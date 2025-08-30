"Sắc đỏ Ba Đình" chưa từng có ở thủ đô

6 giờ 30 phút hôm nay (30-8), tại Quảng trường Ba Đình ở thủ đô Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn tổ chức buổi tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025). Đây là hoạt động quan trọng cuối cùng chuẩn bị cho đại lễ diễn ra sáng 2-9.

Trắng đêm giữ chỗ chờ xem tổng duyệt

Buổi tổng duyệt quy mô tương đương buổi lễ chính thức, gồm 2 phần: Thực hiện các nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành, với sự tham gia của gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ. Trong đó có 43 khối đi bộ (26 khối quân đội, 17 khối công an) cùng các khối quân đội nước ngoài; 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự và đặc chủng của quân đội và công an.

Dọc tuyến phố Trúc Bạch, hàng ngàn lá cờ đỏ sao vàng được treo san sát, dài gần 1 km; 28.000 lá cờ Tổ quốc tung bay trên tuyến phố dài 800 m (phường Ba Đình) đã tạo nên khung cảnh chưa từng có ở thủ đô. Đây là điểm nhấn khởi động cho dự án "Sắc đỏ Ba Đình" - điểm đến hấp dẫn, kích cầu du lịch dịp đại lễ. Đại diện UBND phường Ba Đình cho biết không đơn thuần là một tuyến phố trang trí, "phố cờ Tổ quốc" còn mang ý nghĩa khẳng định niềm tự hào dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tiếp nối truyền thống cách mạng của mảnh đất Ba Đình - nơi ghi dấu những sự kiện trọng đại của dân tộc.

Dù 6 giờ 30 phút ngày 30-8, buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành mới chính thức bắt đầu nhưng từ rạng sáng 29-8, đông đảo người dân đã đổ về khu vực phường Ba Đình, Hoàn Kiếm và nhiều tuyến đường, tuyến phố để giữ chỗ. Theo ghi nhận của phóng viên, tại các tuyến đường gần Quảng trường Ba Đình cũng như nơi các khối tập trung trước khi tham gia diễu binh, diễu hành hoặc nơi các khối sẽ đi qua như: Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Thanh Niên, Quán Thánh, Thụy Khuê, Phan Đình Phùng, nhiều gia đình cùng con nhỏ và nhóm bạn trẻ mang theo bạt, dù, áo mưa, ghế nhựa, đồ ăn, nước uống và cả chăn màn để sẵn sàng "cắm trại" qua đêm, chờ xem tổng duyệt.

Lực lượng công an phường, Cảnh sát 113 đã có mặt từ sớm để bảo đảm an ninh trật tự, tuyên truyền, vận động người dân không tụ tập đông người hoặc trải bạt chiếm chỗ. Anh Nguyễn Văn Hạnh (ngụ xã Quốc Oai, TP Hà Nội) chia sẻ: "Tôi có mặt tại đây từ 3 giờ 30 phút ngày 29-8 để giữ chỗ. Khi tới nơi, đã có rất đông người đến trước. Tôi giữ chỗ cho cả người thân từ TP HCM ra xem". Còn chị Vũ Ngọc Quỳnh (phường Bắc An Phụ, TP Hải Phòng) cho biết chị cùng gia đình 4 người đến Hà Nội từ sáng sớm và khoảng 6 giờ ngày 29-8 đã ra đường Hùng Vương để "xí" chỗ thuận lợi xem diễu binh. "Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống, áo mưa… ở lại qua đêm để có vị trí tốt nhất xem tổng duyệt" - chị Quỳnh cho hay.

Người dân tập trung bên ngoài trụ sở Bộ Ngoại giao để chụp ảnh lưu niệm trước thời khắc diễn ra buổi tổng duyệt. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

5.000 chỗ ngồi ưu tiên cho cựu chiến binh, người cao tuổi

Trong sáng 29-8, tại khu vực đường Hùng Vương, Trần Phú, Tràng Tiền... lực lượng công an đã tích cực triển khai, tạo dựng các khu vực ưu tiên với khoảng hơn 5.000 chỗ ngồi dành riêng cho cựu chiến binh và người cao tuổi xem diễu binh, diễu hành.

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, với tinh thần tri ân sâu sắc những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, đặc biệt là các cựu chiến binh - những người đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc, lực lượng công an phường đã chủ động bố trí hàng ngàn ghế ngồi, tạo sự thoải mái và thuận tiện nhất cho những người cao tuổi. Khu vực ưu tiên được đặt tại vị trí lý tưởng trên đoạn đường Hùng Vương, Trần Phú, Tràng Tiền... để các cựu chiến binh và người cao tuổi theo dõi trọn vẹn buổi tổng duyệt.

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng khu vực ưu tiên là một phần trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ nhân dân tại các sự kiện lớn của quốc gia. Hoạt động này không chỉ thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn" mà còn góp phần tạo nên không khí trang trọng, ấm áp, kết nối giữa các thế hệ tại sự kiện mang ý nghĩa lịch sử. Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội triển khai lắp dựng 10 nhà bạt dã chiến tại 5 vị trí trung tâm gồm: Vườn hoa Tây Sơn (Hoàn Kiếm), Vườn hoa Lê Trực (Ba Đình), ngã ba Núi Trúc - Kim Mã (Giảng Võ), sân ga Hà Nội (Văn Miếu - Quốc Tử Giám) và khu vực đối diện 14B Lê Trực (Ba Đình), nhằm phục vụ nhân dân tham quan, theo dõi các hoạt động kỷ niệm và diễu binh, diễu hành.

Chiều 29-8, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, gặp 405 quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia diễu binh. Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn chính phủ và Bộ Quốc phòng các nước đã cử lực lượng sang Việt Nam tham dự sự kiện. Ông nhấn mạnh sự hiện diện của các quân nhân thể hiện tình đoàn kết, hợp tác quốc tế. "Mong các đoàn chia sẻ, khắc phục khó khăn về chênh lệch múi giờ, điều kiện sinh hoạt để cùng hoàn thành nhiệm vụ mà quân đội các nước giao phó" - Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nói. Bốn đoàn quân nhân quốc tế được mời tham gia diễu binh A80 gồm Nga, Trung Quốc, Lào và Campuchia, lần lượt đến Việt Nam từ ngày 15 đến 29-8. Trưa 29-8, chuyến bay chở đoàn Trung Quốc gồm 120 quân nhân hạ cánh ở sân bay Nội Bài; 3 đoàn Nga, Lào, Campuchia đã có mặt trước đó và tham gia 2 buổi hợp luyện cùng một buổi sơ duyệt.

Nhiều phương tiện bay không người lái vi phạm Theo UBND TP Hà Nội, trong các ngày qua, trên địa bàn thành phố còn diễn ra nhiều hoạt động thả các vật thể bay (bóng bay, đèn trời, các loại đồ chơi có thể bay…), sử dụng flycam bay trái phép của các tổ chức, cá nhân, làm ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động bay của lực lượng Quân chủng Phòng không - Không quân luyện tập bay phục vụ lễ kỷ niệm A80. UBND thành phố đã yêu cầu Công an TP Hà Nội chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phối hợp xử lý nghiêm các hoạt động mua bán, thả diều, bóng bay, các loại đồ chơi có thể bay, đốt và thả đèn trời… Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng chế áp các phương tiện bay không người lái (UAV) vi phạm, thu giữ, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Không để xảy ra sơ suất Cùng ngày, Bộ Công an đã tổ chức lễ xuất quân bảo đảm an ninh, trật tự cho Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (đại lễ A80). Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự lễ kỷ niệm - chủ trì buổi lễ. Báo cáo tại lễ xuất quân, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban An ninh, trật tự lễ kỷ niệm - khẳng định tiểu ban đã quyết liệt chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp, biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự lễ kỷ niệm với mục tiêu, yêu cầu cao nhất là "Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất không chỉ ở nơi diễn ra lễ kỷ niệm mà trên phạm vi cả nước". Bộ Công an đã tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều hoạt động của công tác bảo đảm an ninh, trật tự... Đến nay, việc triển khai các phương án trên thực địa cơ bản đã kết nối, đồng bộ, liên thông, hình thành mạng lưới, thế trận an ninh liên hoàn "trong - ngoài", "trên - dưới" khép kín. Cùng với đó, Bộ Công an đã mở đồng loạt 8 cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép trong phạm vi toàn quốc, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn cho các hoạt động kỷ niệm. Qua triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch, các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương tổ chức quản lý, hiệu quả với các đối tượng phản động, chống đối, các hệ loại đối tượng, tội phạm; điều tra khám phá trên 1.300 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt, xử lý trên 2.700 đối tượng phạm tội; góp phần tổ chức thành công 12/15 hoạt động chính thức, 3 hoạt động phát sinh, 2 buổi tổng hợp luyện, 1 buổi sơ duyệt, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.



