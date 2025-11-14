Realty Holdings "bắt tay" Navi Property phân phối Quy Nhơn Iconic tại miền Trung

Navi Property được biết đến với hệ sinh thái phân phối chuyên nghiệp và nền tảng quản trị kinh doanh riêng (Navi Property App), cùng mạng lưới liên minh với nhiều sàn phân phối địa phương. Điều này minh chứng cho năng lực bán hàng và quản lý dự án hiệu quả. Sự kiện ký kết hợp tác không chỉ khẳng định sức hút của Quy Nhơn Iconic – một đô thị ven sông quy mô 43,16 ha với pháp lý minh bạch và hạ tầng bài bản – mà còn thiết lập mạng lưới phân phối vững mạnh, đảm bảo quy trình bán hàng chuyên nghiệp và minh bạch. Đây là tiền đề để dự án gia tăng cơ hội tiếp cận khách hàng chiến lược và thúc đẩy tiến độ thương mại.

Đại diện Navi Property nhận định: "Quy Nhơn Iconic là dự án hiếm có, hội tụ đầy đủ các yếu tố mà nhà đầu tư tìm kiếm: pháp lý vững vàng, quy hoạch bài bản và tiềm năng sinh lời rõ ràng. Dự án cũng góp phần nâng tầm diện mạo của đô thị Quy Nhơn và khu vực Nam Trung Bộ."

Với kinh nghiệm thị trường và công nghệ vận hành của Navi Property, cùng năng lực phát triển và tầm nhìn chiến lược của Realty Holdings, hợp tác này kỳ vọng tạo bước tiến mới, mở rộng thị trường miền Trung, nâng cao giá trị thương hiệu và thanh khoản cho Quy Nhơn Iconic, đồng thời mang lại lợi ích bền vững cho nhà đầu tư và cộng đồng địa phương.

Quy Nhơn – Điểm đến đầu tư hấp dẫn trong làn sóng dịch chuyển

Sau giai đoạn trầm lắng, thị trường bất động sản bước vào chu kỳ phục hồi và tái cấu trúc. Dòng tiền đầu tư đang "Nam tiến" từ các khu vực giá cao như Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đến miền Nam và Nam Trung Bộ, nơi còn nhiều dư địa tăng giá và hạ tầng đang được đầu tư mạnh mẽ. Đặc biệt, dải đất Nam Trung Bộ thu hút nhà đầu tư nhờ phát triển du lịch, cảnh quan phong phú và phân khúc sản phẩm đa dạng, khác biệt so với thị trường Hà Nội và TP.HCM.

Quy Nhơn nổi lên như điểm sáng trong bối cảnh này, nhờ sự nâng cấp của hàng loạt công trình trọng điểm: cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, Quốc lộ 19, cảng Quy Nhơn, sân bay Phù Cát… Lợi thế hạ tầng cùng danh lam thắng cảnh giúp Quy Nhơn thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm và ngày càng được định vị là trung tâm khoa học công nghệ của khu vực, tạo nền tảng tăng trưởng kinh tế vững chắc.

Khẩu vị đầu tư cũng thay đổi, với nhà đầu tư không chỉ chú trọng phân khúc căn hộ mà còn ưa chuộng bất động sản thấp tầng, đáp ứng nhu cầu tích lũy tài sản và tạo thu nhập thụ động. Theo chuyên gia kinh tế tài chính TS. Nguyễn Trí Hiếu, thị trường hiện nay chứng kiến xu hướng "đầu tư chọn lọc" với những sản phẩm có pháp lý rõ ràng và hạ tầng phát triển. Các dự án xanh, chú trọng không gian sống và tính bền vững đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các nhà đầu tư miền Trung, khi đó là yếu tố bảo toàn tài sản trong bối cảnh biến đổi khí hậu và đô thị hóa.

Quy Nhơn Iconic – "Tọa độ" đáp ứng mọi khẩu vị đầu tư

Quy Nhơn Iconic nổi bật với pháp lý rõ ràng, quy hoạch bài bản và vị trí đắc địa ven sông Hà Thanh, tiếp giáp Quốc lộ 19, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn và các điểm du lịch nổi tiếng như Kỳ Co, Eo Gió chỉ 10–15 phút di chuyển. Dự án mang đến không gian sống cân bằng giữa thiên nhiên và văn hóa truyền thống, kết hợp nhịp sống hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững mà giới đầu tư hiện nay hướng đến.

Với 60% diện tích dành cho cây xanh và mặt nước, cùng 50 tiện ích nội khu cao cấp, Quy Nhơn Iconic tạo ra một môi trường sống tiện nghi, phục vụ mọi nhu cầu học tập, nghỉ dưỡng và kết nối cộng đồng. Pháp lý hoàn chỉnh, quy hoạch xanh và vị trí chiến lược giúp dự án trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội an toàn, tích sản và sinh lời bền vững.

Quy Nhơn Iconic – biểu tượng đô thị mới tại Nam Trung Bộ, mở ra hành trình đầu tư và an cư dài lâu cho các nhà đầu tư và cư dân.

