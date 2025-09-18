Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rùng mình với cơ sở làm lạp xưởng với nguyên liệu bị phân huỷ, hôi thối

18-09-2025 - 11:18 AM | Thị trường

Căn nhà số 840 đường Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn, Gia Lai) có gần 100 phi nhựa loại 200 lít chứa da, mỡ lợn đang trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Ngày 18/9, Đội Quản lý thị trường số 3 (Đội chống buôn lậu và gian lận thương mại, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) cho biết, vừa phối hợp Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra, phát hiện cơ sở sản xuất thực phẩm ở căn nhà số 840 đường Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn, Gia Lai) vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Rùng mình với cơ sở làm lạp xưởng với nguyên liệu bị phân huỷ, hôi thối- Ảnh 1.

Số thực phẩm bẩn tại cơ sở của ông Ban Gia Quý.

Theo đó, vào khoảng 10h ngày 17/9, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra đồng loạt một số căn nhà liền kề trên đường Trần Hưng Đạo. Các căn nhà này thông nhau làm một khu sản xuất thực phẩm quy mô lớn . Địa điểm này được trang bị đầy đủ máy móc sản xuất, kho lạnh để chế biến và đóng gói các sản phẩm như lạp xưởng, chả ram .

Rùng mình với cơ sở làm lạp xưởng với nguyên liệu bị phân huỷ, hôi thối- Ảnh 2.

Rùng mình với cơ sở làm lạp xưởng với nguyên liệu bị phân huỷ, hôi thối- Ảnh 3.

Phụ gia đã hết hạn sử dụng nghi được cho vào thực phẩm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tại tầng 4 và 5 của căn nhà số 840 có gần 100 phi nhựa loại 200 lít chứa da, mỡ lợn đang trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Chủ hộ được xác định là ông Ban Gia Quý (62 tuổi, trú tại phường Quy Nhơn).

Đáng nói, đây chính là nguyên liệu để chế biến các sản phẩm thực phẩm của cơ sở; có nhiều loại phụ gia thực phẩm đã hết hạn sử dụng, được bảo quản lẫn lộn với các loại phụ gia còn hạn sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn sức khỏe người tiêu dùng.

Rùng mình với cơ sở làm lạp xưởng với nguyên liệu bị phân huỷ, hôi thối - Báo điện tử Tiền Phong


Tại các kho lạnh của cơ sở, lực lượng chức năng còn phát hiện số lượng lớn lạp xưởng và chả ram thành phẩm đã được đóng gói, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Hà Nội: Thu giữ 1 tấn ‘lạp xưởng hà khẩu nướng đá’ không rõ nguồn gốc

Theo Tiền Lê

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mở hộp iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max chính hãng: Màu cam nổi bật, màu bạc tinh tế, chọn màu nào bây giờ?

Mở hộp iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max chính hãng: Màu cam nổi bật, màu bạc tinh tế, chọn màu nào bây giờ? Nổi bật

Hàng trăm nghìn tấn hàng của Việt Nam liên tục đổ bộ Campuchia: Thuế xuất khẩu 0%, sản lượng nước ta đạt hơn 20 triệu tấn

Hàng trăm nghìn tấn hàng của Việt Nam liên tục đổ bộ Campuchia: Thuế xuất khẩu 0%, sản lượng nước ta đạt hơn 20 triệu tấn Nổi bật

Giá tiêu hôm nay 18/9: Giảm nhẹ 1.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 18/9: Giảm nhẹ 1.000 đồng/kg

11:15 , 18/09/2025
Mỹ phẩm không rõ nguồn gốc vứt ngổn ngang tại bãi rác tự phát ở Hà Nội

Mỹ phẩm không rõ nguồn gốc vứt ngổn ngang tại bãi rác tự phát ở Hà Nội

10:32 , 18/09/2025
Giá bạc giảm sâu ngày 18/9

Giá bạc giảm sâu ngày 18/9

10:11 , 18/09/2025
Honda có xe điện tí hon dài hơn VF 3 nhưng ngắn hơn Morning, đi gần 300km/sạc, giá bán thế nào?

Honda có xe điện tí hon dài hơn VF 3 nhưng ngắn hơn Morning, đi gần 300km/sạc, giá bán thế nào?

08:05 , 18/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên