Rau quả Việt xuất khẩu gây bất ngờ

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương cho biết, trong 10 tháng năm nay, xuất khẩu rau quả của Việt Nam ước đạt 7,05 tỷ USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, ngoài thị trường truyền thống là Trung Quốc, năm nay nhiều thị trường tăng mạnh nhập khẩu rau quả nước ta. Trong đó, Mỹ là thị trường gây ấn tượng mạnh nhất.

Trong 10 tháng năm nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả sang thị trường này đạt 454,5 triệu USD, tăng tới 58,3% so với cùng kỳ năm trước. Không chỉ tăng theo hướng bứt phá, mà còn đều đặn theo từng tháng. Riêng tháng 10, xuất khẩu rau quả sang Mỹ tăng 46,6% so với cùng kỳ, phản ánh nhu cầu tiêu thụ mạnh mẽ đối với nhóm trái cây nhiệt đới - chuối, xoài, dứa và cả sầu riêng đông lạnh.

Thị trường Hàn Quốc cũng gây ấn tượng khi trong 10 tháng đã chi khoảng 264,1 triệu USD để nhập khẩu rau quả Việt Nam, tăng 18,1% so với năm ngoái. Người tiêu dùng Hàn Quốc đặc biệt yêu thích sầu riêng, xoài và dừa; nhưng sự tăng tốc rõ hơn lại xuất phát từ phân khúc sản phẩm sơ chế - trái cây cắt sẵn, đóng hộp tiện lợi cho kênh bán lẻ hiện đại. Điều này cho thấy một xu hướng xuất khẩu không chỉ dừng ở nông sản thô, mà đang bước vào lãnh địa giá trị gia tăng cao.

Xuất khẩu sầu riêng suy giảm trong những tháng đầu năm song có bước ngược dòng ngoạn mục trong mấy tháng qua.

Thị trường Đài Loan (Trung Quốc) chứng kiến sự phục hồi ngoạn mục. Sau thời gian kiểm soát nhập khẩu chặt chẽ, thị trường này trở lại đầy tiềm năng với kim ngạch 148,2 triệu USD trong 10 tháng, tăng 12,1% so với cùng kỳ. Sự trở lại của Đài Loan (Trung Quốc) gắn liền với xu hướng tiêu dùng thực phẩm lành mạnh, trong đó chuối, dưa lưới và xoài Việt Nam được xem là lựa chọn phù hợp cả về chất lượng lẫn giá. Thị trường Hồng Kông cũng tăng tới 54,5%.

Trong khi đó, xuất khẩu rau quả sang Hà Lan trong tháng 10 tăng tới 31,8%, cho thấy nhu cầu nhập để tái phân phối tại EU đang nóng lên. Tính chung 10 tháng, thị trường này đã chi 135,7 triệu USD để nhập khẩu rau quả Việt, tăng 43,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, xuất khẩu rau quả sang Anh tăng 50,8%, Đức tăng 54,5%, Úc tăng 29,6%, cao nhất đối với nông sản Việt Nam.

Và đáng chú ý nhất ở nhóm thị trường mới nổi là Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE). Trong 10 tháng năm nay, UAE nhập khẩu rau quả Việt Nam đạt 97,4 triệu USD, tăng 51,8%. Trong bối cảnh người tiêu dùng tại Trung Đông chuyển dịch mạnh sang thực phẩm tươi và cao cấp, trái cây nhiệt đới Việt Nam đang bước đúng nhịp thị trường, mở ra cơ hội dài hạn.

Bộ Công Thương nhận định với đà tăng trưởng trong 10 tháng đã tạo nền tảng vững chắc để ngành rau quả Việt Nam hướng đến mục tiêu 8,5 tỷ USD trong cả năm nay.