luộc chấm mắm kho quẹt hoặc nấu canh chua cá đồng. Khi nấu chín, năn bộp giữ được độ giòn, vị ngọt thanh và mùi thơm tự nhiên. Người miền Tây còn có món gỏi năn bộp tép trấu, vừa giòn vừa đậm đà, ăn kèm bánh tráng nướng thì không gì sánh bằng.

Một bí quyết nhỏ của người dân địa phương là không rửa năn bọp quá kỹ, chỉ cần tráng qua nước sạch để giữ độ ngọt và hương đồng nội đặc trưng. Phần năn già, cứng thì được phơi khô làm thức ăn cho gia súc, không bỏ phí bất kỳ phần nào.

Lợi ích của năn bộp

Theo kinh nghiệm dân gian, năn bộp có tính mát, giúp thanh nhiệt, giải độc và lợi tiểu. Vào những ngày hè oi bức, người miền Tây thường luộc năn bộp chấm nước mắm ớt ăn thay cơm - vừa ngon miệng vừa giúp cơ thể nhẹ nhõm. Loại rau này cũng được nhiều người tin rằng giúp giảm nóng trong và hỗ trợ tiêu hóa tốt, phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Ngày nay, khi xu hướng ăn xanh và tìm về các nguyên liệu tự nhiên ngày càng được ưa chuộng, năn bộp không chỉ dừng lại ở mâm cơm quê mà còn xuất hiện trong thực đơn của nhiều nhà hàng đặc sản miền Tây. Một số nơi còn lột sẵn lớp vỏ ngoài của năn bộp để đóng gói, vừa tiện cho du khách mua làm quà, vừa giúp đặc sản miền sông nước dễ bảo quản hơn khi mang đi xa.