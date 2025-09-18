Ngày 18/9, Đội Quản lý thị trường số 3 (Đội chống buôn lậu và gian lận thương mại, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) cho biết, vừa phối hợp Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra, phát hiện cơ sở sản xuất thực phẩm ở căn nhà số 840 đường Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn, Gia Lai) vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Số thực phẩm bẩn tại cơ sở của ông Ban Gia Quý.

Theo đó, vào khoảng 10h ngày 17/9, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra đồng loạt một số căn nhà liền kề trên đường Trần Hưng Đạo. Các căn nhà này thông nhau làm một khu sản xuất thực phẩm quy mô lớn . Địa điểm này được trang bị đầy đủ máy móc sản xuất, kho lạnh để chế biến và đóng gói các sản phẩm như lạp xưởng, chả ram .

Phụ gia đã hết hạn sử dụng nghi được cho vào thực phẩm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tại tầng 4 và 5 của căn nhà số 840 có gần 100 phi nhựa loại 200 lít chứa da, mỡ lợn đang trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Chủ hộ được xác định là ông Ban Gia Quý (62 tuổi, trú tại phường Quy Nhơn).

Đáng nói, đây chính là nguyên liệu để chế biến các sản phẩm thực phẩm của cơ sở; có nhiều loại phụ gia thực phẩm đã hết hạn sử dụng, được bảo quản lẫn lộn với các loại phụ gia còn hạn sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn sức khỏe người tiêu dùng.

Rùng mình với cơ sở làm lạp xưởng với nguyên liệu bị phân huỷ, hôi thối - Báo điện tử Tiền Phong





Tại các kho lạnh của cơ sở, lực lượng chức năng còn phát hiện số lượng lớn lạp xưởng và chả ram thành phẩm đã được đóng gói, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.