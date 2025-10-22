Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rau mọc bờ bụi giờ thành đặc sản miền Tây: Giá đắt hơn thịt, 120.000 đồng/kg vẫn nườm nượp người mua

22-10-2025 - 13:52 PM | Sống

Ít ai ngờ rằng loại rau mọc đầy ruộng lúa miền Tây bỗng chốc trở thành đặc sản đắt đỏ.

Miền Tây vốn được thiên nhiên ưu đãi với hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt và những cánh đồng bát ngát quanh năm trĩu nước. Ở nơi ấy, nhiều loài cây tưởng chừng chỉ mọc hoang dại ven ruộng, ven bờ, nay lại trở thành đặc sản được săn lùng. Một trong số đó phải kể đến năn bộp - loại rau dân dã gắn bó với tuổi thơ của nhiều người miền Tây, nay "lên đời" với giá bán đắt đỏ từ 80.000 - 120.000 đồng/kg.

Năn bộp là gì?

Năn bộp (còn gọi là năng bộp, năn tươi) là loài thực vật thân cỏ, mọc nhiều ở vùng trũng, ruộng nước hoặc ven bờ sông. Thân cây tròn, rỗng ruột, cao khoảng 30-60 cm, khi bẻ có tiếng "bộp" vui tai nên người dân gọi là năn bộp. Loại cây này từng được xem là cỏ dại, mọc lan khắp đồng ruộng mỗi khi mùa nước lên. Nhưng chính cái vị ngọt thanh, giòn mát đặc trưng lại khiến năn bộp trở thành món ăn được nhiều người miền Tây yêu thích.

Điểm đặc biệt của năn bộp là chỉ có phần non, khoảng 10-15 cm tính từ gốc - mới dùng được. Phần này mềm, có màu xanh nhạt, khi bẻ ra vẫn còn đọng nước và tỏa hương ngai ngái đặc trưng của đồng ruộng. Năn bộp mọc tự nhiên, không cần phân bón hay thuốc bảo vệ thực vật, nên được xem là thực phẩm sạch đúng nghĩa.

Rau mọc bờ bụi giờ thành đặc sản miền Tây: Giá đắt hơn thịt, 120.000 đồng/kg vẫn nườm nượp người mua- Ảnh 1.

Món dân dã mà đắt giá

Trước kia, năn bộp xuất hiện nhiều vào mùa mưa, thường được nông dân hái mang về nấu canh, xào tép hoặc ăn kèm cá kho. Giờ đây, khi đời sống khá hơn, những món ăn gắn liền với đồng ruộng như năn bộp lại được người thành thị tìm mua để tìm lại hương vị quê nhà. Chính vì vậy mà loại rau dại này trở thành hàng hiếm, được thương lái săn lùng và bán ra thị trường với giá cao gấp nhiều lần so với các loại rau thông thường.

Ở các chợ đặc sản miền Tây như Cần Thơ, Sóc Trăng hay Hậu Giang, năn bộp tươi thường được bán với giá từ 80.000 - 120.000 đồng/kg, tùy thời điểm và độ non của rau. Vào mùa khan hiếm, giá có thể nhích cao hơn do việc thu hái hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên. Dù giá cao nhưng năn bộp vẫn được nhiều người sẵn sàng chi tiền vì độ ngon lạ miệng và cảm giác dân dã khó tìm thấy ở các loại rau trồng công nghiệp.

Rau mọc bờ bụi giờ thành đặc sản miền Tây: Giá đắt hơn thịt, 120.000 đồng/kg vẫn nườm nượp người mua- Ảnh 2.
Rau mọc bờ bụi giờ thành đặc sản miền Tây: Giá đắt hơn thịt, 120.000 đồng/kg vẫn nườm nượp người mua- Ảnh 3.

Chế biến đơn giản

Năn bộp có thể chế biến thành nhiều món khác nhau, nhưng ngon nhất vẫn là xào tép, luộc chấm mắm kho quẹt hoặc nấu canh chua cá đồng. Khi nấu chín, năn bộp giữ được độ giòn, vị ngọt thanh và mùi thơm tự nhiên. Người miền Tây còn có món gỏi năn bộp tép trấu, vừa giòn vừa đậm đà, ăn kèm bánh tráng nướng thì không gì sánh bằng.

Một bí quyết nhỏ của người dân địa phương là không rửa năn bọp quá kỹ, chỉ cần tráng qua nước sạch để giữ độ ngọt và hương đồng nội đặc trưng. Phần năn già, cứng thì được phơi khô làm thức ăn cho gia súc, không bỏ phí bất kỳ phần nào.

Rau mọc bờ bụi giờ thành đặc sản miền Tây: Giá đắt hơn thịt, 120.000 đồng/kg vẫn nườm nượp người mua- Ảnh 4.

Lợi ích của năn bộp

Theo kinh nghiệm dân gian, năn bộp có tính mát, giúp thanh nhiệt, giải độc và lợi tiểu. Vào những ngày hè oi bức, người miền Tây thường luộc năn bộp chấm nước mắm ớt ăn thay cơm - vừa ngon miệng vừa giúp cơ thể nhẹ nhõm. Loại rau này cũng được nhiều người tin rằng giúp giảm nóng trong và hỗ trợ tiêu hóa tốt, phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Ngày nay, khi xu hướng ăn xanh và tìm về các nguyên liệu tự nhiên ngày càng được ưa chuộng, năn bộp không chỉ dừng lại ở mâm cơm quê mà còn xuất hiện trong thực đơn của nhiều nhà hàng đặc sản miền Tây. Một số nơi còn lột sẵn lớp vỏ ngoài của năn bộp để đóng gói, vừa tiện cho du khách mua làm quà, vừa giúp đặc sản miền sông nước dễ bảo quản hơn khi mang đi xa.

Ngày càng nhiều người tử vong vì suy thận, bác sĩ khuyên: Chớ dại đụng nhiều 5 loại rau này

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui cho người uống vài cốc cà phê, trà mỗi ngày

Tin vui cho người uống vài cốc cà phê, trà mỗi ngày Nổi bật

Dãy số đẹp 567567 vừa trúng độc đắc: Tổng giải thưởng khiến nhiều người bất ngờ

Dãy số đẹp 567567 vừa trúng độc đắc: Tổng giải thưởng khiến nhiều người bất ngờ Nổi bật

Ai cũng nghĩ nên giữ, nhưng 5 món đồ này thực ra chỉ khiến bạn… sống rối hơn mỗi ngày!

Ai cũng nghĩ nên giữ, nhưng 5 món đồ này thực ra chỉ khiến bạn… sống rối hơn mỗi ngày!

13:45 , 22/10/2025
221 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 20 triệu đồng

221 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 20 triệu đồng

13:38 , 22/10/2025
“Bay nhẹ tới Hà Nội”: Kết nối vẻ đẹp mùa thu Thủ đô với thông điệp xanh cùng Vietnam Airlines

“Bay nhẹ tới Hà Nội”: Kết nối vẻ đẹp mùa thu Thủ đô với thông điệp xanh cùng Vietnam Airlines

13:30 , 22/10/2025
Sự thật thơ mộng về vàng

Sự thật thơ mộng về vàng

13:29 , 22/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên