S P Setia và hành trình thổi hồn vào những “biểu tượng sống” toàn cầu

Hơn nửa thế kỷ đi qua nhiều châu lục, S P Setia đã chọn cho mình cách trả lời khác với số đông. Không chạy theo cuộc đua ngắn hạn, họ kiên trì xây dựng "biểu tượng sống", nơi kiến trúc, cộng đồng, môi trường và thời gian giao thoa, tạo nên giá trị không đo bằng giá bán mà bằng cảm giác an tâm khi về nhà. Họ không dừng ở câu hỏi "xây gì" hay "bán cho ai", mà đi xa hơn: "Con người sẽ sống ra sao trong không gian này?" và "Khi đô thị trưởng thành, nơi đây sẽ đóng góp gì cho cộng đồng?"

Khi "miền xanh" được gieo trồng như một di sản sống

Nếu "huyền thoại" Battersea Power Station của S P Setia là cuộc đối thoại với ký ức công nghiệp châu Âu, thì tại Việt Nam, hành trình của họ bắt đầu từ những mầm xanh hướng về tương lai. "Nhịp thở xanh" đầu tiên của tập đoàn là khu đô thị sinh thái Ecolakes Mỹ Phước (Bến Cát). Tiếp nối Ecolakes, EcoXuân ra đời. Vẫn là đô thị sinh thái, nhưng gần gũi hơn với nhịp sống năng động của trục Quốc lộ 13. "Miền xanh di sản" EcoXuân là quỹ đất xanh được giữ lại, vun trồng và chăm sóc suốt 2 thập kỷ.

Nằm giữa EcoXuân, Setia Edenia thừa hưởng trọn vẹn thảm thực vật bản địa, những tán cây đủ lớn để làm dịu nắng, lọc bụi, giảm tiếng ồn, tạo lớp không khí dịu dàng bao bọc cuộc sống thường nhật.

Song song với mảng xanh là mạng lưới kết nối hạ tầng đang tăng tốc: Quốc lộ 13 được mở rộng, các tuyến Vành đai 3 và Vành đai 4 dần hình thành, ga Metro tương lai chỉ cách vài bước chân. Trong bối cảnh đó, vị trí của Setia Edenia trở nên đặc biệt: vừa đủ riêng tư để cư dân có thể đóng lại một ngày ồn ào phía ngoài cánh cửa, vừa đủ thuận tiện để không đứng ngoài nhịp phát triển của khu vực.

Sự kết hợp giữa mảng xanh sâu và hạ tầng rộng ấy khiến Setia Edenia vận hành như một hệ sinh thái sống cân bằng, với tiện ích đủ đầy để mọi nhu cầu thiết yếu đều được đáp ứng trong vài phút di chuyển. Danh hiệu "Best Connectivity Condo Development" tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025, là cách thị trường ghi nhận một thực tế: dự án được đặt đúng nơi, với những kết nối đúng nghĩa cho một cuộc sống lâu dài.

"Biểu tượng sống" bắt đầu từ những điều rất đời thường

Trong nhiều câu chuyện bất động sản, người ta thường nhắc tới độ cao của toà nhà, quy mô dự án, con số giao dịch. Nhưng nếu hỏi khách hàng đã chuyển vào sinh sống, họ lại nhớ đến những chi tiết khác: ánh sáng buổi sáng chiếu vào phòng như thế nào, chiều trẻ con chơi ở đâu, buổi tối đi bộ có an toàn không, cuối tuần có chỗ nào đủ yên để hít thở.

Thấu hiểu rất rõ điều đó, S P Setia, sau 19 giải FIABCI World Prix d’Excellence, vẫn kiên trì với triết lý: "đúng giá trị". Trong cách kể của ông Sherman Kam - Tổng Giám đốc S P Setia Việt Nam – "biểu tượng sống" và "đúng giá trị" không phải là toà tháp dễ nhận diện từ xa, mà là sự thân thuộc khi trở về nhà mỗi ngày. Ông hào hứng chia sẻ về ba lớp giá trị đan xen nhau để tạo nên điều đó.

"Biểu tượng sống" không phải là một toà tháp dễ nhận diện từ xa, mà là cảm giác thân thuộc khi trở về nhà mỗi ngày

Lớp đầu tiên là quy hoạch và kiến trúc: lối đi bộ an toàn; là luồng gió được tính toán để căn nhà luôn "biết thở"; là khoảng xanh đủ rộng để ông bà, cha mẹ, con cháu có thể hàn huyên, là cách trường học, công viên, cửa hàng được đặt cạnh nhau sao cho cuộc sống diễn ra trôi chảy, không rối rắm.

