Rò rỉ dữ liệu khiến 4.500 tài khoản của khách hàng Hàn Quốc bị ảnh hưởng

Ảnh minh họa.

Coupang - Công ty thương mại điện tử khổng lồ của Hàn Quốc có niêm yết tại thị trường chứng khoán Mỹ, hôm 20/11 cho biết đã báo cáo với chính phủ nước này về sự cố rò rỉ dữ liệu khiến thông tin cá nhân của khoảng 4.500 khách hàng bị lộ.

Coupang cho biết một bên thứ 3 được xác nhận là đã truy cập trái phép vào thông tin cá nhân liên quan đến việc giao hàng của các tài khoản bị ảnh hưởng vào hôm 19/11. Thông tin bao gồm tên, địa chỉ email và địa chỉ giao hàng đã lưu cùng số điện thoại.

Báo cáo của Coupang cho biết kẻ xâm nhập cũng đã xem 5 đơn hàng gần đây nhất của những khách hàng đó; đồng thời cho biết thêm công ty này đã thông báo cho tất cả khách hàng bị ảnh hưởng và chân thành xin lỗi vì sự lo ngại đã gây ra. Tuy nhiên, Coupang cho biết không tìm thấy bằng chứng nào về việc truy cập trái phép vào thông tin thanh toán và không có dấu hiệu xâm nhập vào hệ thống hoặc mạng nội bộ của công ty.

Coupang cho biết đã thực hiện các biện pháp ngay lập tức sau khi phát hiện hoạt động đáng ngờ và đã tăng cường nỗ lực giám sát. Công ty này đã báo cáo sự cố này với các cơ quan chính phủ Hàn Quốc, bao gồm Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin và Truyền thông, Ủy ban quốc gia về Bảo vệ Thông tin cá nhân. Công ty này cũng đang hợp tác chặt chẽ với lực lượng chức năng tiến hành cuộc điều tra.

Trước đó, trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, lợi nhuận ròng của Coupang tăng vọt 51% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 131,6 tỷ won (tương đương 95 triệu USD), nhờ nhu cầu mạnh mẽ hơn đối với dịch vụ giao hàng Rocket Delivery đặc trưng của công ty này.