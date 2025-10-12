Rộ tin 1 nhân vật đình đám nấu ăn mùa dịch đã trở lại

Những ngày gần đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước tin một nhân vật đình đám "nấu ăn mùa dịch" đã chính thức trở lại. Người được nhắc đến không ai khác chính là chủ nhân kênh Nino's Home - nhân vật từng gây bão với những video nấu ăn đẹp như phim và hình ảnh quen thuộc: chiếc đầu gấu "nấu ăn siêu mượt" từng khiến cả cộng đồng mạng mê mẩn.

Cụ thể, trên một trang Facebook chuyên đăng tải các nội dung về hoạt động của Nino's Home, bỗng xuất hiện bài đăng mới cho thấy dường như anh chàng đã quay trở lại. Thông tin này nhanh chóng khiến dân tình "dậy sóng", người háo hức chờ đợi, người không tin nổi vì tưởng rằng Nino đã "biệt tăm" mãi mãi.

Bài đăng đang gây xôn xao

Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ, nhiều fan phát hiện đây không phải trang chính thức của Nino's Home. Dù trang này đã đăng nhiều nội dung liên quan đến anh từ trước, song lượng theo dõi chỉ khoảng 26.000 người, trong khi fanpage chính thức có đến 145.000 lượt theo dõi và bài đăng gần nhất vẫn dừng ở năm 2021. Trên YouTube, kênh Nino's Home cũng ngừng cập nhật từ năm 2023, tức đã hơn 2 năm không có hoạt động mới.

Thực tế, vào tháng 6/2024, sau gần 10 tháng không đăng video, người hâm mộ của Nino - không chỉ ở Việt Nam mà cả quốc tế - đã đồng loạt bày tỏ lo lắng về sự "mất tích bí ẩn" của anh. Rất nhiều bình luận xuất hiện dưới các video cũ, với những lời hỏi thăm, động viên và mong Nino vẫn bình an.

Đáp lại, đúng thời điểm ấy, Nino (Nguyễn Duy Hoàng) đã đăng tải một bài viết trên trang cá nhân, chia sẻ đôi điều về tình hình của bản thân. Tuy nhiên, đó cũng là bài đăng gần nhất, và từ đó đến nay, anh vẫn chưa có bất kỳ động thái mới nào.

Bài đăng gần nhất trên Facebook cá nhân của Nino

Hình ảnh được anh chàng cập nhật vào tháng 6/2024

Nino's Home từng là kênh nấu ăn nổi tiếng nhất nhì Việt Nam trong giai đoạn 2020 - 2023, đặc biệt được yêu thích bởi những thước phim chỉn chu, góc quay tinh tế, món ăn hấp dẫn, nhất là các món bánh. Điểm đặc biệt là anh luôn xuất hiện với chiếc mặt nạ đầu gấu, không bao giờ lộ mặt thật, tạo nên nét bí ẩn khiến người xem càng tò mò.

Được biết, Nguyễn Duy Hoàng, sinh ngày 24/4/1995, là người đứng sau kênh Nino's Home. Anh từng chia sẻ có niềm đam mê lớn với nấu ăn và nuôi mèo. Trước khi nổi tiếng, Hoàng từng sở hữu một kênh YouTube khác nhưng gặp trục trặc. Sau đó, anh lập Nino's Home vào khoảng tháng 9/2018 và nhanh chóng nổi tiếng từ cuối năm 2020, đặc biệt trong thời điểm ai cũng ở nhà vì dịch bệnh.

Thế nhưng, khi đang ở đỉnh cao, Nino bất ngờ "im hơi lặng tiếng" - khiến cộng đồng fan tiếc nuối. Chính vì vậy, tin đồn "anh gấu đầu bếp" trở lại lần này đã khiến nhiều người không khỏi hy vọng, dù sự thật vẫn chưa có xác nhận chính thức. Nhưng chỉ riêng việc cái tên Nino's Home được nhắc lại, cũng đủ khiến mạng xã hội một lần nữa dậy sóng vì nỗi nhớ "huyền thoại nấu ăn mùa dịch" năm nào.

Kênh YouTube Nino's Home

Hiện tại, dù bài đăng trở lại chưa xuất hiên trên các kênh chính thức của Nino's Home, nhưng các fan và cư dân mạng đều đang rất mong ngóng sự trở lại của anh chàng.