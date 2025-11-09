Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rời Hà Nội về làng chài Phú Yên, cô gái 25 tuổi biến nhà thuê 2,1 triệu thành tổ ấm đẹp hơn cả resort

09-11-2025 - 09:16 AM | Lifestyle

Căn nhà cấp 4 nhuộm màu thời gian ngày nào, nay đã trở thành một không gian xinh xắn, bình dị đậm nét vintage, khiến ai ngắm nhìn cũng đều mê mẩn.

Giữa nhịp sống đô thị hối hả, có những người trẻ chọn cho mình một lối rẽ khác, chậm lại lắng nghe bản thân và tìm kiếm bình yên nơi xa thành phố. Thu Phương, cô gái 25 tuổi đến từ Hà Nội (sở hữu kênh TikTok @bito99 với hơn 170 nghìn lượt thích), là một trong số đó. Cô quyết định rời bỏ phố thị hoa lệ để về sống ở làng Lò, một làng chài ven biển yên ả thuộc tỉnh Phú Yên.

Rời Hà Nội về làng chài Phú Yên, cô gái 25 tuổi biến nhà thuê 2,1 triệu thành tổ ấm đẹp hơn cả resort- Ảnh 1.

Từ ngày chuyển về làng chài sinh sống, cuộc sống của Phương gắn liền với tiếng sóng vỗ rì rào, những tiếng gọi nhau í ới của ngư dân mỗi buổi sớm ra khơi, và khoảnh khắc trẻ con chạy nhảy, nô đùa cùng sóng biển... Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ những đoạn clip ngắn ghi lại đời sống nơi đây, những thước phim giản dị, chân thật mà đong đầy hơi thở bình yên của biển cả.

Rời Hà Nội về làng chài Phú Yên, cô gái 25 tuổi biến nhà thuê 2,1 triệu thành tổ ấm đẹp hơn cả resort- Ảnh 2.

Phương chia sẻ, nếu thuê homestay thì cũng mất đến 7-10 triệu/tháng. Thuê nhà dân thì rẻ hơn, và bạn sẽ phải tự sửa sang nhà cửa, tự sắm sửa đồ đạc. Nếu quyết định ở đây lâu dài (vài tháng đến cả năm) thì nên thuê nhà trọ hoặc nhà dân để tiết kiệm chi phí.

Trước khi ổn định cuộc sống của mình tại một căn nhà nhỏ, Phương đã phải chuyển tới vài căn nhà thuê khác nhau. Hiện tại cô đang sống tại một căn nhà cấp 4 với giá thuê 2,1 triệu/tháng, tuy nhiên để thuê được mức giá này, Phương phải thuê nhà trống không đồ đạc, cọc tiền nhà trước cả năm.

Rời Hà Nội về làng chài Phú Yên, cô gái 25 tuổi biến nhà thuê 2,1 triệu thành tổ ấm đẹp hơn cả resort- Ảnh 3.
Rời Hà Nội về làng chài Phú Yên, cô gái 25 tuổi biến nhà thuê 2,1 triệu thành tổ ấm đẹp hơn cả resort- Ảnh 4.
Rời Hà Nội về làng chài Phú Yên, cô gái 25 tuổi biến nhà thuê 2,1 triệu thành tổ ấm đẹp hơn cả resort- Ảnh 5.
Rời Hà Nội về làng chài Phú Yên, cô gái 25 tuổi biến nhà thuê 2,1 triệu thành tổ ấm đẹp hơn cả resort- Ảnh 6.
Rời Hà Nội về làng chài Phú Yên, cô gái 25 tuổi biến nhà thuê 2,1 triệu thành tổ ấm đẹp hơn cả resort- Ảnh 7.

Căn nhà cũ và hàn trình cải tạo nhà của Thu Phương.

Dù căn nhà đã cũ, Phương vẫn nhìn thấy trong đó một tiềm năng để biến thành không gian sống mang đậm dấu ấn cá nhân. Cô bắt tay vào cải tạo và trang trí lại toàn bộ ngôi nhà, từ sơn sửa, dọn dẹp đến decor nội thất, tất cả đều do chính tay Phương tính toán và thực hiện.

"Chẳng có dịch vụ dọn dẹp, đồ mua sắm thì xa, mỗi nơi nhặt một tí, không có kinh nghiệm làm với thợ thế mà vẫn xong xuôi được nhà trong vỏn vẹn có 20 ngày. Giờ nghĩ lại vẫn không hiểu hồi đó lấy đâu ra nhiều sức đến thế. Liệu có phải do là căn nhà đầu tiên nên mới hồ hởi vậy không mọi người. Trước đây mấy thứ như điện nước, máy móc thì có bố mẹ lo hết cả.

Mình cũng tốn kha khá tiền "linh tinh", nhưng bù lại học được nhiều bài học. Sau này nếu có chuyển nhà lần nữa chắc sẽ đỡ vụng hơn nhiều." - Phương chia sẻ trên trang cá nhân.

Rời Hà Nội về làng chài Phú Yên, cô gái 25 tuổi biến nhà thuê 2,1 triệu thành tổ ấm đẹp hơn cả resort- Ảnh 8.
Rời Hà Nội về làng chài Phú Yên, cô gái 25 tuổi biến nhà thuê 2,1 triệu thành tổ ấm đẹp hơn cả resort- Ảnh 9.

Hành trình 20 ngày cải tạo căn nhà cấp 4 không hề dễ dàng. Phương phải tự tìm thợ, chọn vật liệu, sắm sửa đồ đạc… tất cả trong điều kiện xa trung tâm và thiếu thốn dịch vụ. Nhưng chính những ngày bận rộn ấy lại khiến cô thêm gắn bó với nơi này.

Rời Hà Nội về làng chài Phú Yên, cô gái 25 tuổi biến nhà thuê 2,1 triệu thành tổ ấm đẹp hơn cả resort- Ảnh 10.
Rời Hà Nội về làng chài Phú Yên, cô gái 25 tuổi biến nhà thuê 2,1 triệu thành tổ ấm đẹp hơn cả resort- Ảnh 11.
Rời Hà Nội về làng chài Phú Yên, cô gái 25 tuổi biến nhà thuê 2,1 triệu thành tổ ấm đẹp hơn cả resort- Ảnh 12.
Rời Hà Nội về làng chài Phú Yên, cô gái 25 tuổi biến nhà thuê 2,1 triệu thành tổ ấm đẹp hơn cả resort- Ảnh 13.

"Từ lúc tìm nhà, xây mới công trình phụ, lắp điện nước, sắm từng món lớn nhỏ, mình chỉ có vỏn vẹn hơn 20 ngày. Độ 10 ngày gần cuối, ngày nào mình cũng chạy ngoài đường, dọn sấp mặt từ sáng tới tối muộn, tay chân rã rời. Và cuối cùng tụi mình cũng gom đủ ấm êm để gọi nơi này là nhà" - Phương chia sẻ.

Dẫu chỉ là nhà thuê, Phương vẫn dành trọn tâm huyết để biến nó thành một nơi thật sự đáng sống: "Vì xác định sẽ ở lâu dài nên mình thật lòng muốn chăm chút từng góc nhỏ. Trong tưởng tượng ban đầu đây sẽ là một căn nhà đủ rộng để thở, để sống chậm lại, nhiều nắng, nhiều cây và hoa. Giờ thì mình thấy đã đủ".

Rời Hà Nội về làng chài Phú Yên, cô gái 25 tuổi biến nhà thuê 2,1 triệu thành tổ ấm đẹp hơn cả resort- Ảnh 14.
Rời Hà Nội về làng chài Phú Yên, cô gái 25 tuổi biến nhà thuê 2,1 triệu thành tổ ấm đẹp hơn cả resort- Ảnh 15.
Rời Hà Nội về làng chài Phú Yên, cô gái 25 tuổi biến nhà thuê 2,1 triệu thành tổ ấm đẹp hơn cả resort- Ảnh 16.
Rời Hà Nội về làng chài Phú Yên, cô gái 25 tuổi biến nhà thuê 2,1 triệu thành tổ ấm đẹp hơn cả resort- Ảnh 17.

Giờ đây, mỗi sáng Phương thức dậy trong âm thanh của sóng và tiếng gió, nhâm nhi ly cà phê nhìn ra biển xa. Cô ghi lại những khoảnh khắc thường ngày của người dân làng chài - những người đàn ông kéo lưới, những người phụ nữ vá chài hay phơi cá, những đứa trẻ tắm biển cười vang... tất cả tạo nên một bức tranh đời sống bình dị mà giàu cảm xúc tại ngôi làng nhỏ ven biển Phú Yên.

Rời Hà Nội về làng chài Phú Yên, cô gái 25 tuổi biến nhà thuê 2,1 triệu thành tổ ấm đẹp hơn cả resort- Ảnh 18.
Rời Hà Nội về làng chài Phú Yên, cô gái 25 tuổi biến nhà thuê 2,1 triệu thành tổ ấm đẹp hơn cả resort- Ảnh 19.

(Nguồn: @bito99)

Theo Tiểu Mai

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đây là căn nhà nhiều đồ dùng nhưng gọn nhất mà tôi từng thấy

Đây là căn nhà nhiều đồ dùng nhưng gọn nhất mà tôi từng thấy Nổi bật

Ronaldo tặng con trai 15 tuổi siêu xe Lamborghini hơn 7 tỷ

Ronaldo tặng con trai 15 tuổi siêu xe Lamborghini hơn 7 tỷ Nổi bật

Bên trong căn nhà cổ hơn 100 năm của Quách Thái Công ở khu "đất vàng" TP.HCM

Bên trong căn nhà cổ hơn 100 năm của Quách Thái Công ở khu "đất vàng" TP.HCM

08:55 , 09/11/2025
Tình đầu quốc dân Việt Nam tái xuất sau 20 năm mất tích, visual huyền thoại khiến thời gian cũng phải chịu thua

Tình đầu quốc dân Việt Nam tái xuất sau 20 năm mất tích, visual huyền thoại khiến thời gian cũng phải chịu thua

08:27 , 09/11/2025
HOT: Bắt gặp vợ chồng Phương Nhi thân thiết với SOOBIN, cùng nhau "quẩy" tại concert G-DRAGON!

HOT: Bắt gặp vợ chồng Phương Nhi thân thiết với SOOBIN, cùng nhau "quẩy" tại concert G-DRAGON!

07:58 , 09/11/2025
Khách Tây trầm trồ trước món đặc sản bình dân Việt Nam, nhận xét: "Đây là đồ ăn ngon nhất tôi từng ăn"

Khách Tây trầm trồ trước món đặc sản bình dân Việt Nam, nhận xét: "Đây là đồ ăn ngon nhất tôi từng ăn"

07:30 , 09/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên