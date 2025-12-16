MSH Group chính thức trở thành đơn vị phát triển dự án Anh Nguyen Horizon Nha Trang

Buổi lễ ký kết hợp tác đã diễn ra thành công trong không khí vô cùng trang trọng với sự tham dự của Ban lãnh đạo cấp cao Chủ đầu tư Anh Nguyễn, Đơn vị phát triển dự án MSH Group và đại diện đối tác Ngân hàng Vietinbank.

Thỏa thuận đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong chiến lược triển khai thị trường của dự án Anh Nguyen OceanFront Horizon Nha Trang.

Chiến lược hợp tác phát triển với tầm nhìn dài hạn

Trong hành trình hơn 20 năm kiến tạo nên những giá trị bền vững trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, Chủ đầu tư Anh Nguyễn được biết đến với tiềm lực tài chính vững mạnh và triết lý kinh doanh xuyên suốt: Mỗi sản phẩm không chỉ đơn thuần là một công trình, mà đó thực sự là một Tác phẩm - nơi kết tinh của sự sáng tạo độc đáo, chất lượng kiến trúc hoàn hảo và một phong cách sống đáng mơ ước.

Doanh nghiệp này định vị thương hiệu trên thị trường Từ Nha Trang, Ninh Bình và sắp tới là Hà Nội, TP.HCM, SaPa..., với phân khúc riêng biệt: Bất động sản Cư ngụ Sinh thái (Second Home) - nơi khách hàng không chỉ đầu tư để sở hữu, mà còn là để hưởng thụ một lối sống trọn vẹn.

Với hệ thống sản phẩm đẳng cấp, tiềm lực vững mạnh, Chủ đầu tư Anh Nguyễn đã và đang tạo dựng những dự án độc đáo, quy mô, đẳng cấp quốc tế, khai phá tiềm năng các vùng đất, nâng tầm vị thế đất nước và đưa đến những giá trị bền vững cho cộng đồng, địa phương và đối tác khách hàng.

Trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh, việc duy trì và phát triển các giá trị bền vững là yếu tố then chốt giúp chủ đầu tư Anh Nguyễn duy trì vị thế của mình, tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn. Sự kiện hợp tác chiến lược với MSH Group là minh chứng rõ ràng cho chiến lược dài hạn của đơn vị này, hướng tới việc không ngừng gia tăng giá trị cho các dự án và mang lại những lợi ích tối đa cho khách hàng cũng như đối tác.

Đồng hành cùng Chủ đầu tư Anh Nguyễn trong chiến lược phát triển dự án Anh Nguyen OceanFront Horizon là đơn vị MSH Group với nền tảng kinh nghiệm hơn 10 năm trên thị trường.

Với vai trò là đơn vị phát triển dự án, MSH Group đảm nhiệm toàn bộ công tác nghiên cứu, tư vấn chiến lược và triển khai kinh doanh - marketing, xây dựng những phương án tiếp cận thị trường mới mẻ, tối ưu nguồn lực và gia tăng sức cạnh tranh cho dự án. Không chỉ dừng lại ở vai trò tư vấn, MSH Group còn sở hữu hệ thống văn phòng và đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp, trở thành cánh tay nối dài đưa trọn vẹn giá trị dự án đến với khách hàng và nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Xuân Lộc - Chủ tịch HĐQT MSH Group phát biểu tại lễ ký kết hợp tác chiến lược phát triển dự án Anh Nguyen OceanFront Horizon

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Ông Nguyễn Xuân Lộc Chủ tịch HĐQT MSH Group chia sẻ: "Với nền tảng phát triển thành công các dự án tại Nha Trang, chúng tôi rất tự hào khi được chủ đầu tư Anh Nguyễn trao gửi niềm tin trở thành đối thành chiến lược phát triển dự án Anh Nguyen OceanFront Horizon. Chúng tôi tin tưởng rằng với uy tín của Chủ đầu tư Anh Nguyễn cùng năng lực triển khai của MSH Group, Anh Nguyen OceanFront Horizon sẽ trở thành dấu ấn nổi bật trên thị trường Nha Trang, mang lại những giá trị bền vững cho khách hàng và nhà đầu tư."

Siêu phẩm mặt đường Trần Phú chính thức " định danh " trên thị trường

Đường Trần Phú - trục "mặt tiền biển" giá trị nhất Nha Trang từ lâu được xem là biểu tượng của thành phố biển. Đây là nơi hội tụ các khách sạn, dịch vụ du lịch cao cấp và sở hữu lợi thế tự nhiên hiếm có với một bên là vịnh Nha Trang, một bên là hệ thống đồi núi nhấp nhô tạo nên cảnh quan đặc trưng. Quỹ đất ven biển hạn chế, pháp lý nghiêm ngặt và mật độ phát triển gần như chạm ngưỡng khiến Trần Phú trở thành khu vực "hữu hạn tuyệt đối", nơi mọi dự án mới xuất hiện đều nhanh chóng thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của thị trường.

Trong bối cảnh 8 năm qua không có nguồn cung mới, việc Anh Nguyen OceanFront Horizon chính thức hé lộ tại vị trí mặt đường Trần Phú đã ngay lập tức tạo nên một cơn sốt trên thị trường, không chỉ lấp đầy khoảng trống khan hiếm kéo dài mà còn được kỳ vọng sẽ thiết lập một mặt bằng giá trị mới cho bất động sản Nha Trang.

Bối cảnh thị trường bất động sản đang phân hóa rõ rệt, hướng đến những sản phẩm giá trị thật, chất lượng thật, đảm bảo tiềm năng an cư và khai thác dòng tiền hiệu quả. Sự hợp tác giữa 2 đơn vị uy tín trên thị trường, cùng với giá trị hiếm có của Anh Nguyen OceanFront Horizon hứa hẹn sẽ mang đến cho thị trường một sản phẩm bất động sản vượt trội. Không chỉ là lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm một không gian sống sang trọng mà còn là cơ hội đầu tư đầy tiềm năng, thúc đẩy sự phát triển bền vững cho thị trường bất động sản.

MSH Group - Đơn vị tư vấn phát triển dự án Anh Nguyen Ocean Front Horizon