"Lớp thứ hai là trải nghiệm sống mỗi ngày, thứ mà không brochure nào có thể diễn đạt trọn vẹn. Là khi bạn mở cổng bước vào khu mình ở: không khí có dễ chịu không, âm thanh có quá ồn không, mọi thứ có vận hành một cách tử tế không. Là việc bạn có dám để con mình tự đạp xe trong khuôn viên, có còn lo lắng mỗi khi trời tối, có thấy mình được tôn trọng qua những dịch vụ âm thầm: bảo vệ, vệ sinh, chăm sóc cảnh quan hay không" ông Sherman chia sẻ.

Trải nghiệm sống mỗi ngày là cảm giác khi bạn mở cổng bước vào khu mình ở: không khí có dễ chịu không, âm thanh có quá ồn không, mọi thứ có vận hành một cách tử tế không

Lớp thứ ba, cũng là lớp khó hình thành nhất, theo ông Sherman chính là là cộng đồng. Theo thời gian, nếu một nơi đủ tốt, những người có cùng cách sống, cùng thói quen gìn giữ môi trường chung sẽ dần hội tụ. Vị Tổng giám đốc nhấn mạnh: "Khi một khu đô thị góp phần vào diện mạo xanh, sạch, an ninh cho cả khu vực, nó không còn chỉ là nơi để ở, mà trở thành một phần trong câu chuyện trưởng thành của cả thành phố".

Đo thành công bằng những điều không thể gắn vào bảng giá

Ở thị trường Việt hiện tại, thành công thường được gắn với "cháy hàng", với doanh số "khủng". Nhưng tại S P Setia, thành công lại được nhìn qua những con số rất khác: bao nhiêu gia đình chọn ở lâu dài, tốc độ lấp đầy sau khi bàn giao, bao nhiêu khách quay lại mua thêm một căn nhà khác trong cùng hệ sinh thái, bao nhiêu hoạt động cộng đồng được duy trì, mức độ hài lòng của cư dân thay đổi ra sao theo năm tháng.

Những thước đo ấy ít khi được đưa vào quảng cáo, nhưng lại là điều ông Sherman đặc biệt quan tâm khi nói về Setia Edenia. Bởi với ông, một khu đô thị chỉ thực sự "đứng vững" khi cư dân quyết định ở lại, và coi đó là nơi họ muốn lớn lên cùng thế hệ tiếp nối.

Setia Edenia được phát triển theo chuẩn mực quốc tế, nhưng không đặt mình trên một "bệ cao" giáo điều hay xa cách. Ông Sherman chia sẻ, tập đoàn gọi cách định vị này là "cao cấp về giá trị, nhưng trong một tầm giá mà những người sống có tính toán, có kỷ luật tài chính vẫn có thể chạm tới".

Ông Sherman Kam - Tổng Giám đốc S P Setia Việt Nam

Thay vì đẩy chi phí vào những chi tiết quá đắt đỏ chỉ để gây ấn tượng ban đầu, nguồn lực được đưa vào những thứ cư dân sẽ cảm nhận từng ngày: quy hoạch mạch lạc, mảng xanh rộng rãi, xử lý âm học để không gian sống yên tĩnh hơn, tiêu chuẩn vận hành để khu ở luôn được chăm sóc như mới. Về lâu dài, sự đầu tư đó thể hiện ở chỗ ít lỗi bàn giao hơn, chi phí bảo trì hợp lý hơn, giá trị ngôi nhà được giữ bền hơn.

Ở Setia Edenia, đó là kiểu sung túc của thời đại hậu xa xỉ, nơi thước đo giàu có không còn là số món đồ có thể khoe, mà là chất lượng của những ngày bình yên bên gia đình.

Khi nói về "vườn địa đàng Edenia", ông Sherman thường nhắc đến bốn từ "Live – Learn – Work – Play". Với nhiều nơi, đó có thể là một slogan đẹp, nhưng trong câu chuyện của S P Setia, nó là bản đồ để thiết kế nhịp sống. Ngay từ những bản vẽ đầu tiên, mật độ cư trú đã được khống chế, mảng xanh và tiện ích được đặt trong bán kính vài phút đi bộ, … là quy hoạch thống nhất chứ không phải là những mảnh ghép bổ sung chắp vá.

Chính sự bền bỉ với triết lý đúng giá trị trong suốt 50 năm, khiến S P Setia trở thành "thương hiệu của sự ổn định". Với không ít người, cảm giác khi bước vào dự án của S P Setia là cảm giác rất riêng: vẫn là cây, là đường dạo bộ, là không gian được tính toán đủ gần để tận hưởng, đủ xa để tương lai còn dư chỗ lớn lên. Niềm tin ấy không đến từ một chiến dịch truyền thông, mà từ những gì họ nhìn thấy, chạm vào và sống cùng qua năm tháng.

Setia Edenia được giới thiệu và mở bán trên thị trường từ Q4/2025.

