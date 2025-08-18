Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rượu Chivas, Royal salute bị tịch thu, đấu giá hơn 1,4 tỷ đồng

18-08-2025 - 13:46 PM | Thị trường

Lô tài sản gồm các loại rượu có nhãn hiệu nước ngoài như Royal salute 21, Chivas regal 18... là các tang vật vi phạm tịch thu sung quỹ Nhà nước, được đưa ra đấu giá với mức khởi điểm hơn 1,4 tỷ đồng để tìm khách hàng.

Ngày 18/8, thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Minh Nhật (ở Hà Tĩnh ) cho biết đang hoàn tất thủ tục, hồ sơ mang ra đấu giá lô tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước, gồm 1.663 chai rượu nhãn hiệu nước ngoài.

Trong lô tài sản này chủ yếu là các loại có nhãn hiệu: Chivas regal 18, Royal salute 21; The Glenliviet, Black label; Red label; The Singleton 12....

Rượu Chivas, Royal salute bị tịch thu, đấu giá hơn 1,4 tỷ đồng- Ảnh 1.

Rượu Chivas, Royal salute bị tịch thu, đấu giá hơn 1,4 tỷ đồng- Ảnh 2.

Hình ảnh lô rượu nhãn hiệu nước ngoài bị Công an Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Công an địa phương cho biết, nguồn gốc số tài sản trên là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, sung quỹ Nhà nước được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Giá khởi điểm của lô rượu nhãn hiệu nước ngoài này là hơn 1 tỷ 400 triệu đồng, chưa bao gồm các loại thuế, phí, các nghĩa vụ tài chính khác.

Theo thông báo, để tham gia đấu giá, người đấu giá phải đặt tiền trước 200 triệu đồng; 200.000 đồng/hồ sơ. Hình thức, phương thức là đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp qua đường bưu chính, phương thức trả giá lên. Mỗi bước giá 30 triệu đồng.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ 13/8 đến 25/8. Việc công bố giá thực hiện vào ngày 28/8.

Theo Phạm Trường

Tiền Phong

Từ Khóa:
Chivas

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cuộc đua doanh số ô tô Việt: Toyota bằng một nửa đối thủ, 2 'thế lực cũ' tụt dốc

Cuộc đua doanh số ô tô Việt: Toyota bằng một nửa đối thủ, 2 'thế lực cũ' tụt dốc Nổi bật

Những tỷ phú Việt đổ tiền khủng giải bài toán 'trồng cây gì, nuôi con gì': bầu Đức trồng sầu riêng, 'vua thép' nuôi gà, đại gia cà phê mở rộng đế chế từ Đông sang Tây

Những tỷ phú Việt đổ tiền khủng giải bài toán 'trồng cây gì, nuôi con gì': bầu Đức trồng sầu riêng, 'vua thép' nuôi gà, đại gia cà phê mở rộng đế chế từ Đông sang Tây Nổi bật

Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị 'kêu cứu'

Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị 'kêu cứu'

13:42 , 18/08/2025
'Mỏ vàng’ dưới nước đưa Việt Nam thành ông lớn thứ 2 thế giới: Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc đều săn đón, nước ta sở hữu công nghệ chế biến hiện đại đứng top toàn cầu

'Mỏ vàng’ dưới nước đưa Việt Nam thành ông lớn thứ 2 thế giới: Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc đều săn đón, nước ta sở hữu công nghệ chế biến hiện đại đứng top toàn cầu

13:03 , 18/08/2025
Hà Nội dự kiến tăng rất mạnh giá thu gom rác

Hà Nội dự kiến tăng rất mạnh giá thu gom rác

11:10 , 18/08/2025
Cường quốc dầu mỏ thế giới sắp ra mắt “Quái thú thép" công suất 400.000 tấn/năm: Khẳng định "ngôi vương"

Cường quốc dầu mỏ thế giới sắp ra mắt “Quái thú thép" công suất 400.000 tấn/năm: Khẳng định "ngôi vương"

10:33 , 18/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên