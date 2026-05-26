Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rõ biển số xe dán quảng cáo cờ bạc, cá độ, có xử lý được không?

Theo Nhóm PV | 26-05-2026 - 17:57 PM | Xã hội

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, trên địa bàn TP Hà Nội xuất hiện rất nhiều xe ô tô dán các quảng cáo trang web cờ bạc, cá độ. Trong các bức ảnh chụp được của phóng viên, các xe này đều rõ biển kiểm soát, liệu cơ quan chức năng của TP Hà Nội có xử lý được không?

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, có rất nhiều xe ô tô mang biển kiểm soát màu vàng, trên nóc xe có gắn mào hãng taxi Sao Thủ đô, trên thân xe có dán các thông tin quảng cáo các trang web liên quan đến hoạt động cá cược, cờ bạc trực tuyến. Trong ảnh là xe BKS: 30F-239.95 thường xuyên đỗ trên đường Minh Khai.

Một chiếc xe khác, BSK: 30E-788.16 có gắn mào hãng taxi Sao Thủ đô có dán quảng cáo trang web cờ bạc, cá độ, dừng đỗ ở đường Bùi Huy Bích.

Chiếc xe BKS: 30A-421.77 có mào hãng taxi Sao Thủ đô, có dán thông tin quảng cáo trang web cờ bạc, cá độ, dừng đỗ ở khu vực ngã tư gần Bến xe Nước ngầm.

Một chiếc xe có gắn mào hãng taxi Sao Thủ đô, BKS: 29K-039.30 có dán thông tin quảng cáo web cờ bạc, cá độ trực tuyến, dừng đỗ gần khu vực phố Bùi Huy Bích.

Một chiếc xe cũng gắn mào hãng taxi Sao Thủ đô, BKS: 29F-049.46 có dán thông tin quảng cáo trang web cá độ bóng đá, dừng đỗ gần khu vực Bệnh viện K Tân Triều.

Chiếc xe có gắn mào hãng taxi Sao Thủ đô, BKS: 30F - 726.97 với thông tin quảng cáo về trang web cá độ cờ bạc trực tuyến, di chuyển trên đường Láng.

Một chiếc xe khác có gắn mào hãng taxi Sao Thủ đô, BKS: 29A- 538.21, với thông tin quảng cáo trên thân xe về trang web quảng cáo, cá độ, dừng đỗ trên đường Hoàng Liệt.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên địa bàn TP Hà Nội, xuất hiện rất nhiều xe ô tô biển kiểm soát màu vàng có dán thông tin quảng cáo về trang web cờ bạc, cá độ, ngang nhiên di chuyển trên các tuyến phố mà dường như không bị lực lượng chức năng xử lý. Trong ảnh là các xe có BKS: 30E-788.16; 29E-188.77; 30A-864.40; 30E-308.77.

Tại Việt Nam, hành vi cờ bạc, cá độ bóng đá là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm thực hiện dưới mọi hình thức. Đây là loại hình cấm quảng cáo theo quy định. Theo Điều 33 Nghị định 38/2021/NĐ-CP, hành vi quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh có thể bị phạt tiền từ 70 – 100 triệu đồng. Cơ quan có thẩm quyền sẽ buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm báo, tạp chí in có quảng cáo cờ bạc, cá độ bóng đá…

Theo Nhóm PV

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vụ nổ súng bắn người nước ngoài tại TP.HCM: Tạm giữ khẩn cấp tài xế Nguyễn Trọng Nghĩa và 7 người Việt Nam có liên quan

Vụ nổ súng bắn người nước ngoài tại TP.HCM: Tạm giữ khẩn cấp tài xế Nguyễn Trọng Nghĩa và 7 người Việt Nam có liên quan Nổi bật

Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng Bảo hiểm xã hội

Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng Bảo hiểm xã hội Nổi bật

Kết quả xổ số miền Nam hôm nay, 26-5: Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu

Kết quả xổ số miền Nam hôm nay, 26-5: Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu

17:15 , 26/05/2026
Phó Chủ tịch HĐND và Trưởng Ban Nội chính tỉnh Quảng Ninh bị khai trừ đảng

Phó Chủ tịch HĐND và Trưởng Ban Nội chính tỉnh Quảng Ninh bị khai trừ đảng

16:48 , 26/05/2026
Tin rất vui: Hàng triệu người dân Việt Nam được miễn phí làm thủ tục này đến hết năm 2026

Tin rất vui: Hàng triệu người dân Việt Nam được miễn phí làm thủ tục này đến hết năm 2026

16:30 , 26/05/2026
Ra quyết định khởi tố chủ hộ kinh doanh Vũ Thị Mận sinh năm 1984

Ra quyết định khởi tố chủ hộ kinh doanh Vũ Thị Mận sinh năm 1984

16:02 , 26/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên