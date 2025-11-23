Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rò rỉ dữ liệu khiến 4.500 tài khoản của khách hàng Hàn Quốc bị ảnh hưởng

23-11-2025 - 08:43 AM | Kinh tế số

Coupang báo cáo sự cố rò rỉ dữ liệu khiến thông tin cá nhân của khoảng 4.500 khách hàng bị truy cập trái phép, đồng thời cam kết tăng cường bảo mật và phối hợp điều tra.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Coupang - Công ty thương mại điện tử khổng lồ của Hàn Quốc có niêm yết tại thị trường chứng khoán Mỹ, hôm 20/11 cho biết đã báo cáo với chính phủ nước này về sự cố rò rỉ dữ liệu khiến thông tin cá nhân của khoảng 4.500 khách hàng bị lộ.

Coupang cho biết một bên thứ 3 được xác nhận là đã truy cập trái phép vào thông tin cá nhân liên quan đến việc giao hàng của các tài khoản bị ảnh hưởng vào hôm 19/11. Thông tin bao gồm tên, địa chỉ email và địa chỉ giao hàng đã lưu cùng số điện thoại.

Báo cáo của Coupang cho biết kẻ xâm nhập cũng đã xem 5 đơn hàng gần đây nhất của những khách hàng đó; đồng thời cho biết thêm công ty này đã thông báo cho tất cả khách hàng bị ảnh hưởng và chân thành xin lỗi vì sự lo ngại đã gây ra. Tuy nhiên, Coupang cho biết không tìm thấy bằng chứng nào về việc truy cập trái phép vào thông tin thanh toán và không có dấu hiệu xâm nhập vào hệ thống hoặc mạng nội bộ của công ty.

Coupang cho biết đã thực hiện các biện pháp ngay lập tức sau khi phát hiện hoạt động đáng ngờ và đã tăng cường nỗ lực giám sát. Công ty này đã báo cáo sự cố này với các cơ quan chính phủ Hàn Quốc, bao gồm Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin và Truyền thông, Ủy ban quốc gia về Bảo vệ Thông tin cá nhân. Công ty này cũng đang hợp tác chặt chẽ với lực lượng chức năng tiến hành cuộc điều tra.

Trước đó, trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, lợi nhuận ròng của Coupang tăng vọt 51% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 131,6 tỷ won (tương đương 95 triệu USD), nhờ nhu cầu mạnh mẽ hơn đối với dịch vụ giao hàng Rocket Delivery đặc trưng của công ty này.

Cục Thuế đưa ra thông báo mới, người dân cần nắm rõ

Theo Trường Giang

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh trước nguy cơ bị tấn công mạng

Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh trước nguy cơ bị tấn công mạng Nổi bật

Lại xuất hiện trò lừa đảo qua mạng mới, người dân cần cập nhật ngay

Lại xuất hiện trò lừa đảo qua mạng mới, người dân cần cập nhật ngay Nổi bật

Quy định mới của Vương quốc Anh thúc đẩy ứng dụng cây trồng chỉnh sửa gen

Quy định mới của Vương quốc Anh thúc đẩy ứng dụng cây trồng chỉnh sửa gen

18:37 , 22/11/2025
Robot hình người lập kỷ lục đi bộ hơn 106 km

Robot hình người lập kỷ lục đi bộ hơn 106 km

17:30 , 22/11/2025
Đề xuất các mức phạt đối với vi phạm trong lĩnh vực tài sản mã hóa

Đề xuất các mức phạt đối với vi phạm trong lĩnh vực tài sản mã hóa

16:32 , 22/11/2025
AI gây tranh cãi khi ca ngợi Elon Musk vượt trội hơn cả LeBron James, Da Vinci

AI gây tranh cãi khi ca ngợi Elon Musk vượt trội hơn cả LeBron James, Da Vinci

16:30 , 22/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên