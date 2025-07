Rồng Việt công bố KQKD Quý 2/2025: Ổn định nền tảng, vững vàng tương lai

Hoạt động môi giới, cho vay và IB tăng trưởng, tự doanh sụt giảm do biến động thị trường

Theo BCTC riêng Quý 2/2025, Rồng Việt ghi nhận tổng doanh thu đạt gần 183 tỷ đồng, tăng 8% so với Quý 1/2025. Mặc dù ghi nhận giảm so với cùng kỳ năm trước, kết quả này thể hiện nỗ lực của Rồng Việt nhằm giữ ổn định hoạt động trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động. Hoạt động cho vay tiếp tục là động lực chính khi mang về 96 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ so với quý trước và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu. Mảng Môi giới, Ngân hàng đầu tư (IB) cũng ghi nhận doanh thu tăng trưởng so với quý trước khi đóng góp lần lượt 40,4 tỷ đồng và 3,4 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, mảng Đầu tư ghi nhận doanh thu sụt giảm do diễn biến tiêu cực trên thị trường chứng khoán sau "cú sốc" thuế quan đầu tháng 4, ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả danh mục tự doanh của Rồng Việt.

Tổng chi phí Quý 2/2025 của Rồng Việt xấp xỉ 196 tỷ đồng, tăng 33% so với quý trước và tăng 9% so với cùng kỳ 2024, chủ yếu đến từ việc Công ty thực hiện trích lập chi phí đánh giá giảm danh mục đầu tư hơn 26,3 tỷ đồng. Do tác động nhất thời từ khoản trích lập này, Rồng Việt ghi nhận lợi nhuận trước thuế âm 13,3 tỷ đồng và âm gần 7 tỷ đồng sau thuế trong quý này.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2025, Rồng Việt đạt doanh thu gần 352 tỷ đồng và chi phí ở mức 344 tỷ đồng, qua đó ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 11 tỷ đồng.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều tín hiệu tích cực từ đầu Quý 3, cùng với khả năng cao được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, Rồng Việt kỳ vọng các mảng hoạt động kinh doanh, đặc biệt là môi giới và đầu tư tự doanh sẽ có những chuyển biến tích cực hơn trong nửa cuối năm. Bám sát quan điểm định hướng năm 2025 là "Vững nền tảng - Chắc tương lai", Rồng Việt sẽ tận dụng tốt các cơ hội đầu tư trên thị trường và nỗ lực hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Trong Quý 2/2025, Rồng Việt đã triển khai nhiều hoạt động nhằm củng cố nền tảng, nâng cao năng lực tài chính. Cụ thể, Công ty đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 10%, qua đó nâng vốn điều lệ từ 2.430 tỷ đồng lên 2.673 tỷ đồng. Đây là bước khởi đầu trong kế hoạch tăng vốn lên 3.200 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong tháng 4 năm nay. Theo kế hoạch, Rồng Việt sẽ tiếp tục triển khai phát hành 4,7 triệu cổ phiếu ESOP và chào bán riêng lẻ tối đa 48 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược/ nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Cũng trong Quý 2/2025, Rồng Việt đã chào bán thành công hơn 659 tỷ đồng lô trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ Đợt 2 với lãi suất cố định 8%/năm. Dự kiến trong Tháng 7/2025, Công ty sẽ tiếp tục chào bán trái phiếu riêng lẻ Đợt 3/2025 nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh và đa dạng hóa sản phẩm đầu tư cho khách hàng.

Về cơ cấu tài sản - nguồn vốn, tính đến ngày 30/06/2025, tổng tài sản của Rồng Việt đạt gần 6.828 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 2.803 tỷ đồng, tăng lần lượt 7,3% và 1,1% so với đầu năm. Các chỉ số tài chính như tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu (1,44 lần), tỷ lệ dư nợ cho vay margin/vốn chủ sở hữu (0,98 lần) và tỷ lệ an toàn tài chính (497,5%) đều được duy trì ở mức an toàn và cao hơn nhiều lần so với quy định.

Đồng hành cùng Nhà đầu tư "Vững vàng chiến lược trong bối cảnh mới"

Cùng với việc củng cố và nâng cao năng lực nội tại, trong Quý 2/2025, Rồng Việt còn đẩy mạnh vai trò kết nối, đồng hành cùng khách hàng, nhà đầu tư thông qua sự kiện Hội thảo "Chiến lược đầu tư trong bối cảnh mới".

Gần 500 Nhà đầu tư tham gia Hội thảo do Rồng Việt tổ chức vào Tháng 6/2025

Sự kiện thu hút gần 500 nhà đầu tư cá nhân và tổ chức tham dự với sự đồng hành, chia sẻ từ đại diện 06 doanh nghiệp đầu ngành, được xem là diễn đàn thiết thực, cung cấp góc nhìn chuyên sâu, đa chiều cùng nhiều thông tin hữu ích giúp nhà đầu tư định hình bối cảnh vĩ mô và xác định chiến lược, ý tưởng đầu tư cho giai đoạn thị trường nhiều biến động.

Khẳng định năng lực chuyên môn và vị thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tháng 6 vừa qua, Rồng Việt đã được Tạp chí Global Banking & Finance (GBFR) trao tặng giải thưởng "Dịch vụ Phân tích và Tư vấn đầu tư tốt nhất Việt Nam 2025". Kết quả được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn về chất lượng báo cáo, độ chính xác, hiệu quả trong các khuyến nghị và tư vấn đầu tư, mức độ hài lòng của khách hàng và năng lực chuyên môn của đội ngũ phân tích. Thành tích này đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp Rồng Việt được vinh danh tại giải thưởng Global Banking & Finance.

Những nỗ lực trên là minh chứng rõ nét cho chiến lược phát triển bền vững mà Rồng Việt đang theo đuổi nhằm trở thành đối tác uy tín, người bạn đồng hành tin cậy của khách hàng, nhà đầu tư trên hành trình "Kiến tạo tương lai thịnh vượng".